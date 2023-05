Prolonger Cody Bellinger est une priorité à Chicago

Le directeur général des Cubs de Chicago, Carter Hawkins, a suggéré que l’équipe aimerait accorder une prolongation de contrat au voltigeur Cody Bellinger.

Les Cubs de Chicago sont légèrement en dessous de 0,500 au début du 10 mai, mais sont toujours à moins d’une poignée de matchs derrière les Pirates de Pittsburgh pour la première place dans le NL Central. Cette intersaison, l’équipe a parié sur l’ancien voltigeur des Dodgers de Los Angeles et MVP NL 2019 Cody Bellinger sur un contrat d’un an, et jusqu’à présent, cela a porté ses fruits. Plus d’un mois après le début de la saison, Bellinger est statistiquement l’un des meilleurs frappeurs des Cubs dans l’alignement.

Alors, est-ce juste un arrêt d’un an pour Bellinger à Chicago ? Ou pourrait-il y avoir un engagement à long terme entrant?

Lors d’une apparition sur « The Mully and Haugh Show » sur 670 The Score Mercredi, le directeur général des Cubs, Carter Hawkins, a déclaré que l’équipe aimerait avoir Bellinger « ici pendant longtemps » et qu’ils auront des conversations à « un moment approprié ».

« Si vous me demandiez, ‘Hey, voulez-vous un défenseur central plus défensif qui peut frapper à la fois les droitiers et les gauchers avec une certaine puissance et qui est génial dans le club-house ?’ Comme, ouais, je vais prendre ça », a déclaré Hawkins, h/t Cubbies Berceau. « Donc, nous sommes vraiment ravis de l’avoir ici et aimerions trouver un moyen de l’avoir ici pendant longtemps. Quand il y aura un moment approprié pour avoir ces conversations, nous les aurons.

Cubs: GM Carter Hawkins « adorerait trouver un moyen » de garder Cody Bellinger

En ce qui concerne les conversations, il sera intéressant de voir quand le front office de Hawkins et des Cubs ouvrira la ligne de communication avec Bellinger. Le voltigeur aimerait-il conclure un accord pendant que le fer est chaud ? Ou veut-il encore miser sur lui-même, continuer à battre et à jouer à un niveau productif et encaisser pendant le libre arbitre cet hiver? Telle est la question.

Avant le match des Cubs le 10 mai contre les Cardinals de St. Louis, Bellinger possède une moyenne au bâton de .291, un pourcentage de base de .366, un pourcentage de frappe de .543, un .909 OPS, sept circuits, 19 RBI, 28 points marqués et 37 coups sûrs en 35 matchs joués. Jouant principalement dans le champ central, Bellinger possède un pourcentage de terrain parfait de 1 000 après avoir enregistré 85 retraits et deux passes décisives en 87 chances au total.

Il reste encore tellement de saison à faire pour Bellinger et les Cubs, mais même au cours du premier mois de la saison, les équipes ont accordé des prolongations de contrat. Les Cubs l’ont fait avec Ian Happ, tout comme les Pirates avec Bryan Reynolds.

Bellinger peut-il continuer? S’il le fait, il pourrait être récompensé par un contrat à long terme, soit avec les Cubs, soit avec une autre équipe en agence libre.