Prolongation Immanuel Quickley des Knicks : Combien cela prendra-t-il ?

Les décisions sont plus compliquées quand elles ne concernent pas seulement le basket.

Les New York Knicks sont meilleurs parce qu’ils ont Immanuel Quickley. Mais que Quickley gagne ou non un énorme salaire au cours des prochains mois impliquera des raisons autres que les 3 points ou les pick-and-rolls.

Une fois juillet arrivé, Quickley (avec Obi Toppin) est éligible pour une prolongation à l’échelle des recrues, le même type d’accord que RJ Barrett a signé l’été dernier. Le joueur de 23 ans vient de terminer une saison de carrière: jouer plus que jamais, marquer plus que jamais et atteindre de nouveaux niveaux en tant que passeur et, plus encore, en tant que défenseur. Il est le finaliste en titre du sixième homme de l’année de la NBA.

Quand Quickley joue, de bonnes choses arrivent. Mais que valent ces bonnes choses ?

Nous avons tenté de le savoir.

L’athlétisme a récemment interrogé 15 personnes qui travaillent dans des front-offices à travers la NBA, leur demandant ce qu’ils considéreraient comme une extension «équitable» pour Quickley. Chaque participant a reçu l’anonymat afin qu’il puisse parler librement. Les réponses étaient partout sur la carte.

Le salaire proposé le plus élevé était de 27,5 millions de dollars, soit 110 millions de dollars sur quatre ans. Trois autres personnes ont proposé des contrats à neuf chiffres : cinq ans, 125 millions de dollars ; quatre ans, 100 millions de dollars; et cinq ans, 100 millions de dollars.

Au bas de l’échelle, une personne a suggéré quatre ans, 50 millions de dollars, moins que ce que vaudra l’exception de niveau intermédiaire. Cette personne a reconnu que Quickley acceptant un si petit nombre n’était pas réaliste. Son opinion devient superflue à cet exercice une fois que vous réalisez que si les Knicks pensaient si docilement de Quickley, ils l’auraient échangé il y a longtemps.

Le sweet spot du sondage se situait entre 16 et 20 millions de dollars par an. C’est là que 11 des 15 participants se sont installés.

Deux personnes ont dit qu’elles pensaient que quatre ans, 80 millions de dollars était un chiffre de prolongation équitable. Cinq ont dit quatre ans, 72 millions de dollars. L’un a dit quatre ans, 70 millions de dollars. Deux autres ont dit quatre ans, 64 millions de dollars. Et puis il y a eu celui de 100 millions de dollars sur cinq ans mentionné précédemment.

C’est une merveille si Quickley accepterait une offre aussi bas que 16 millions de dollars par an. Dans la NBA d’aujourd’hui, ce n’est pas l’argent du starter, et le mot a longtemps été que Quickley aimerait être payé comme s’il était un starter – comme ce serait le cas pour la plupart des gens à sa place. Il a prospéré lorsqu’il a dirigé la première unité la saison dernière. Tant que Jalen Brunson est là, il est obligé de quitter le banc, mais cela ne l’empêche pas de jouer plus que quelques partants ou de clôturer des matchs régulièrement.

Pourtant, lorsqu’il s’agit de contrats potentiels à neuf chiffres, les équipes tiennent compte des rôles. Le rôle de Quickley est l’un des meilleurs sous-marins de la ligue. Et ainsi, il pourrait y avoir un fossé entre ce que veut le garde et ce que l’équipe est prête à donner.

Une source de la ligue interrogée pour cette histoire, qui pensait que les deux parties pourraient être éloignées pour toutes les raisons énoncées ci-dessus, a déclaré qu’il offrirait à Quickley un contrat assorti d’incitations.

Il a estimé que 72 millions de dollars garantis sur quatre ans étaient équitables, mais a également ajouté un total supplémentaire de 12 millions de dollars en bonus que Quickley pourrait gagner « s’il accomplit des trucs de type débutant ».

Il a ajouté: «Les 18 millions de dollars plus les bonus sont un pont entre le sixième homme / super sous-marin et l’argent du démarreur pour satisfaire les deux parties. … Une alternative est une moyenne de 16 millions de dollars sur trois ans et la troisième année est une option de joueur, il a donc la possibilité de sortir.

Cette dernière stratégie imiterait le contrat que Kyle Kuzma a signé avec les Lakers de Los Angeles en 2020. Kuzma a fini par surpasser son contrat, mais il touchera également l’agence libre sans restriction cet été – seulement deux ans après le début de l’accord – et recevra une augmentation massive une fois. il y arrive.

Cette source de la ligue a comparé le contrat hypothétique de 72 millions de dollars sur quatre ans pour Quickley au contrat de quatre ans et 68 millions de dollars sur Bogdan Bogdanović, un talent de niveau débutant qui est sorti du banc la saison dernière, signé avec les Atlanta Hawks en 2020. , c’était dans un environnement de plafond différent.

La façon dont la ligue considère les contrats intermédiaires est sur le point de changer. La nouvelle convention collective, qui entrera en vigueur en juillet, pénalise bien plus les équipes de fiscalité de luxe que ne le fait la convention collective actuelle. La taxe – en particulier, les « tabliers » redoutés, qui L’athlétisme détaillé la semaine dernière – est l’endroit où la flexibilité va mourir. Les transactions sont plus difficiles à réaliser, tout comme les signatures.

Le résultat pourrait bien prendre une bouchée de la classe moyenne de la NBA. Les équipes pourraient charger quelques gars au maximum et constituer le reste de la liste avec des joueurs moins chers. Poussez cette stratégie à l’extrême, et des contributeurs vitaux comme Quickley, ceux qui gagnent plus que l’exception de niveau intermédiaire de 12 millions de dollars mais pas près du maximum, sont laissés pour compte.

Quand L’athlétisme a envoyé un SMS à une personne du front-office ce qu’il considérerait comme un contrat équitable pour Quickley et Toppin, la personne a répondu, par SMS, qu’il leur donnerait les deux minimums.

Sa justification : « Lol. Avez-vous lu la nouvelle ABC ? »

Il était désinvolte, suffisamment pour que nous n’incluions pas sa réponse dans les résultats de l’enquête, mais il a réussi à faire valoir un point : à partir de cet été, les équipes seront plus méfiantes que jamais vis-à-vis des contrats intermédiaires à long terme.

Mais sûrement, les représentants de Quickley n’élaboreront pas de stratégie aussi modestement. Le plafond salarial continue d’augmenter. Tout le monde est payé et le temps de Quickley arrive bientôt.

Oubliez les comparaisons Bogdanović. La NBA n’est qu’à un été des gardes enflammés qui marquent plus que des paniers. Quickley est aujourd’hui dans la même position contractuelle que Tyler Herro l’été dernier lorsque Herro venait de remporter un prix du sixième homme de l’année de la NBA et a prolongé avec le Miami Heat pour 123 millions de dollars sur quatre ans. Et Herro n’est pas le seul contrat que les représentants de Quickley pourraient utiliser comme référence. Jordan Poole a également obtenu 128 millions de dollars garantis sur quatre ans.

Une source de la ligue (qui a nommé quatre ans, 72 millions de dollars comme un accord équitable) pense que les séries éliminatoires décevantes de Quickley, lorsque les Knicks ont perdu contre Miami au deuxième tour, ont fait baisser son prix.

« Je ne vois pas cela personnellement du tout », a-t-il déclaré lorsqu’il a été invité à faire des comparaisons avec Herro et Poole. « Je le verrais plus comme Collin Sexton (qui a signé un contrat de 71 millions de dollars sur quatre ans l’été dernier). Je ne pense pas qu’il y ait un monde où vous pourriez dire que Quickley est au même niveau que Poole ou Herro. Ce sont des gars qui l’ont fait en séries éliminatoires. Quickley l’a fait en saison régulière mais a eu ses difficultés en séries éliminatoires.

C’était le sentiment général parmi les personnes interrogées pour cette histoire – même celles qui pensaient que Quickley était un joueur supérieur à la fois à Herro et à Poole. Comme l’a dit une personne qui a évalué Quickley à cinq ans, 125 millions de dollars, il y a un « remords de l’acheteur » implicite sur les contrats Herro et Poole, même si ni le Heat ni les Golden State Warriors n’ont dit cela.

Essentiellement, un agent peut présenter l’accord Poole et Herro comme points de comparaison pour Quickley, mais bon nombre de ces cadres auraient un retour verrouillé et chargé : ce sont des contrats peu favorables à l’équipe.

Il convient de noter, cependant, que Poole et Herro, qui ont remporté les deux plus grandes extensions de recrue non maximales l’été dernier, ne sont pas les seuls gars que l’équipe de Quickley pourrait mentionner.

Il y avait le contrat de quatre ans et 100 $ d’Anfernee Simons pour revenir aux Portland Trail Blazers. Et puis il y en avait un autre – ici même à New York : la prolongation de quatre ans de Barrett d’une valeur de 107 millions de dollars garantis.

Les Knicks ont remis à Barrett un gros salaire avant la saison 2022-23. Mais, le plus souvent, Quickley clôturait les matchs sur lui à la fin. Pourquoi l’agent de Quickley, Raymond Brothers, ne devrait-il pas utiliser le contrat de Barrett comme point de comparaison un été plus tard ? Ils sont, après tout, en compétition pour des minutes.

Mais ensuite, il y a cette sacrée nouvelle CBA, qui pourrait tout enliser. Il est impossible de prédire comment les équipes se comporteront dans un nouveau climat.

Les Knicks doivent s’inquiéter des nouvelles règles qui les obligeront à supprimer leur salaire s’ils deviennent trop chers trop rapidement. L’objectif reste d’échanger contre une star. Dans le cadre de cette nouvelle CBA, ils ne peuvent pas le faire aussi facilement si la masse salariale de l’équipe tombe dans la taxe de luxe.

Prolonger Quickley pourrait également affecter la chasse perpétuelle des Knicks pour une star, étant donné qu’il figurerait sur la liste des jeunes désirables de n’importe quelle équipe. Pendant ce temps, certaines règles rendent l’échange d’un joueur qui signe une extension à l’échelle des recrues beaucoup plus difficile à échanger avant que son nouveau contrat ne démarre la saison suivante.

Par exemple, la prolongation hypothétique de Quickley ne commencerait pas avant 2024-25, même s’il doit la signer avant le début de 2023-24. Les fans des Knicks s’en souviendront peut-être, c’est pourquoi les négociations de prolongation de Barrett se sont prolongées jusqu’en septembre dernier, lorsque New York était à la poursuite de Donovan Mitchell et pensait que Barrett pourrait être impliqué. L’équipe a annoncé le nouveau contrat de Barrett immédiatement après le départ de Mitchell pour les Cleveland Cavaliers.

Mais Quickley possède un avantage que les joueurs éligibles à l’extension n’ont pas pu revendiquer l’été dernier.

Tous les joueurs peuvent désormais signer des contrats de cinq ans sur des extensions à l’échelle des recrues. Si la source de la ligue qui a proposé un contrat de 125 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre de ce sondage réussissait, alors Quickley recevrait plus d’argent total que Barrett ou Herro sans dépasser le salaire annuel moyen de l’un ou l’autre.

« Je ne peux pas le voir être inférieur à quatre (ans) pour 80 millions de dollars », a déclaré une source de la ligue qui a opté pour 100 millions de dollars sur cinq ans comme contrat idéal pour Quickley. « Je pense aussi que ça va être un contrat de cinq ans. Pourquoi ne le serait-il pas ? Pourquoi l’une ou l’autre des parties ne voudrait-elle pas que ce soit cinq ans? Je pense juste que cette nouvelle règle ouvre les choses. Les équipes veulent avoir le contrôle de leurs jeunes joueurs pendant longtemps, et je ne pense pas qu’il sera contre ça. Ce n’est pas le genre de gars qui va avoir besoin d’accéder à l’agence libre sans restriction.

Quickley a plus pour lui qu’un simple contrat d’une demi-décennie.

Les Knicks n’auront pas d’argent peu recommandable sur leurs livres en 2024-25, la saison où une prolongation commencerait. Un contrat Quickley copieux, même s’il s’est mal passé, ne les coulerait probablement pas.

Faisons un exercice.

Pour simplifier les choses, estimons ce que l’équipe verse à Josh Hart, qui peut devenir agent libre cet été et qui devrait revenir à New York, 18 millions de dollars en 2024-25. Cela signifierait que Hart, Brunson, Barrett, Julius Randle, Mitchell Robinson et Quentin Grimes totalisent moins de 118 millions de dollars cette saison. Cela fait six joueurs en rotation, dont cinq partants d’une équipe éliminatoire. Et dans une ligue qui imprime de l’argent, 118 millions de dollars ne sont plus ce qu’ils étaient.

C’est environ 25 millions de dollars en dessous du plafond salarial projeté pour 2024-2025 et 55 millions de dollars en dessous du seuil de la taxe de luxe. Il faudrait ajouter l’ensemble du PIB de Tuvalu pour toucher ce « deuxième tablier » inquiétant.

Les Knicks peuvent se permettre de garder un joueur qui leur a insufflé de la positivité au cours des trois dernières années, même s’ils doivent lui payer plus de 20 millions de dollars par an. Mais une extension Quickley n’est pas le seul élément de leur liste de tâches. Toppin est également éligible à l’extension. Et puis il y a la situation contractuelle de Hart. Et puis il y a les mises à niveau de la liste qu’ils cibleront.

Chaque mouvement affectera le reste. Après tout, ces choses deviennent beaucoup plus désordonnées lorsqu’elles ne concernent pas que le basket-ball.

(Photo de Trae Young et Immanuel Quickley : Brad Penner / USA Today)