Prolongation du contrat AIFF Agress pour qu’Igor Stimac continue en tant qu’entraîneur de l’équipe indienne de football masculin jusqu’en 2026

Igor Stimac restera entraîneur-chef de l’équipe masculine indienne de football au moins jusqu’en 2026, a annoncé jeudi la Fédération indienne de football (AIFF).

Stimac, qui est aux commandes depuis 2019 et a aidé l’Inde à remporter trois titres rien qu’en 2023, obtiendra également une prolongation de contrat de deux ans supplémentaires si l’Inde se qualifie pour le troisième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA.

Mahesh Gawli, assistant d’Igor avec l’équipe nationale, a également été nommé entraîneur-chef de l’équipe masculine des moins de 23 ans.

« La fédération et ses membres ont décidé de prolonger le contrat de notre équipe nationale, Igor Stimac, jusqu’aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Nous sommes d’accord sur cela, avons convenu de continuer comme une seule équipe », a déclaré le secrétaire général de l’AIFF, Shaji Prabhakaran, lors d’une interaction virtuelle jeudi.

« Nous cherchons à assurer la stabilité de l’équipe nationale. Ce que nous avons vécu ces derniers mois, en remportant des tournois consécutifs, la performance sur le terrain, même lors du match de Coupe des Rois contre l’Irak, a été excellente. Nous ne pouvons que progresser, nous ne pouvons que nous améliorer à partir de là. Le processus ne peut pas être interrompu entre-temps », a-t-il ajouté.

Clarifiant la raison de la prolongation du contrat de Stimac, Prabhakaran a déclaré : « Tout est visible sur le terrain. »

Stimac, qui était également présent lors de l’interaction avec la presse, a déclaré que les augmentations monétaires ne faisaient pas partie des négociations concernant le maintien en tant qu’entraîneur de l’Inde.

«Je me sens faire partie de cette famille. J’ai une grande confiance en mon personnel. J’apprécie l’AIFF pour la confiance qu’elle nous accorde. Les trois ou quatre derniers jours ont été chargés, et nous savons ce qui est en jeu ici, nous savons que nous devons continuer à progresser », a déclaré Stimac.

« Je pense qu’il est également nécessaire de souligner que nous n’avons pas négocié nos contrats avec une quelconque augmentation des salaires », a déclaré Stimac.

« Pour moi, il était important de veiller à ce que la Fédération engage Mahesh sur un contrat plus long car je peux voir sa passion, sa connaissance du jeu et à quel point il est important pour l’équipe. Il a toutes les qualités pour être un grand entraîneur-chef et je suis heureux que la Fédération lui ait donné plus de responsabilités », a-t-il ajouté.

Mahesh Gawali a également souligné la « responsabilité » accrue

« Nous avons une énorme quantité de talents dans le pays et il est nécessaire de bien les nourrir et les cultiver. Je suis honoré d’avoir obtenu ce rôle. Il est également important de reconnaître le rôle de Clifford Miranda. Il a fait un excellent travail avec l’équipe lorsqu’il était à la tête et nous avons pu voir le résultat du travail de l’équipe aux Jeux asiatiques.

Le premier programme de Stimac, après avoir assuré son avenir à la barre, sera la Coupe Merdeka, suivie des éliminatoires de la Coupe du monde.

L’AIFF Sec. Le général semblait positif quant aux chances de l’Inde.

« Nous avons pour la qualification pour la Coupe du monde 2026. Nous pouvons rester convaincus que notre équipe passera au prochain tour.

Igor Stimac est en revanche resté pragmatique.

« Il y a des possibilités et des chances de créer la surprise dans le groupe qui est très fort car l’Australie est l’un des trois meilleurs pays du football asiatique. L’Ouzbékistan est juste un niveau en dessous de l’Australie et a la capacité de blesser n’importe qui, tandis que la Syrie est un niveau au-dessus de nous », a-t-il déclaré.

Lorsque Stimac a été interrogé sur le besoin de l’équipe de davantage de séances d’entraînement ensemble, Stimac a déclaré : « Je n’ai pas besoin de rappeler à tout le monde la situation pour le moment et nous ne pouvons pas changer beaucoup de choses avant la prochaine saison d’ISL. Donc pour moi, la promesse que j’ai reçue ces derniers jours de la part de personnes responsables de la maison du football était assez bonne. J’ai une raison de leur faire confiance : les choses vont changer à partir de la saison prochaine.