Prolongation de l’audience disciplinaire d’une ancienne infirmière de Kelowna et d’une candidate au PPC d’Okanagan

L’audience disciplinaire sur les commentaires prétendument racistes et non professionnels d’une ancienne infirmière qui s’est également présentée pour le Parti populaire du Canada lors des dernières élections fédérales a été prolongée.

Selon un avis publié sur le site Web du BC College of Nurses and Midwives, l’audience concernant les commentaires de Sean Taylor s’est tenue du 18 au 20 juillet et se poursuivra à une date ultérieure.

Taylor, une ancienne infirmière qui travaillait à Kelowna, s’est présentée aux élections fédérales dans la circonscription de South Okanagan – West Kootenay pour le PPC.

La citation du Collège répertorie plusieurs commentaires faits entre mars 2020 et novembre 2020, y compris des commentaires sur le sujet de COVID-19 et le mouvement Black Lives Matter.

Le collège allègue que Taylor a dit: «Vous obligerez les gens à porter vos masques et à les mettre dans vos camps d’internement… mais il y a un groupe de personnes, moi y compris, et vous, et un groupe d’amis, qui ne se conformeront pas. Nous vous rencontrerons dans les rues et ferons cela à l’ancienne », sur les mandats de masque et les restrictions COVID-19 dans un exemple.

Les commentaires sont contraires aux normes professionnelles soutenues par le collège selon la citation.

De plus sous enquête par le collège, le 22 juin 2020, Taylor a été interviewé par Global News où il a discuté d’allégations de discrimination raciale contre des patients autochtones. Il a partagé le point de vue selon lequel les nouvelles du racisme autochtone dans les soins de santé ont conduit des patients à porter des allégations de racisme contre une infirmière «lorsqu’ils n’obtiennent pas ce qu’ils veulent».

La citation a été émise le 27 septembre 2022 avec une audience initialement prévue du 15 au 17 novembre 2022.

L’Ordre note que les allégations ne sont pas prouvées tant qu’une audience disciplinaire complète n’a pas eu lieu et qu’une décision écrite n’a pas été rendue par le comité de discipline.

