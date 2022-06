Projets du Grand Prix de Paris pour El Bodegon | Nouvelles de la course

Le finaliste du Derby français, El Bodegon, devrait à nouveau traverser la Manche vers la France pour sa prochaine sortie, alors que James Ferguson vise le Grand Prix de Paris à ParisLongchamp.

Le fils de Kodiac a terminé sa campagne de deux ans avec une paire de victoires sur le continent, offrant à Ferguson son premier succès dans le Groupe Un dans les rangs d’entraînement lors de la reprise du Critérium de Saint-Cloud en octobre.

Il est allé à Chantilly pour le Prix du Jockey Club avec un point à prouver suite à une réapparition décevante dans les Dante Stakes à York et bien qu’il n’y ait pas de match pour l’impressionnant vainqueur Vadeni, il est resté vaillamment dans les phases finales pour terminer meilleur de la distribution de soutien. .

Maintenant que bon nombre des meilleurs poulains de demi-fond sont inscrits pour le King George ou l’Eclipse, Ferguson espère qu’un autre raid transmanche s’avérera fructueux alors qu’il se prépare à essayer un mile et demi pour la première fois dans la capitale française le 14 juillet.

“Il est en très bon état et s’est bien sorti de la course (Prix du Jockey Club). Nous sommes très contents de lui à la maison et nous envisageons de retourner en France pour le Grand Prix de Paris”, a déclaré Ferguson. .

“Certains des chevaux que nous essayions potentiellement d’éviter ont soit couru dans le Derby irlandais, soit sont allés au King George ou à l’Eclipse. J’espère que cela nous laisse la possibilité de concourir là où nous avons été les plus forts avec ce cheval (France). ) et où nous avons probablement les meilleures chances d’avoir un peu de pluie, ce qui, je pense, est probablement le facteur le plus important de tous.”

Le gestionnaire basé à Newmarket a également hâte de remettre son dauphin du Royal Ascot Deauville Legend sur les rails dans un proche avenir. Le garçon de trois ans n’a été battu que d’une tête dans les King George V Stakes et Ferguson parcourt le programme des différentes options pour le fils de Sea The Stars.

Il a poursuivi: “Il a couru un cracker, évidemment nous étions dégoûtés qu’il n’ait pas gagné, mais il n’a rien perdu dans la défaite et toutes les options sont sur la table – que nous allions handicaper ou monter en grade. Nous pourrions essayer de le faire courir à la réunion de juillet, nous ferons quelques entrées et nous verrons comment nous nous en sortons.”