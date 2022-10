Projets de mise en conserve simplifiés chez Ace Hardware – Shaw Local

Peu de choses provoquent ce sentiment familier de nostalgie ou de liens avec de bons souvenirs comme la nourriture.

L’art de la mise en conserve est l’un des meilleurs moyens de capturer ces sentiments.

Des asperges marinées aux conserves et confitures fraîches en passant par les soupes et les condiments faits maison, la mise en conserve est plus qu’un passe-temps pour beaucoup. C’est une tradition.

De nombreuses cultures dans l’Illinois passent par la récolte annuelle à la fin de l’été et au début de l’automne, c’est donc le moment idéal pour mettre en conserve ce produit pour de nombreuses utilisations tout au long de l’année.

Si vous débutez dans la mise en conserve, cela peut sembler difficile. Mais avec les bons produits, le processus est beaucoup plus facile. Ace Hardware de Dixon propose les meilleurs produits que vous pouvez trouver pour tous vos besoins de mise en conserve, spécialement conçus pour vous aider à démarrer un nouveau passe-temps ou à poursuivre la tradition familiale.

Pour commencer, voici quelques conseils à connaître, ainsi que les outils de base du métier.

Conserveries

Conserves à bain d’eau – Utilisées principalement pour les légumes acides et les semi-liquides comme les cornichons, les tomates ou les confitures et gelées.

Conserves sous pression – Conserves polyvalentes utilisées pour à peu près tout, mais idéales pour les asperges, les haricots verts, le maïs et même la soupe.

Les bons bocaux sont la clé

Les bocaux sont disponibles en plusieurs tailles, alors assurez-vous de sélectionner ceux dont vous avez besoin en fonction des portions que vous souhaitez créer.

Les bocaux d’un demi-gallon conviennent aux jus en conserve ou aux produits séchés.

Les quarts sont optimaux pour les fruits, la sauce tomate, les salsas, les soupes et autres produits mous ou liquides.

Les demi-pintes conviennent parfaitement aux confitures, aux gelées ou aux portions individuelles de soupe ou de salsa.

Les quarts de pinte sont petits, mieux utilisés pour les condiments comme le ketchup, la moutarde ou des échantillons de confiture.

Deux accessoires importants

Vous voudrez également vous assurer de saisir deux autres outils très importants lorsque vous ramassez vos conserves et bocaux. Bien qu’ils ne soient pas nécessaires, ces articles accéléreront la mise en conserve et la mise en conserve et aideront à éviter les dégâts dans la cuisine :

Entonnoirs pour éviter les déversements de liquide

Les élévateurs de bocaux sont spécialement conçus pour soulever les bocaux chauds loin de la marmite.

Pour plus d’informations sur la mise en conserve et les bons produits pour entreprendre vos projets savoureux, visitez notre site Internet ou appelez-nous au 815-288-7841.

Quincaillerie Ace et centre de plein air

900 N Galena Avenue

Dixon, IL 61021