Dublin, 11 janvier 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Le rapport «Projets de construction de routes au Moyen-Orient et en Afrique (MEA)» a été ajouté à ResearchAndMarkets.com de offre.

L’éditeur suit actuellement 911 projets de construction de routes dans la région MEA, d’une valeur totale de 216,6 milliards de dollars américains, qui comprend des projets allant des étapes annoncées à l’exécution. Le pipeline du GCC s’élève à 76,1 milliards de dollars américains, le reste du pipeline de la région MENA s’élève à 31,2 milliards de dollars américains et le pipeline de la SSA s’élève à 108,8 milliards de dollars américains. Une fois achevés dans leur intégralité, les projets suivis totaliseront plus de 84 500 km, dont 52 911 km seront nouvellement construits, 21 812 km seront modernisés et les 9 874 km restants comporteront à la fois un élément de construction et de modernisation.

Ce rapport fournit une analyse détaillée des projets de construction de routes au Moyen-Orient et en Afrique, sur la base des projets suivis par l’éditeur.

Portée du rapport:



Le rapport fournit une analyse basée sur les projets de construction de l’éditeur montrant les valeurs totales du projet et une analyse par étape et par financement.

Les 50 meilleurs projets régionaux sont répertoriés en indiquant le pays, le stade et la valeur des projets. Des listes classées des principaux opérateurs du secteur sont également fournies, montrant les principaux entrepreneurs, ingénieurs-conseils et maîtres d’ouvrage. Des profils de pays sont fournis pour les 10 premiers pays.

Avantages clés:



Découvrez le développement du secteur de la construction routière.

Évaluer tous les grands projets par valeur, date de début, portée et stade de développement à l’échelle mondiale, pour les régions et les 10 principaux pays afin de soutenir les activités de développement commercial.

Planifiez des campagnes par pays en fonction des opportunités de projets spécifiques et alignez les ressources sur les marchés les plus attractifs.

Principaux sujets abordés:

1. Vue d’ensemble

2. Analyse de projet par pays

2.1 Arabie saoudite

2.2 Nigéria

2.3 Koweït

2.4 Kenya

2,5 Qatar

2.6 Oman

2.7 Emirats Arabes Unis (EAU)

2,8 Iran

2.9 Éthiopie

2.10 Ghana

3. Construction

Pour plus d’informations sur ce rapport, visitez https://www.researchandmarkets.com/r/8svr17

L’histoire continue

À propos de ResearchAndMarkets.com

ResearchAndMarkets.com est la principale source mondiale de rapports d’études de marché et de données de marché internationaux. Nous vous fournissons les dernières données sur les marchés internationaux et régionaux, les industries clés, les meilleures entreprises, les nouveaux produits et les dernières tendances.

Research and Markets propose également des services de recherche personnalisée fournissant une recherche ciblée, complète et personnalisée.

CONTACT: CONTACT: ResearchAndMarkets.com Laura Wood, Senior Press Manager press@researchandmarkets.com For E.S.T Office Hours Call 1-917-300-0470 For U.S./CAN Toll Free Call 1-800-526-8630 For GMT Office Hours Call +353-1-416-8900