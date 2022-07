Projet résidentiel majeur proposé près de l’école primaire West Kelowna – Kelowna Capital News

Un complexe d’appartements de 490 unités est proposé en face de l’école élémentaire Constable Neil Bruce à West Kelowna.

Le développement sera examiné par le comité consultatif d’urbanisme le 20 juillet. Le projet est prévu pour la propriété au 2471 Auburn Road, qui est actuellement une colline boisée et escarpée.

Le site abrite également des écosystèmes terrestres sensibles et de la faune.

Les quelque 500 appartements seraient répartis dans cinq bâtiments, dont deux situés le long d’Auburn Road. Les trois autres seraient accessibles via une voie privée à l’élévation supérieure de la propriété. Les bâtiments sont proposés pour être jusqu’à six et sept étages avec un parking souterrain.

La propriété devrait être rezonée pour faire place au développement. Le zonage actuel permet à un établissement de soins, un duplex, un foyer de groupe et une maison en rangée d’utiliser jusqu’à trois étages.

