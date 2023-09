Projet Redwood : Preuve que PM avait prévu de supprimer la nouvelle ligne HS2

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La proposition du gouvernement visant à supprimer la deuxième phase du HS2 a reçu son propre nom de code – mais le numéro 10 reconsidère maintenant ce plan après avoir été « effrayé » par la réaction négative du gouvernement. L’indépendantles révélations.

Il peut être révélé que des documents secrets – intitulés « Projet Redwood » – décrivant les avantages financiers de l’abandon du tronçon Birmingham-Manchester du projet ferroviaire ont été rédigés pour une réunion face à face entre Rishi Sunak et Jeremy Hunt la semaine dernière.

Bien que 2,3 milliards de livres sterling aient déjà été dépensés pour la deuxième phase de construction, la solution Redwood suggérait que 34 milliards de livres sterling seraient économisés en abandonnant tout projet futur.

L’indépendant Il semblerait que le Premier ministre et le chancelier y étaient favorables alors que M. Hunt se bat pour trouver des économies avant la déclaration du mini-budget de l’automne en novembre.

Mais une source proche des discussions a déclaré que les deux hommes avaient eu « froid aux yeux » après la réaction furieuse – les maires du Nord, les chefs d’entreprise et les députés conservateurs avertissant que cela coûterait des voix au parti aux élections générales.

« Il y a un certain degré d’écoute après la réaction négative », a déclaré une autre source proche de la livraison de HS2. L’indépendant. «Ils s’expriment sur leurs préoccupations. Ils doivent savoir que cela n’a aucun sens politique et qu’une annulation totale semble difficile à réaliser.»

L’indépendant Il comprend que plusieurs députés conservateurs ont clairement exprimé leur frustration à l’égard des whips conservateurs. « Il ne s’agit pas seulement des suspects habituels. Il y a des députés fidèles qui ont des inquiétudes », a déclaré une source.

Un député conservateur de premier plan, dont la circonscription est située dans le nord de l’Angleterre, a déclaré : « Il y aura un tollé si le projet de loi n’est pas pleinement adopté à Manchester. Nous ne pouvons pas nous permettre une nouvelle affaire dans laquelle l’opposition et d’autres s’élèvent.»

Cependant, certains conservateurs des sièges du Sud ne sont pas opposés à l’abandon du reste du HS2. Et certains membres de la droite conservatrice – comme John Redwood – souhaitent le supprimer afin de créer une marge de manœuvre pour des réductions d’impôts. L’indépendant Il semble que le « Projet Redwood » ne porte pas le nom du député.

Sunak et Hunt sont en pourparlers pour abandonner la partie nord du HS2 (Downing Street)

Le No 10 et le Trésor ne seraient toujours pas impliqués dans les décisions, mais L’indépendant Il semble que les deux hommes poursuivent leurs discussions sur l’opportunité d’abandonner la phase 2.

Alors qu’une décision aussi importante serait généralement prise avant la conférence du parti, certains conservateurs pensent qu’ils pourraient vouloir « tester le sentiment » à Manchester le mois prochain avant de prendre une décision finale lors du mini-budget du 22 novembre.

L’ancien chancelier conservateur George Osborne a déclaré que la suppression de la partie nord serait une « tragédie », tandis que le maire travailliste du Grand Manchester, Andy Burnham, a accusé le gouvernement de laisser le nord avec « des infrastructures victoriennes, ajoutant : « Mettre à niveau mon a*** ».

Henri Murison, directeur général du Northern Powerhouse Partnership – qui fait pression pour que HS2 soit achevé dans son intégralité – a déclaré : « Les changements apportés par le gouvernement à un projet aussi important sont faits pour la position du Royaume-Uni dans le monde en ce qui concerne les investisseurs. »

Il a ajouté : « Le seul fait d’envisager de mettre au rebut l’investissement sera préjudiciable – l’idée devrait être remise dans la boîte de céréales dans laquelle elle est arrivée. »

HS2 a été sujet à des dépassements de coûts et à une inflation douloureuse (Archives PA)

Certains députés conservateurs ont demandé à M. Hunt de ralentir le projet et d’échelonner les coûts pour économiser de l’argent au cours des deux prochaines années avant de « appuyer sur l’accélérateur » s’il est toujours au gouvernement après les élections.

Mais les chiffres de l’industrie ferroviaire ont souligné que les retards ne feraient que rendre le HS2 plus cher et que la possibilité d’économiser de l’argent en reportant les travaux a disparu. « Tout report de dépenses ne fait désormais qu’augmenter le coût global », a déclaré une source proche du projet.

Cette querelle survient alors que le parti travailliste a décidé d’annuler l’idée selon laquelle il pourrait également revenir sur sa promesse d’achever le projet, après que le député Pat McFadden a refusé de s’engager à son achèvement à Manchester sur la BBC dimanche.

Mais Keir Starmer a dit au Temps Financier le parti « reste engagé » dans le projet ferroviaire à grande vitesse dans le nord, et la secrétaire fantôme aux transports, Louise Haigh, a déclaré qu’il était « déterminé à réaliser pleinement le HS2 et à maximiser ses avantages économiques ».

Le ministre fantôme travailliste, Nick Thomas-Symonds, est cependant allé plus loin, déclarant au programme PM de BBC Radio 4 que les travaillistes construiraient le HS2 vers Leeds ainsi que Manchester – la partie est abandonnée en 2021. « C’est à la fois vers Manchester et bien sûr la partie est… à Leeds.

Aux Communes, Mme Haigh a affirmé que HS2 assurerait un trajet plus lent entre Londres et Birmingham que les services actuels si la partie nord – et une liaison entre Old Oak Common et Euston dans le centre de Londres – était supprimée.

« Ce qui a commencé comme un plan d’infrastructure moderne laissé par le dernier gouvernement travailliste… après 13 ans d’incompétence, de gaspillage et de promesses non tenues des conservateurs se sera transformé en un échec conservateur humiliant – une grande trahison ferroviaire », a-t-elle déclaré.

Keir Starmer a insisté sur le fait que le Parti travailliste construirait intégralement HS2 (PENNSYLVANIE)

Le ministre conservateur des Transports, Richard Holden, n’a pas confirmé si HS2 se rendrait à Manchester ou non, et a plutôt attaqué le parti travailliste. « Vous ne pouvez pas faire confiance à ce qu’ils disent sur les dépenses de transport », a-t-il déclaré.

Mais le député Iain Stewart, président conservateur du comité des transports de la Chambre des communes, a partagé sa frustration et a déclaré que ce serait une fausse économie d’abandonner la partie nord. « Soit vous le faites correctement, soit vous ne le faites pas du tout », a-t-il déclaré au ministre.

Les coûts du HS2 sont passés de 37 milliards de livres sterling à plus de 70 milliards de livres sterling en raison des dépassements et de l’inflation – certaines estimations estiment le prix final à plus de 100 milliards de livres sterling.

Le porte-parole officiel de M. Sunak – qui n’a pas pu s’engager la semaine dernière à construire intégralement le HS2 à Manchester – a déclaré lundi que le Premier ministre devait examiner les coûts de tous les « projets d’infrastructure à grande échelle ».

Interrogé sur la question de savoir si des réductions étaient envisagées, le responsable du numéro 10 a déclaré aux journalistes : « Il y a beaucoup de spéculations mais pour notre part, nous nous engageons sur HS2. »

Il a ajouté : « Je ne vais pas me lancer dans l’examen des dépenses, je ne le ferai jamais. Tout ce que je dirais, c’est que des travaux sont en cours sur HS2 et que le chancelier, pour sa part, examinera toujours la réalisation de tous les projets d’infrastructure à grande échelle, je pense que ce n’est pas différent.»

Le Trésor a ordonné L’indépendant aux commentaires de M. Hunt la semaine dernière, dans lesquels il a déclaré : « On pourrait s’attendre à ce que le Premier ministre et le chancelier discutent de la manière de gérer ces dépassements de coûts. »