Les lecteurs SUN ont eu raison. Il y a cinq ans aujourd’hui, ils ont poliment ignoré les menaces, les brimades et les conseils officiels et ont voté pour reprendre le contrôle de leur pays.

Les experts étaient scandalisés. Dans les réunions éditoriales de la BBC, les salles de réunion des banques, les conférences des groupes de réflexion, les bâtiments des ambassades et, surtout, les salles communes des universités, il y avait une incrédulité horrifiée.

Projet Peur ? C’est plus comme Project Cheer sans récession, sans effondrement de la monnaie et sans pertes d’emplois, dit Daniel Hannan Crédit : EPA

Les classes ouvrières avaient refusé d’écouter leurs supérieurs ! Les gens sans éducation étaient tombés dans le mensonge et le populisme ! Maintenant, tout le pays en souffrirait !

Sauf que non. Ce n’est pas la première fois que les masses se sont montrées plus sages que les élites. En 1940, les gens ordinaires ont rejeté la vision sombre selon laquelle nous devions conclure un accord avec Hitler et ont soutenu Churchill.

En 1979, ils ont rejeté l’idée que la Grande-Bretagne était vouée au déclin et ont soutenu Maggie. En 2016, ils ont compris qu’un grand pays peut prospérer sous ses propres lois.

Effectivement, les prédictions formelles se sont avérées être des foutaises. Les lire cinq ans plus tard est carrément embarrassant. Écoutez les prévisions officielles du gouvernement.

« Il faudrait une décennie ou plus pour négocier un nouvel accord avec l’UE ». (Cela a pris trois ans.)

Franchement embarrassant

« L’effet de ce choc profond serait de pousser le Royaume-Uni en récession. » (La Grande-Bretagne a connu une croissance plus rapide au cours des six mois suivant le vote qu’au cours des six mois précédents, surpassant la zone euro.)

« Un vote de départ entraînerait immédiatement une augmentation de la prime pour les prêts aux entreprises et aux ménages britanniques. » (Le taux d’intérêt a baissé.)

« Le chômage augmenterait d’environ 500 000 ». (Il a chuté presque exactement de ce montant.) Et ce n’était que le Trésor. Les histoires alarmistes lancées par les banques, les multinationales et les économistes financés par l’UE étaient encore plus stupides.

Selon les mots de Wolfgang Münchau, analyste de Remain, ces groupes « se sont trompés parce qu’ils ont laissé leurs préférences politiques prendre le pas sur leurs jugements économiques ».

Et comment! On nous a dit que la bourse s’effondrerait (elle a augmenté), que les exportations diminueraient (elles ont bondi), que la fabrication était terminée (elle a explosé), que les entrepreneurs s’enfuiraient (plus de start-up ont été lancées après le vote qu’avant) .

Les partisans du Brexit célèbrent devant le Parlement à Londres, le 31 janvier 2020 Crédit : EPA

On nous a dit que nous n’hériterions pas des accords commerciaux de l’UE avec d’autres pays, et encore moins que nous en signerions de nouveaux. En fait, nous avons déjà conclu des accords avec plus de 60 États, sans compter celui avec l’UE. Et hier, nous avons officiellement demandé à rejoindre le club commercial du Pacifique, le CPTPP, un groupe de pays à la croissance beaucoup plus rapide que l’UE.

On nous a dit qu’il y aurait des camps de réfugiés dans le Kent et que l’Écosse quitterait le Royaume-Uni. On nous a même dit – mon préféré, celui-ci – que la « super-gonorrhée » se propagerait à la suite du Brexit.

En 2020, il était clair que les experts – la CBI, le FMI, l’OCDE, la Banque d’Angleterre – s’étaient tous cruellement trompés. La Grande-Bretagne était florissante. Nous avions été sauvés par ce que le philosophe du XVIIIe siècle Edmund Burke appelait « la sagesse des hommes illettrés ».

La plupart des restants étaient soulagés que leurs pires craintes ne se soient pas concrétisées. Mais une poignée a commencé à se comporter comme des sectateurs apocalyptiques, répondant à chaque bonne nouvelle en reportant la date de leur apocalypse.

Tout d’abord, le crash viendrait lorsque nous votons le congé. Puis quand nous avons déclenché le processus du Brexit. Puis quand nous sommes réellement partis. Ensuite, lorsque nous avons échoué (comme nous le ferions sûrement) à conclure un accord commercial. Juste au moment où les gens de la fin du monde manquaient d’excuses, une boule de démolition nous a percutés par le côté.

Accord commercial du Pacifique

L’épidémie et les confinements ont fait que le monde entier subissait subitement les conséquences que les europhiles avaient promises : Etagères vides, restrictions de déplacements, chômage, budgets d’urgence.

Chaque pays a été touché – la Grande-Bretagne, avec sa population nombreuse et ses liens mondiaux, plus durement que la plupart. Le test maintenant est de savoir comment nous rebondissons. Nous avons des raisons d’être confiants. En tant que nation indépendante, nous avons pu gagner la course aux vaccins.

Être en dehors de l’Agence européenne des médicaments nous permet de sécuriser des millions de vaccins vitaux sans avoir à attendre l’UE. La fureur de Bruxelles lorsque la Grande-Bretagne a commencé à vacciner ses citoyens avant le continent était palpable.

Notre processus d’approbation rapide, selon les eurocrates, était imprudent et dangereux. Mais, quelques semaines plus tard, ils se bousculaient pour les mêmes clichés.

Alors que l’économie mondiale reprend vie, nous nous retrouverons de plus en plus à commercer en dehors de l’UE stagnante. Notre accord commercial du Pacifique sera suivi de négociations avec les États-Unis, le Golfe, l’Amérique du Sud et — le plus gros prix, à long terme — l’Inde.

Ceux qui ont parié contre la Grande-Bretagne il y a cinq ans se sont trompés, déclare Daniel Hannan Crédit : AFP

Nous sommes tous beaucoup plus habitués à faire des affaires sur Zoom et Teams qu’il y a deux ans. Acheter et vendre sur des marchés plus éloignés n’a jamais été aussi naturel.

Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas confrontés à des défis, surtout à la masse de dettes que nous avons contractée. Mais nous sommes bien placés pour les rencontrer. Ceux qui ont parié contre la Grande-Bretagne il y a cinq ans se sont trompés. Ne répétons pas leur erreur.

Lord Hannan est membre du Board of Trade.