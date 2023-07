Projet K : les internautes ont CETTE plainte contre l’affiche du premier regard de Deepika Padukone

Deepika Padukone les fans sont super excités alors que les créateurs de Project K ont publié une nouvelle affiche révélant son look. Pour la première fois, Deepika Padukone et les puissants Prabhas se réunissent sur grand écran et les fans sont incapables de garder leur calme. Le projet K est un projet ambitieux que tout le monde attend désespérément. Avant la sortie du premier teaser le 21 juillet 2023, les créateurs ont ajouté au battage médiatique en laissant tomber l’affiche de Deepika Padukone. Elle a l’air féroce et intrigante sur l’affiche. Mais les internautes ont une plainte.

Alors que l’affiche faisait son chemin sur Internet, les internautes se sont plaints qu’ils attendaient le look complet de Deepika Padukone et pas seulement l’image du portrait. Comme l’a rapporté News18, l’un des commentaires sur l’affiche était le suivant : « Regardez signifie… je pensais que c’était une photo complète… Qu’est-ce que c’est, vous avez publié la photo au format passeport ? »

Découvrez les tweets ci-dessous :

Cheyochuga version complète @VyjayanthiFilms Edaina body lo okka part a release chestara ? Apudu main ipudu visage ?#Prabhas Anna regarde la version complète cheyandi ayya ?#ProjetK (@rebel_aravind_) 17 juillet 2023

On ne voit que son visage. Kya « dune dune » laga rakha hai avec juste le visage révélé ? Il s’agit d’une esthétique très courante dans le cadre de la science-fiction post-apocalyptique. #ProjetK #DeepikaPadukone #Prabhas pic.twitter.com/FnKr6LLbSj aish (@deepikalove86) 17 juillet 2023

Aadhar card ki photo daalke regarde d’abord bol rahe Mahiway ? (@Themahiwayy) 17 juillet 2023

Néanmoins, la majorité des fans sont très impressionnés par le look de Deepika Padukone de Project K et attendent avec impatience les premiers aperçus du film. Bien que Prab ait goûté à l’échec à Adipurush, ses fans le soutiennent de tout cœur et encouragent Project K à pleine puissance. Le film met également en vedette Amitabh Bachchan et Disha Patani dans des rôles clés. C’est récemment que Kamal Haasan a annoncé qu’il avait rejoint l’équipe de Project K pour jouer un rôle crucial.

L’équipe de Project K sera également présente au Comic Con où les images et la marchandise du film seront dévoilées.