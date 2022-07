Projet K : Disha Patani s’ouvre sur le travail avec Prabhas ; révèle comment il l’a traitée sur les plateaux

Disha Patani a plusieurs films alignés et l’un d’eux est Projet K. Le film est réalisé en telugu et en hindi, et il sera doublé et diffusé dans différentes langues comme le tamoul, le malayalam, le kannada et l’anglais. Le projet K joue également Amitabh Bachchan, Prabhaset Deepika Padukone. Cela marquera le retour de Disha dans les films Telugu après sept ans. L’actrice a fait ses débuts d’actrice avec la sortie de 2015 Loafer qui mettait en vedette Varun Tej dans le rôle principal masculin. Récemment, dans une interview, l’actrice a parlé de son expérience de travail avec Prabhas.

Disha Patani fait l’éloge de Prabhas

En parlant à Pinkvilla, Disha Patani a déclaré: “C’est l’un des acteurs les plus gentils avec qui j’ai jamais travaillé. Il est si humble, si ancré. Je me souviens encore de mon premier jour de tournage, il m’a apporté de la nourriture faite maison le matin, et il a aussi profité à toute l’équipe, pas seulement à moi. C’est juste un amour, et donc, il est si facile de travailler avec lui.

Prabhas La Nourriture

Eh bien, Prabhas est un fin gourmet et il aime traiter ses co-stars avec de la nourriture délicieuse. Plus tôt, Shraddha Kapoor, Kriti Sanon, Saif Ali Khan, Deepika Padukone et d’autres ont parlé du fait que Prabhas leur procurait de la nourriture. Même lorsque Saif et Prabhas tournaient pour Adipurush, ce dernier avait envoyé des biryani pour sa femme Kareena Kapoor Khan. Nous devons dire que les co-stars de Prabhas ont beaucoup de chance.

Disha Patani occupé avec les promotions d’Ek Villain Returns

En parlant de Disha, l’actrice est actuellement occupée par les promotions d’Ek Villain Returns. La bande-annonce du film et les chansons ont reçu une bonne réponse. Réalisé par Mohit Suri, il met également en vedette John Abraham, Arjun Kapoor et Tara Sutaria. Le film devrait sortir le 29 juillet 2022.

Outre Ek Villain Returns et Project K, Disha a aligné Yodha et KTina. Le premier, qui met en vedette Sidharth Malhotra dans le rôle principal masculin, devrait sortir en novembre de cette année.