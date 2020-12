Il est peu probable que les taxis aériens, comme les voitures autonomes, aient un impact significatif pendant plusieurs années, et leurs coûts de développement annuels s’élèvent à des dizaines de millions, voire des centaines de millions.

En retirant les deux projets technologiques des livres, la direction d’Uber, sous pression pour rendre l’entreprise rentable, abandonne les initiatives qui, selon les critiques, étaient des puits d’argent tout en se concentrant sur le service de téléphonie de base de l’entreprise et l’un des rares points positifs de la pandémie. : Un service de livraison en pleine croissance. Uber a récemment finalisé l’acquisition de son concurrent Postmates, permettant à l’entreprise de doubler ses livraisons.

Un jour après qu’Uber a remis son projet de voiture autonome à une start-up de la Silicon Valley, la société de covoiturage fait de même avec un effort ambitieux et coûteux pour construire des voitures volantes.

« Je sais qu’il y a des questions quant à savoir si Uber a encore des paris » gros et audacieux « », a déclaré le directeur général d’Uber, Dara Khosrowshahi, dans un e-mail aux employés de l’entreprise qui a été consulté par le New York Times. «Je comprends cette question, mais je pense qu’elle rate le gros pari audacieux qui nous attend: devenir le leader mondial incontesté en matière de mobilité et de livraison.»

La société a refusé de commenter davantage.

L’accord est également une indication que l’industrie du taxi aérien, qui a été soutenue par un battage médiatique et des investissements énormes au cours des dernières années, se consolide autour d’un petit groupe d’entreprises. Les investissements sont canalisés vers un groupe restreint d’acteurs, a déclaré Asad Hussain, analyste chez Pitchbook, une société de recherche qui suit l’activité financière.

En 2020, près d’un milliard de dollars ont été investis dans ce type d’entreprise de «mobilité aérienne», selon Pitchbook.

Avec le nouvel investissement d’Uber, Joby Aviation, basé à Santa Cruz, en Californie, a levé plus de 820 millions de dollars. La société essaie de créer un service de taxi aérien qui offre une alternative aux routes surpeuplées dans les grandes zones urbaines. Il espère démarrer un service dans au moins une ville d’ici 2023. Mais d’abord, les régulateurs gouvernementaux doivent approuver l’utilisation de son avion, qui est un croisement entre un avion et un hélicoptère qui décolle verticalement.

Lorsque le service commencera, il s’harmonisera avec le service de télé-assistance existant d’Uber, a déclaré le président exécutif de Joby, Paul Sciarra. En d’autres termes, chaque entreprise proposera une application qui permettra aux clients de passer par l’autre.