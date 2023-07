Projet de resurfaçage du Peru Mall en cours – Shaw Local

Le maire du Pérou, Ken Kolowski, a fait le point sur la propriété du Peru Mall lors de la réunion du conseil municipal de lundi soir.

La construction des routes d’accès au centre commercial a commencé mardi dernier après que l’avocat d’entreprise péruvien Scott Schweickert et le directeur de l’ingénierie et du zonage Eric Carls aient envoyé des lettres demandant que les travaux soient effectués, a déclaré Kolowski. Les routes d’accès avaient accumulé un certain nombre de fissures et de nids-de-poule.

Les travailleurs d’Advanced Asphalt ouvrent l’entrée nord du Peru Mall le lundi 17 juillet 2023. Le projet se trouve sur une propriété privée et n’est pas financé par la ville. (Scott Anderson)

Le projet de resurfaçage est sur une propriété privée et n’est pas financé par la ville. GK Real Estate, qui exploite le centre commercial, n’a pas répondu à un commentaire sur l’avancement ou la date prévue d’achèvement du projet.

Kolowski a déclaré que le parking du centre commercial avait l’air bien et que les travailleurs avaient également commencé sur le parking d’Applebee.

« Je pense que le public va vraiment apprécier cet ajout au centre commercial », a-t-il déclaré.