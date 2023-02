Projet de résolution de l’ONU : Toute paix doit garder l’Ukraine intacte

NATIONS UNIES (AP) – Les partisans de l’Ukraine ont fait circuler une proposition de résolution pour adoption par les 193 membres de l’Assemblée générale des Nations Unies à la veille du premier anniversaire de l’invasion de son petit voisin par la Russie, qui soulignerait la nécessité d’une paix garantissant la “souveraineté, l’indépendance de l’Ukraine , unité et intégrité territoriale.

Le projet, obtenu vendredi par l’Associated Press, est intitulé “Principes sous-tendant une paix globale, juste et durable en Ukraine”.

La résolution proposée est plus large et moins détaillée que le plan de paix en 10 points que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé lors du sommet de novembre du Groupe des 20 grandes économies. Il s’agit d’une décision délibérée de l’Ukraine et de ses partisans d’essayer d’obtenir un maximum de soutien lors du vote, ont déclaré des diplomates de l’ONU, s’exprimant sous couvert d’anonymat car les discussions ont été privées.

La porte-parole de l’Assemblée générale, Paulina Kubiak, a déclaré vendredi qu’une session d’urgence réactivée de l’Assemblée générale sur l’Ukraine commencera dans l’après-midi du 22 février. Des dizaines de discours devraient se poursuivre pendant la majeure partie du 23 février et le vote est prévu tard dans la journée.

Le vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères a déclaré le mois dernier que Zelenskyy voulait venir à l’ONU pour l’anniversaire, mais les diplomates ont déclaré que les attentes d’une nouvelle offensive russe majeure pourraient le retenir chez lui.

L’Assemblée générale est devenue l’organe le plus important de l’ONU traitant de l’Ukraine parce que le Conseil de sécurité, qui est chargé de maintenir la paix et la sécurité internationales, est paralysé en raison du droit de veto de la Russie. Contrairement au conseil, il n’y a pas de veto à l’assemblée, mais bien que ses cinq résolutions précédentes sur l’Ukraine soient importantes en tant que reflet de l’opinion mondiale, elles ne sont pas juridiquement contraignantes.

Le Conseil de sécurité tiendra une réunion ministérielle le 24 février, jour anniversaire de l’invasion. Les diplomates russes et ukrainiens seront à la même table, comme ils l’ont été lors de dizaines de réunions depuis l’invasion, mais il n’y aura pas de résultat.

Le projet de résolution soutenu par l’Ukraine pour l’anniversaire a été distribué jeudi soir à tous les pays membres de l’ONU, à l’exception de la Russie et de son allié biélorusse, et les négociations sur le texte ont commencé vendredi après-midi, ont indiqué les diplomates.

Il souligne la nécessité de parvenir « dès que possible » à « une paix globale, juste et durable » en Ukraine, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies.

La Charte stipule que tous les pays membres de l’ONU « doivent s’abstenir dans leurs relations internationales de la menace ou de l’usage de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État » et doivent régler les différends pacifiquement.

Le projet appelle les États membres de l’ONU et les organisations internationales « à redoubler de soutien aux efforts diplomatiques » pour parvenir à la paix dans ces conditions.

La résolution proposée réitère la demande précédente de l’Assemblée générale que la Russie « retire immédiatement, complètement et sans condition toutes ses forces militaires » des frontières internationalement reconnues de l’Ukraine. Et il réaffirme qu’aucun territoire acquis par la menace ou l’usage de la force ne sera considéré comme légal.

Le projet exige que tous les prisonniers de guerre, détenus et internés soient traités conformément aux conventions de Genève et demande « l’échange complet » des prisonniers de guerre, la libération des personnes illégalement détenues « et le retour de tous les internés et des civils transférés de force et expulsés, y compris des enfants.

La résolution proposée exhorte tous les pays “à coopérer dans un esprit de solidarité pour faire face à l’impact mondial de la guerre sur la sécurité alimentaire, l’énergie, les finances, l’environnement et la sécurité et la sûreté nucléaires”.

Il déplorerait « les terribles conséquences humanitaires et sur les droits de l’homme de l’agression contre l’Ukraine, y compris les attaques continues contre des infrastructures critiques à travers l’Ukraine avec des conséquences dévastatrices pour les civils ». Et cela exigerait le plein respect du droit international humanitaire sur la protection des civils et des infrastructures civiles.

Le plan en 10 points de Zelenskyy est beaucoup plus spécifique, y compris la création d’un tribunal spécial pour poursuivre les crimes de guerre russes, la construction d’une architecture de sécurité Europe-Atlantique avec des garanties pour l’Ukraine, la restauration de l’infrastructure électrique endommagée de l’Ukraine et la garantie de la sécurité autour de la plus grande centrale nucléaire d’Europe à Zaporizhzhia.

La résolution adoptée par l’Assemblée générale le 12 octobre condamnant la « tentative d’annexion illégale » par la Russie de quatre régions ukrainiennes et exigeant son annulation immédiate a obtenu le vote le plus élevé des cinq résolutions – 143 voix contre 5 avec 35 abstentions.

La première résolution adoptée par l’assemblée le 2 mars 2022, quelques jours après l’invasion, exigeait un cessez-le-feu immédiat de la Russie, le retrait de toutes ses troupes et la protection de tous les civils et a reçu un vote fort – 141-5 avec 35 abstentions. Trois semaines plus tard, le 24 mars, l’assemblée a voté 140 contre 5 avec 38 abstentions sur une résolution accusant la Russie d’être responsable de la crise humanitaire en Ukraine et appelant à un cessez-le-feu immédiat et à la protection de millions de civils et des maisons, écoles et hôpitaux essentiels à leur survie. .

Mais l’assemblée a voté avec une marge beaucoup plus faible le 7 avril pour suspendre la Russie du Conseil des droits de l’homme de l’ONU basé à Genève en raison d’allégations de soldats russes en Ukraine ayant commis des violations des droits que les États-Unis et l’Ukraine ont qualifiées de crimes de guerre. Ce vote était 93-24 avec 58 abstentions.

Et sa dernière résolution adoptée le 14 novembre appelant à ce que la Russie soit tenue pour responsable de la violation du droit international en envahissant l’Ukraine, notamment en payant des réparations pour les dommages considérables causés au pays et pour les Ukrainiens tués et blessés pendant la guerre, a été approuvée par un vote similaire – 94 -14 avec 73 abstentions.

Edith M. Lederer, Associated Press