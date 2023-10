Projet de piano créatif noté par SUNY | Actualités, Sports, Emplois

Si vous êtes un artiste visuel à la recherche d’un défi unique, le Fredonia Street Piano Project souhaite avoir de vos nouvelles.

Le Fredonia Street Piano Project de l’Université d’État de New York à Fredonia, dont l’objectif est de placer des pianos conçus par des artistes dans les espaces publics extérieurs du campus et du village de Fredonia et de la ville de Dunkerque pour que tous puissent jouer, accepte actuellement les propositions de visuels. artistes pour créer des œuvres d’art pour piano uniques en leur genre.

Trois pianos de rue ont été achevés à ce jour et sont placés sur le campus devant Mason Hall, à Barker Commons à Fredonia et sur la promenade de Dunkerque. Les projets de piano de rue peuvent être attribués à « Joue-moi, je suis à toi » une exposition d’art de 15 pianos à Birmingham, en Angleterre, en 2008.

Marc Levy, directeur des installations du Mason Hall de l’École de musique, a été intrigué par un piano de rue décoré qu’il a vu à Montréal il y a plusieurs années. « Quelqu’un jouait réellement dessus ; c’est de là qu’est venue l’inspiration, que nous pourrions faire cela à Fredonia et dans les environs », » a déclaré M. Levy. Les pianos de rue sont également très répandus à New York, a-t-il ajouté.

« L’essentiel à propos des pianos est qu’ils deviennent de l’art live, où ces pianos seront réellement jouables. Nous encourageons les membres de la communauté à jouer de ces pianos. » expliqua Lévy. « Pour moi, c’est la créativité de l’artiste, qui donne vie au piano. Je veux qu’ils apportent leur propre inspiration au piano. Les designs et les illustrations seront différents pour chaque instrument.

Fredonia Street Piano Project fournira des pianos droits, ainsi que des peintures acryliques dans une variété de couleurs, un apprêt, des toiles de protection, des blocs de ponçage, du ruban adhésif pour peintres et une quantité limitée de pinceaux de base, le tout à usage commun. Les œuvres sur les pianos seront réalisées dans un studio ou une galerie du campus.

Les pianos, a expliqué Levy, ne répondent plus aux besoins des étudiants en piano et en musique de l’École de musique et sont remplacés par de nouveaux pianos droits.

Les candidatures d’artistes visuels seront évaluées par un panel indépendant de juges, en utilisant comme critères la qualité, la créativité, la diversité, l’aspect pratique et l’accessibilité de l’œuvre. Un rendu de l’œuvre d’art proposée doit être inclus dans la candidature. L’entrée est libre.

L’objectif est d’exposer jusqu’aux pianos droits du 1er mai au 15 octobre environ.

Le Fredonia Street Piano Project est parrainé par Big L Windows & Doors par l’intermédiaire de la Fredonia College Foundation, avec le soutien supplémentaire du village de Fredonia, de la ville de Dunkerque et de l’école de musique de Fredonia et des départements d’arts visuels et de nouveaux médias, ainsi que de théâtre et de danse.

Les étudiants, les professeurs et le personnel de Fredonia ainsi que les membres de la communauté sont invités à soumettre une candidature. La date limite est le mercredi 1er novembre.

Pour plus d’informations et pour postuler, visitez en ligne sur https://www.fredonia.edu/academics/colleges-schools/school-music/music/fredonia-street-piano-project







