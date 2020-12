Un projet de loi visant à dépénaliser de petites quantités de drogues dures sera présenté l’année prochaine dans le Territoire de la capitale australienne.

Le député travailliste Michael Pettersson a dévoilé lundi un projet de loi d’initiative parlementaire et a déclaré qu’il soumettrait le projet de loi à l’Assemblée législative d’ACT en 2021.

M. Pettersson veut que les personnes prises avec une petite quantité d’héroïne, de cocaïne, de MDMA, de crystal meth ou de drogues similaires soient passibles d’une amende au lieu d’une condamnation pénale.

«La consommation de drogues est un problème de santé publique. Il est temps de le traiter comme tel. Nous savons que l’approche «il suffit de dire non» ne fonctionne pas », a-t-il écrit sur Facebook.

Le député travailliste Michael Pettersson présentera un projet de loi (photo ci-dessus) pour dépénaliser de petites quantités de drogues dures comme l’héroïne, la cocaïne et la MDMA à l’Assemblée législative d’ACT en 2021

M. Pettersson (photo) a dévoilé lundi le projet de loi d’initiative parlementaire et a déclaré que la dépénalisation de la possession de drogue était « un pas en avant sensé »

Les résidents qui sont pris avec une petite quantité de drogue (image du fichier) seront frappés d’une amende plutôt que d’une ordonnance du tribunal et d’une condamnation pénale potentielle si le projet de loi devient loi

M. Pettersson a déclaré que la décriminalisation de la possession de drogue était «un pas en avant sensé».

«Lorsque vous parlez à des familles en crise, tout le monde peut voir que nos lois actuelles sur les drogues ne font pas ce que nous voulons qu’elles fassent», a-t-il expliqué.

«Cela ne dissuade pas les gens de consommer de la drogue et ne fait rien pour s’attaquer aux raisons souvent graves et complexes qui expliquent pourquoi une personne consomme de la drogue en premier lieu.

Le projet de loi de M. Pettersson ferait de Canberra le premier endroit en Australie à décriminaliser les drogues illicites.

Sa proposition verrait une limite de 2g appliquée sur la méthamphétamine, cocaïne, héroïne et champignons magiques.

La MDMA serait soumise à une limite de 0,5 gramme et les hallucinogènes comme le LSD verraient une limite encore plus petite.

M. Pettersson a également présenté un projet de loi d’initiative parlementaire visant à légaliser le cannabis en 2018 et les sanctions ont été supprimées pour usage personnel dans l’ACT en janvier.

«Changer la loi n’est jamais facile ni rapide, mais cela commence par un projet de loi. J’en ai un prêt à l’emploi et je le présenterai lors de la prochaine réunion de l’Assemblée législative d’ACT », a-t-il déclaré.

La proposition (photo ci-dessus) verrait une limite de 2 g mise en œuvre sur la méthamphétamine, la cocaïne et l’héroïne, avec une limite de 0,5 g sur la MDMA et une limite plus petite sur les hallucinogènes