Projet de loi sur l’ordre public : le gouvernement britannique veut donner à la police des pouvoirs sans précédent pour gérer les manifestants. Les militants des droits de l’homme disent que c’est un affront à la démocratie

Le gouvernement britannique veut conférer de nouveaux pouvoirs à la police qui permettraient aux agents de prendre des mesures plus énergiques contre les personnes engagées dans des manifestations politiques pacifiques.

Les militants des droits de l’homme ont accusé le gouvernement d’essayer de supprimer la liberté d’expression, tandis que les politiciens de l’opposition affirment que Downing Street essaie simplement de détourner l’attention de la myriade de choses qui ne vont pas au Royaume-Uni en ce moment.

Le gouvernement a publié dimanche soir une déclaration dans laquelle il a déclaré qu’il déposerait des amendements à la législation qui est déjà en train d’être adoptée par le Parlement, appelée le projet de loi sur l’ordre public. Cela a déjà fait l’objet d’une énorme controverse en raison de la mesure dans laquelle il freine la protestation.

Plus précisément, le projet de loi cible ouvertement des groupes tels que Black Lives Matter, Extinction Rebellion et Just Stop Oil, qui ont tous utilisé des tactiques perturbatrices dans leurs protestations contre le gouvernement.

Le projet de loi criminaliserait les tactiques de protestation de longue date telles que le verrouillage (où les manifestants s’attachent physiquement à des choses comme des bâtiments) et le tunnelage (littéralement creuser des tunnels), et pourrait forcer les personnes qui protestent régulièrement à porter des étiquettes électroniques. Le nouvel amendement donnerait également à la police le pouvoir de mettre fin aux manifestations avant même que toute perturbation ne se produise.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré: «Nous ne pouvons pas laisser des manifestations menées par une petite minorité perturber la vie du public ordinaire. Ce n’est pas acceptable et nous allons y mettre un terme.

Le chef du Metropolitan Police Service de Londres, Mark Rowley, a également publié une déclaration dans laquelle il a précisé que la police n’avait pas demandé au gouvernement plus de pouvoirs pour freiner les manifestations.

Adam Wagner, un éminent avocat des droits de l’homme, pense que cela pourrait être dû au fait qu’il y a en fait très peu à gagner dans tout cela pour la police.

« La police doit déjà décider dans quelles manifestations s’impliquer et lesquelles laisser tranquilles. Quoi qu’ils fassent, ils seront critiqués et, idéalement, ils auraient probablement moins à voir avec les manifestations policières et la mauvaise publicité qui les accompagne », a déclaré Wagner à CNN.

Les détracteurs de la décision du gouvernement soulignent que les officiers ont déjà la capacité de gérer les manifestations qui deviennent incontrôlables et perturbatrices.

“La police a été très claire sur le fait qu’elle a le pouvoir de gérer de manière adéquate les manifestations et de gérer les manifestations lorsqu’elles vont provoquer des perturbations injustifiées et c’est le cas depuis des décennies”, a déclaré Yasmine Ahmed, directrice britannique de Human Rights Watch (HRW). a déclaré à CNN.

« Notre droit de manifester est fondamental, surtout à un moment où nous sommes en proie à une crise du coût de la vie, une crise climatique et où notre service public de santé est à genoux. Au lieu d’aider les personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté – les personnes qui travaillent, y compris les infirmières – le gouvernement perd son temps à écraser la dissidence », a ajouté Ahmed.

Wagner pense que le projet de loi pourrait conduire le gouvernement à être traduit en justice pour des allégations de violation du droit des droits de l’homme.

« (En) mettant fin à une manifestation pacifique, vous touchez au cœur du droit des droits de l’homme. Des groupes d’action directe comme Black Lives Matter et Extinction Rebellion ne font pas beaucoup de choses différentes de ce que nous avons vu dans le mouvement des droits civiques ou des Suffragettes. Pour inscrire certaines questions à l’ordre du jour national, vous devez être perturbateur et les personnes qui le font doivent être tolérées car elles sont protégées par la loi », a-t-il déclaré.

Dans l’ensemble, les députés conservateurs soutiennent publiquement le gouvernement, mais en privé, certains admettent que le fait d’apporter des amendements pour rendre le projet de loi encore plus fort pourrait avoir quelque chose à voir avec le fait que le Parti conservateur est à la traîne dans les sondages d’opinion.

Cette allégation a été faite au gouvernement sur un certain nombre de politiques, telles que son plan controversé d’expulsion des demandeurs d’asile vers le Rwanda, ses efforts pour rendre plus difficile pour les syndicats de déclarer une action de grève et une loi qui protège les statues et les monuments nationaux.

“Il est politiquement commode de mettre l’opposition du côté de toutes ces autres questions et de rappeler au public que le parti travailliste (l’opposition officielle) est financé par les syndicats”, a déclaré un haut responsable conservateur à CNN.

Bien que des questions comme celles-ci puissent être controversées, le simple fait d’être prêt à avoir l’argument est quelque chose qui pourrait aider le Parti conservateur alors qu’il tente de reconstruire sa base avant les prochaines élections générales.

De multiples sondages suggèrent que le public s’oppose généralement aux manifestations perturbatrices et que le Parti conservateur est devenu très doué ces dernières années pour militariser les problèmes de coin, tels que l’euroscepticisme, l’immigration et la protection des statues de Winston Churchill.

Il ne fait aucun doute que ces problèmes mettent le parti travailliste dans une situation délicate. D’une part, pour avoir un large attrait, ils doivent soutenir la police et ne pas donner l’impression d’être du côté des manifestants perturbateurs. D’autre part, ils doivent encore s’opposer au gouvernement.

Sarah Jones, ministre fantôme du Labour pour la police, a déclaré dans un communiqué que la police “a le pouvoir de faire face à des manifestations dangereuses et perturbatrices et le Labour les soutient pour utiliser ces pouvoirs… Mais le Premier ministre a passé plus de temps à parler de protestation qu’il n’en a le l’épidémie de violence contre les femmes et les filles ou le bilan honteux de son gouvernement en matière de poursuites contre les criminels. »

Cela pourrait être une critique juste du gouvernement et du Premier ministre, mais c’est un message moins clair et net que de simplement dire “les manifestations sont mauvaises et nous les arrêterons”.

Il n’est pas clair que le gouvernement recevra un coup de pouce en réprimant plus durement les manifestants, surtout si la nouvelle législation conduit à de nombreuses scènes désordonnées où des manifestants pacifiques sont emmenés par une force de police de plus en plus impopulaire.

Mais au-delà de la politique, ce projet de loi sur l’ordre public a laissé Ahmed, de HRW, se demander quel genre de pays la Grande-Bretagne veut vraiment être en 2023.

“Quand les gens soutiennent que le gouvernement a le droit d’arrêter les manifestations, eh bien c’est ce que dit la Chine, c’est ce que dit la Russie, c’est ce que dit le Myanmar”, a-t-elle déclaré. “Nous ne vivrions pas dans la démocratie que nous avons aujourd’hui si les gens n’avaient pas le droit de manifester et de perturber les choses.”