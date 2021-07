Projet de loi sur les infrastructures bloqué par les républicains du Sénat au milieu des négociations

Les républicains du Sénat bloquent le débat formel sur le projet de loi bipartite sur les infrastructures.

Le sénateur Mitt Romney a déclaré qu’une douzaine de républicains pourraient soutenir le projet de loi, une fois rédigé.

Un autre vote pourrait avoir lieu lundi, après que les négociateurs ont rédigé le texte du projet de loi.

WASHINGTON – Les républicains du Sénat ont bloqué mercredi le début du débat formel sur la législation bipartite sur les infrastructures, un élément essentiel du plan économique du président Joe Biden, car le texte et le coût du projet de loi n’étaient pas disponibles alors que les négociations se poursuivaient.

Le vote de 51-49 contre le début du débat, qui devait franchir un seuil de 60 voix pour réussir, est intervenu après une série de négociations de fin de soirée. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a modifié son vote pour aider à vaincre la mesure afin qu’il puisse être du côté dominant pour l’appeler pour un autre vote à l’avenir. Les sénateurs continuent de marchander sur les détails du transport et sur la façon de payer l’ensemble du colis.

Mais les sénateurs des deux partis ont qualifié le revers de temporaire, et un autre vote était attendu dès lundi. Cela donnerait aux négociateurs le temps de rédiger le projet de loi et de déterminer combien cela coûterait.

« Nous sommes optimistes qu’une fois que nous aurons passé ce vote aujourd’hui, nous continuerons notre travail et que nous serons prêts dans les prochains jours avec un projet de loi rédigé et noté », a déclaré la sénatrice Susan Collins, R-Maine. .

COVID-19 à Washington :Au milieu des craintes concernant les cas de COVID-19 au Congrès et à la Maison Blanche, des experts appellent à la vaccination

Le sénateur Mitt Romney, R-Utah, a déclaré qu’il s’attend à ce qu’une douzaine de sénateurs GOP soutiennent la législation. Onze républicains ont signé une lettre à Schumer s’engageant à soutenir le débat lundi.

« Quelques domaines vont être travaillés aujourd’hui et demain, mais je suppose que tout sera terminé au début de la semaine prochaine, et nous aurons un autre vote », a déclaré Romney.

Le sénateur Joe Manchin, DW.Va., un vote décisif, a déclaré que les différends restants seraient résolus.

« Tout a l’air de s’arranger », a déclaré Manchin.

Le groupe de négociation bipartite de 22 membres a publié une déclaration après le vote indiquant qu’un accord final est proche.

« Nous avons fait des progrès significatifs et sommes proches d’un accord final », indique le communiqué. « Nous continuerons à travailler dur pour nous assurer que cette législation critique est correcte – et nous sommes optimistes quant à la finalisation et à la préparation de cette proposition bipartite historique. »

« Infrastructures humaines » :Les démocrates du Sénat concluent un accord de 3 500 milliards de dollars pour le programme d’« infrastructure humaine » de Biden et l’expansion de Medicare

Le sénateur Dick Durbin de l’Illinois, le deuxième démocrate au Sénat, a été déçu par le vote.

« Il est regrettable que nous n’ayons pas pu nous mettre d’accord pour simplement commencer le débat aujourd’hui », a-t-il déclaré. « Nous sommes prêts à mettre les gens au travail pour construire et réparer des routes, des ponts et d’autres éléments d’infrastructure essentiels. J’espère toujours que nous pourrons y parvenir, avec le soutien précédemment suggéré par mes collègues républicains, sans plus de retard. »

Schumer a programmé le vote pour stimuler des pourparlers qui ont déjà duré un mois.

« Ce vote n’est pas une date limite pour régler tous les derniers détails », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas une tentative de bloquer qui que ce soit. »

Le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, R-Ky., a prédit que le vote échouerait faute de texte législatif.

Commission du 6 janvier :Pelosi rejette les choix du GOP Jordan, Banks le 6 janvier; McCarthy menace de se retirer

« Ce coup est voué à l’échec », a-t-il déclaré quelques heures avant le vote.

La législation vise à fournir des centaines de milliards de dollars pour construire des routes, des ponts, des voies ferrées et une large bande, dans le cadre des priorités économiques plus larges de Biden.

Les négociations se sont régulièrement déroulées tard dans la nuit ces derniers jours, se terminant à 23 heures mardi. Les législateurs des deux côtés ont qualifié les pourparlers de productifs et ont déclaré que des dizaines de différends avaient été résolus.

Alors que la mesure bipartite bénéficie généralement d’un large soutien, les républicains se méfient des plans démocrates visant à faire adopter une législation plus importante sur les dépenses totalisant 3,5 billions de dollars pour des dispositions telles que l’extension de l’assurance-maladie et le financement de deux ans de collège communautaire pour les Américains.

Schumer a répété mercredi que son plan était de voter à la fois sur le projet de loi bipartite sur les infrastructures et sur le paquet de 3 500 milliards de dollars avant de partir pour les vacances d’août.

« C’est le calendrier que j’ai l’intention de respecter », a-t-il déclaré.

Le président du budget du Sénat, Bernie Sanders, I-Vt., a déclaré que les 50 sénateurs voteraient pour entamer le débat sur le paquet de 3 500 milliards de dollars.

MJ :Le DOJ restreint les contacts avec la Maison Blanche, un pivot aigu de l’administration Trump

« En fin de compte, nous aurons tous les 50 à bord pour le projet de loi le plus important pour les familles de l’histoire moderne », a déclaré Sanders.

Mais McConnell a qualifié la combinaison de projets de loi de » frénésie fiscale et de dépenses imprudentes » et a déclaré que la législation » écraserait notre pays avec une série historique de hausses d’impôts radicales « .

Le sénateur Mark Warner, D-Va., a déclaré aux journalistes mardi soir que le temps en vaudrait la peine si le projet de loi réussissait, après « les rebondissements et le nombre de fois où nous avons frôlé la mort ».

« Je ne gâcherais pas vos nuits autant de fois de suite si je ne pensais pas que cela allait se faire », a déclaré Warner.