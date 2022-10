Projet de loi sur le remboursement de la TPS adopté par les députés et envoyé au Sénat

L’un des deux projets de loi des libéraux axés sur l’abordabilité a été adopté à la Chambre des communes jeudi, avec l’appui de tous les partis. Il est maintenant renvoyé au Sénat pour un examen plus approfondi.

Le projet de loi C-30, qui vise à mettre en œuvre le doublement temporaire promis du crédit pour la TPS pour les Canadiens à revenu faible à modeste, a été déposé par le gouvernement fédéral le premier jour de la séance d’automne du 19 septembre.

Selon le gouvernement, augmenter le crédit signifierait que les Canadiens célibataires admissibles sans enfants recevraient jusqu’à 234 $ de plus; un couple avec deux enfants recevrait jusqu’à 467 $ de plus; et les aînés, en moyenne, recevraient 225 $ de plus.

Alors que les conservateurs ont décidé de se joindre à d’autres partis de l’opposition pour appuyer le projet de loi – ce que les libéraux appellent un « allégement fiscal ciblé » – les appels se poursuivent de l’autre côté de l’allée pour que le gouvernement agisse davantage pour répondre aux préoccupations des Canadiens en matière de coût de la vie.

Le gouvernement affirme qu’environ 11 millions de personnes et de familles bénéficieraient d’un coup de pouce grâce à la hausse du remboursement de la TPS, qui devrait administrer 2,5 milliards de dollars de financement supplémentaire aux bénéficiaires actuels dans les semaines suivant l’entrée en vigueur du projet de loi.

Les députés ont accéléré la deuxième lecture du projet de loi la semaine dernière et le comité des finances de la Chambre des communes a tenu une réunion sur le projet de loi lundi. Là, les députés ont entendu le témoignage de la vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland, ainsi que des représentants du bureau du directeur parlementaire du budget, avant de conclure leur examen.

Après que le comité a renvoyé le projet de loi de six pages à la Chambre sans aucune modification, il est passé à l’étape du rapport mardi grâce à un accord multipartite pour accélérer la législation. Il a achevé la troisième lecture jeudi, passer à l’unanimité.

Freeland doit s’adresser au Sénat au sujet du projet de loi C-30 jeudi soir. Elle a précédemment demandé que les travaux du Sénat soient terminés “le plus rapidement possible” afin que l’Agence du revenu du Canada (ARC) puisse envoyer les paiements aux personnes éligibles avant la fin de l’année.