Projet de loi sur le minage de crypto à New York : interview de la sénatrice Anna Kelles

De plus, cela n’affectera pas les opérations existantes dans les centrales électriques car ce n’est pas rétroactif, et cela n’aura pas non plus d’impact sur « les mineurs de crypto-monnaie à petite échelle qui font, vous savez, quatre, cinq, dix, vingt ordinateurs dans leur sous-sol ». dit-elle.

New York Membre de l’Assemblée d’État Anna Kelles est fatiguée de toute la campagne de peur concernant le projet de loi qu’elle a écrit – et parrainé – pour imposer un moratoire de deux ans sur certains types de nouvelles mines de crypto-monnaie dans l’État. Le sort de la mesure, qui a été adoptée par le Sénat de l’État aux petites heures du vendredi matin, repose entre les mains du gouverneur Kathy Hochul, qui pourrait la signer ou y opposer son veto.

L’industrie de la crypto-extraction a se sont regroupés pour contester la loi.

Les mineurs disent à CNBC que même si ce projet de loi est relativement étroit, ils s’inquiètent de la possibilité d’un glissement réglementaire.

« Un moratoire et une interdiction sur la façon dont un mineur s’approvisionne en énergie – derrière le compteur par rapport au réseau – ne sont pas hospitaliers pour les mineurs », a déclaré Fred Thiel de Marathon Digital.

« New York a un problème de congestion du réseau qui n’est pas du tout impacté par la consommation d’énergie derrière le compteur », a poursuivi Thiel. « En fin de compte, cela envoie un message aux mineurs pour qu’ils restent à l’écart de New York, car ce ne sont que les premières étapes de ce qui pourrait devenir une interdiction totale de l’exploitation minière dans l’État. »

Les mineurs font d’importants investissements en capital qui peuvent nécessiter jusqu’à cinq ans pour fournir un retour sur investissement, plus un retour sur investissement. Thiel dit qu’aucune entreprise n’est prête à risquer d’investir dans un État où, après deux ans, voire plus tôt, elle pourrait être forcée de fermer et de déménager.

Kelles dit à CNBC que les mineurs de crypto qui contestent le projet de loi ressemblent beaucoup à l’industrie pétrolière et gazière. Elle dit que les deux utilisent des lignes telles que « Si vous faites cela, à l’avenir, cela mettra un frein au libre-échange et au libre-échange – et toute réglementation est mauvaise ».

Elle ne s’inquiète pas non plus du fait que les mineurs de crypto quittent New York, car en fin de compte, comme toute entreprise, leur intérêt est le profit.

Les mineurs à grande échelle sont en concurrence dans une industrie à faible marge où leur seul coût variable est généralement l’énergie, ils sont donc incités à migrer vers les sources d’énergie les moins chères au monde, qui ont également tendance à être renouvelables. New York est un bastion d’énergie bon marché et renouvelable, ce qui attire énormément l’industrie.

Un tiers de la production de l’État de New York provient des énergies renouvelables, selon les dernières informations disponibles données de l’US Energy Information Administrationet l’état produit plus d’énergie hydroélectrique que tout autre État à l’est des montagnes Rocheuses.

« La plus ancienne et la plus grande exploitation minière de crypto-monnaie du pays se trouve dans l’État de New York, et elle est entièrement hydroélectrique. L’hydroélectricité ne peut pas être ramassée et déplacée », a déclaré Kelles, qui a également noté que l’hydroélectricité est la forme d’énergie renouvelable la moins chère. .

De plus, l’État a un climat froid, ce qui signifie que moins d’énergie est nécessaire pour refroidir les banques d’ordinateurs utilisées dans l’extraction de crypto. New York possède également de nombreuses infrastructures industrielles abandonnées qui sont également prêtes à être réaffectées.

« Dire que les mineurs peuvent prendre et partir et aller dans n’importe quel état et avoir accès à cette forme d’énergie… Je pense que c’est alarmiste de dire cela », a déclaré Kelles.