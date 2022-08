Projet de loi sur le climat, croissance de l’emploi, Taïwan : votre briefing du vendredi soir

8. “The Sandman” arrive à la télévision.

Depuis que Neil Gaiman a écrit les premiers numéros de “The Sandman” en 1989, les fans espéraient une adaptation à l’écran. Désormais, les téléspectateurs peuvent regarder Morpheus, le roi des rêves, et ses frères et sœurs surnaturels dans la version de Netflix de la bande dessinée primée qui mélange les genres.

Gaiman a déclaré dans une interview au New York Times Magazine que “The Sandman” avait duré parce que les nouvelles générations “le trouvent, et c’est leur bande dessinée. C’est leur histoire.

Dans d’autres nouvelles sur les premières d’août, Abbi Jacobson, la star et co-créatrice de la série “A League of Their Own”, a déclaré qu’elle voulait raconter des histoires sur des personnes peu sûres, puis “et si la personne la plus peu sûre et la plus incertaine était le leader?”