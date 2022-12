Projet de loi sur la souveraineté de l’Alberta : le gouvernement fédéral adopte une approche attentiste

Le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, a déclaré que le gouvernement fédéral ne peut pas dire si ou à quel moment il peut intervenir pour annuler la loi sur la souveraineté de la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, mais que ce n’est pas l’objectif pour le moment.

S’il est adopté, le Souveraineté dans une loi du Canada-Uni donnerait au cabinet de Smith le pouvoir de riposter contre les politiques et les lois fédérales qu’il juge « inconstitutionnelles ou préjudiciables aux Albertains », comme la réglementation sur les armes à feu et le développement des ressources naturelles.

Le projet de loi a fait l’objet de vives critiques cette semaine de la part d’experts constitutionnels, de députés de l’opposition albertaine et de groupes d’affaires. Smith a déclaré qu’elle était ouverte aux amendements au projet de loi et prévoit que certains changements seront débattus la semaine prochaine.

Dans une entrevue accordée à la période des questions de CTV avec Joyce Napier, diffusée dimanche, LeBlanc a déclaré que le gouvernement fédéral attend de voir ce qui se passera à l’Assemblée législative de l’Alberta au lieu de “perdre beaucoup de temps à se concentrer là-dessus”, d’autant plus qu’il n’est pas clair comment le projet de loi peut être modifié avant d’être adopté.

« Nous pouvons examiner la législation qui est devant la législature de l’Alberta, mais elle n’est pas encore devenue loi », a-t-il déclaré. “Et il y a un certain nombre d’éléments qui sont en quelque sorte vagues et imprécis.”

LeBlanc a également déclaré qu’il n’est pas clair comment le gouvernement albertain pourrait utiliser la législation si et quand elle est adoptée, et il y a plusieurs couches d’hypothèses impliquées, y compris comment la loi peut être appliquée dans la pratique sur toute la ligne.

“Même une fois qu’il est adopté, il reste en quelque sorte sur une étagère jusqu’à ce qu’un ministre ou le gouvernement décide de franchir une étape en vertu de la législation, puis il y a un autre processus législatif, donc il est loin d’être clair comment et où il serait déclenché”, il a dit.

LeBlanc a déclaré que le gouvernement fédéral se concentrait plutôt sur la collaboration avec l’Alberta sur d’autres priorités communes, telles que les projets d’infrastructure, la lutte contre les changements climatiques, l’immigration et les pénuries de main-d’œuvre et les problèmes de logement.

« Nous n’allons pas perdre beaucoup de temps, ou franchement, entraver notre capacité à travailler avec le gouvernement de l’Alberta sur ces autres priorités, en nous enlisant dans un débat théorique », a déclaré LeBlanc.

Il y a cependant quelques options pour le gouvernement fédéral, s’il choisit de repousser le projet de loi, y compris l’utilisation du désaveu – ce qui donnerait au gouvernement la possibilité de l’invalider – mais le pouvoir n’a pas été utilisé depuis plus de 70 ans, et LeBlanc a déclaré que le déménagement n’est pas actuellement envisagé.

“Non, nous ne regardons pas du tout des choses comme ça maintenant”, a-t-il déclaré. « Nous sommes intéressés par le débat en Alberta. C’est une situation hypothétique très, très prématurée.

« Nous ne pensons pas qu’il soit important de courir partout et de déclencher l’alarme incendie et de gaspiller beaucoup d’énergie sur ce qui est proprement un débat devant l’Assemblée législative de l’Alberta », a ajouté LeBlanc.

Smith, qui a annoncé pour la première fois son intention d’introduire la loi sur la souveraineté lors de sa candidature pour devenir chef du Parti conservateur uni, a présenté la législation comme un moyen de réinitialiser les relations de l’Alberta avec Ottawa.

«En particulier, une longue et douloureuse histoire de mauvais traitements et de dépassement constitutionnel de la part du Canada a pendant des décennies causé une énorme frustration aux Albertains», a déclaré Smith aux journalistes cette semaine. «En réponse, nous disons enfin au gouvernement fédéral:« pas plus ». “

Smith a dit plus tard à Mike Le Couteur sur Power Play de CTV que l’Alberta «affirme sa juridiction souveraine» et envoie le message qu’«Ottawa reste dans sa propre voie».

Mais LeBlanc a déclaré que le recul des provinces est normal et qu’il ne s’agit pas d’un phénomène nouveau.

« C’est toujours 13 contre un », dit-il. «Donc, dans les 13, vous pouvez toujours en trouver un qui, pour des raisons politiques quelconques dans sa propre province ou territoire, décide que le gouvernement du Canada est responsable d’une série de défis dans sa province, certains d’entre eux peuvent être vrais, certains d’entre eux peut être exagéré. Ce n’est pas nouveau. La fédération est forte.

“Ce n’est pas nouveau et cela ne nous inquiète vraiment pas”, a-t-il également déclaré. « Nous nous concentrons sur ce que nous pouvons faire en collaboration et nous permettrons aux autres de juger le gouvernement de l’Alberta sur ses propres mesures législatives.



Avec des fichiers de Stephanie Ha de CTV