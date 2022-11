Projet de loi sur la sécurité en ligne pour supprimer les mesures de contenu « légales mais nuisibles »

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le projet de loi sur la sécurité en ligne doit être modifié et les mesures controversées qui auraient contraint les sites de médias sociaux à supprimer les contenus désignés comme “légaux mais nuisibles” doivent être supprimées.

Le gouvernement a déclaré qu’il apportait les modifications aux lois proposées sur la sécurité Internet par crainte que les obligations initiales n’incitent les entreprises à supprimer excessivement le matériel légal mais potentiellement dangereux par crainte de sanctions – au détriment de la liberté d’expression.

Selon les plans du projet de loi initial, les plus grandes plateformes auraient été obligées non seulement de supprimer les contenus illégaux, mais également tout contenu qui aurait été désigné dans la législation comme légal mais potentiellement dangereux.

Ces mesures ont attiré les critiques des militants de la liberté d’expression, qui ont affirmé que les gouvernements ou les plateformes technologiques pourraient utiliser le projet de loi pour censurer certains contenus.

Les principales exigences du projet de loi sont maintenant redéfinies.

Les plateformes seront tenues de supprimer le contenu illégal, ainsi que tout matériel qui enfreint ses propres conditions d’utilisation.

Et au lieu des obligations légales mais préjudiciables, les entreprises seront désormais davantage tenues de fournir aux adultes des outils leur permettant de masquer certains contenus qu’ils ne souhaitent pas voir, y compris des types de contenus qui ne respectent pas le seuil pénal mais qui pourraient être préjudiciables à voir, comme la glorification des troubles alimentaires, la misogynie et certaines autres formes d’abus.

C’est une approche que le gouvernement appelle un “triple bouclier” de protection en ligne qui permet également la liberté d’expression.

Des mises à jour visant à renforcer la responsabilité et la transparence seront également introduites pour renforcer la sécurité en ligne des enfants, a-t-il été confirmé, ce qui obligera les entreprises technologiques à publier des résumés des évaluations des risques en ce qui concerne les dommages potentiels aux enfants sur leurs sites, à montrer comment elles appliquent les limites d’âge des utilisateurs et publier les détails des mesures d’exécution prises à leur encontre par l’Ofcom – le nouveau régulateur du secteur technologique.

Les règles mises à jour interdiront également à une plateforme de supprimer un utilisateur ou un compte à moins qu’elle n’ait clairement enfreint les conditions d’utilisation du site ou la loi.





L’impact néfaste de ce type de contenu ne s’arrête pas à votre 18e anniversaire Julie Bentley, directrice générale de Samaritans

Julie Bentley, directrice générale de Samaritans, a décrit la suppression de l’obligation de supprimer les contenus “légaux mais préjudiciables” comme “un énorme pas en arrière”.

“Bien sûr, les enfants devraient bénéficier de la meilleure protection, mais l’impact néfaste de ce type de contenu ne s’arrête pas à votre 18e anniversaire”, a-t-elle déclaré.

“L’augmentation des contrôles dont disposent les gens ne remplace pas la responsabilisation des sites par le biais de la loi et cela ressemble beaucoup au gouvernement qui arrache la défaite des mâchoires de la victoire.”

La secrétaire à la culture fantôme, Lucy Powell, a déclaré qu’il s’agissait d’un «affaiblissement majeur» du projet de loi, ajoutant: «Remplacer la prévention des dommages par un accent sur la liberté d’expression sape l’objectif même de ce projet de loi et enhardira les abuseurs, les négationnistes de Covid, les canulars, qui se sentiront encouragés à prospérer en ligne.

Le projet de loi sur la sécurité en ligne doit revenir au Parlement la semaine prochaine après avoir été retardé à plusieurs reprises.

“Les médias sociaux non réglementés ont nui à nos enfants pendant trop longtemps et cela doit cesser”, a déclaré la secrétaire à la Culture, Michelle Donelan.

« Je présenterai au Parlement un projet de loi renforcé sur la sécurité en ligne qui permettra aux parents de voir et d’agir sur les dangers que les sites représentent pour les jeunes.

«Il est également libéré de toute menace que des entreprises technologiques ou de futurs gouvernements puissent utiliser les lois comme une licence pour censurer des opinions légitimes.

« Les jeunes seront protégés, la criminalité éradiquée et les adultes auront le contrôle de ce qu’ils voient et interagissent en ligne.

«Nous avons maintenant un choix binaire: faire adopter ces mesures par la loi et améliorer les choses ou se chamailler dans le statu quo et laisser plus de jeunes vies en danger.»





Je veillerai à ce que la voix et les besoins des enfants sous-tendent chaque étape du processus législatif Commissaire à l’enfance pour l’Angleterre, Dame Rachel de Souza

Les derniers changements font suite à d’autres mises à jour du projet de loi, notamment la criminalisation de l’encouragement à l’automutilation et du «downblousing» et le partage de deepfakes pornographiques.

Le gouvernement a également confirmé que de nouveaux amendements seront déposés prochainement pour renforcer la protection des femmes et des filles en ligne.

En outre, le commissaire aux victimes, le commissaire aux violences domestiques et le commissaire aux enfants seront ajoutés en tant que personnes consultées statutaires au projet de loi, ce qui signifie que l’Ofcom doit les consulter lors de la rédaction de nouveaux codes de conduite qu’il créera que les entreprises technologiques doivent suivre afin de se conformer au projet de loi. .

La commissaire à l’enfance pour l’Angleterre, Dame Rachel de Souza, a déclaré que cela garantirait que “les opinions et les expériences des enfants soient pleinement comprises”.

« Nous ne pouvons pas permettre à d’autres enfants de souffrir. La perte d’enfants par suicide, après avoir été exposés à d’horribles contenus d’automutilation et de suicide, rappelle tragiquement les conséquences puissantes des contenus en ligne nuisibles », a-t-elle déclaré.

« Je suis déterminé à voir ce projet de loi adopté par le Parlement et je suis heureux de voir un accent accru sur la protection des enfants.

« Je veillerai à ce que les voix et les besoins des enfants sous-tendent chaque étape du processus législatif. J’ai hâte que nous soyons tous derrière un moment aussi crucial pour protéger les enfants en ligne.