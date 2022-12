Projet de loi sur la sécurité culturelle en santé à venir, selon Québec, suite à une étude sur les stérilisations forcées

Près d’un an après l’expiration du délai que s’est imposé le gouvernement du Québec pour enchâsser la sensibilité culturelle dans sa loi sur les soins de santé, le ministre des Affaires autochtones de la province a annoncé qu’il présenterait enfin un projet de loi à cet effet d’ici la fin de cette session parlementaire.

Ian Lafrenière a renouvelé la promesse de son gouvernement vendredi, quelques jours seulement après la publication d’un rapport qui a révélé qu’au moins 22 femmes autochtones au Québec avaient été forcées ou contraintes à la stérilisation entre 1980 et 2019, une pratique liée au colonialisme et au génocide.

Le rapport est le dernier d’une série à examiner le traitement des peuples autochtones par les services de santé au Québec.

Lafrenière a déclaré que le projet de loi visant à inclure le principe de la sécurité culturelle dans la loi n’a pas été adopté au printemps comme promis, car le gouvernement de la Coalition Avenir Québec voulait aborder la question dans un projet de loi distinct, au lieu de l’inclure dans un autre, comme initialement prévu.

“Je suis désolé que cela n’ait pas été fait au printemps dernier”, a-t-il déclaré lors d’une interview sur Québec AM Vendredi. “Nous voulons envoyer un message fort, alors nous avons décidé de le reporter. Cela va se faire dans les prochaines semaines à un mois. Donc au début de cette session, ça va se faire.”

Bien qu’une enquête de Radio-Canada en septembre dernier ait dévoilé des cas de stérilisation forcée chez les femmes noires et autochtones au Québec, la question n’avait pas été formellement étudiée dans la province puisque le Québec a refusé de faire partie d’une initiative fédérale en 2019 pour examiner la pratique de la stérilisation forcée. stérilisation à travers le pays.

L’ancien inspecteur de police de Montréal, Ian Lafrenière, écoute qu’il est présenté par le chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault, comme candidat du parti dans la circonscription de Vachon, sur la Rive-Sud de Montréal, à Longueuil, au Québec. le mardi 21 août 2018. (Paul Chiasson/La Presse canadienne)

Le rapport, rédigé par des chercheurs de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), détaille les histoires de femmes de quatre Premières Nations, ainsi que de femmes inuites, qui ont subi des pressions, ont été contraintes ou induites en erreur dans des procédures de stérilisation. Ils étaient âgés de 17 à 46 ans au moment des procédures.

Cet été, la commission sénatoriale des droits de l’homme a appelé à la criminalisation de la stérilisation forcée, après avoir entendu le témoignage émouvant de neuf personnes qui avaient vécu des procédures sans leur consentement.

La sénatrice Yvonne Boyer, qui est membre de la Nation métisse de l’Ontario et membre du comité qui a plaidé sur la question de la stérilisation forcée, a déclaré qu’elle croit que l’étude de l’UQAT permettra à plus de femmes au Québec de partager leurs expériences.

“Avant, il était difficile d’entrer et de pouvoir parler aux femmes [in Quebec] qui voulaient se manifester », a déclaré Boyer, également dans une interview avec CBC Québec AM cette semaine, faisant référence au refus de la province de participer à l’effort national d’examen de la pratique.

“Quand les femmes entendent parler d’autres femmes qui ont été stérilisées, elles se sentent, pour diverses raisons, un peu plus autonomes parce que tout l’acte de stérilisation est tellement traumatisant pour les gens”, a-t-elle ajouté.

Québec AM17:33La sénatrice Yvonne Boyer sur la stérilisation forcée des femmes autochtones au Québec

Tensions et promesses non tenues

Les tensions entre le gouvernement provincial et les dirigeants autochtones de la province se sont intensifiées au cours des plus de quatre années où le gouvernement de la Coalition Avenir Québec est au pouvoir.

Parmi les points de discorde figurent le renversement par François Legault d’une promesse électorale de 2018 d’adopter la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ainsi que le refus de son gouvernement d’adopter Le principe de Joyce — un appel pour garantir aux Autochtones le droit à un accès équitable aux services sociaux et de santé, suite au décès de Joyce Echaquan à l’hôpital Joliette.

En septembre, CBC News a rapporté que la formation sur la sensibilité autochtone conçue après la mort d’Echaquan avait été jugée « superficielle » et « digne de grincer des dents » par les professionnels de la santé autochtones. Le ministère de la Santé a par la suite promis de résoudre les problèmes qu’ils ont signalés.

En 2019, le gouvernement Legault a également utilisé son rejet du pouvoir fédéral comme justification pour contester C-92, une loi fédérale qui donne aux Premières Nations, aux Métis et aux Inuits l’autonomie sur le traitement de leurs enfants dans le système de placement familial.

Quelques mois auparavant, dans ses excuses aux Premières nations et aux Inuits à la suite du Commission Viensd’enquête de trois ans sur le traitement des Autochtones par la fonction publique québécoise et son rapport final cinglant, Legault n’a pas reconnu l’existence de la discrimination systémique et du racisme dans la province.

Le chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard, prend la parole lors d’une veillée à la mémoire des victimes autochtones, le jeudi 1er juillet 2021 à Québec. (Jacques Boissinot/La Presse Canadienne)

Lorsque le Québec a résisté aux appels à créer une exemption pour les communautés autochtones à sa refonte de la loi sur la langue française, le chef Ghislain Picard de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador a annoncé que les Premières Nations du Québec créeraient un « bureau d’autodétermination », soulignant la difficulté qu’ils ont eu à travailler avec le gouvernement de la CAQ avec son attitude « paternaliste » envers les communautés autochtones.

Avant les élections provinciales du 3 octobre, lorsque Legault a été réélu, Picard a déclaré : « Je ne peux pas dire aujourd’hui qu’il existe une relation politique solide et positive avec la province.

Encourager les femmes à porter plainte

Vendredi, Lafrenière s’est dit choqué par le rapport de la semaine dernière et a félicité Suzy Basile, son auteure principale et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les questions des femmes autochtones à l’UQAT. Il a également félicité le Collège des médecins du Québec, l’ordre professionnel représentant les médecins de la province, pour sa réponse.

Le Dr Mauril Gaudreault, président du Collège, a écrit une lettre aux membres plus tôt cette semaine, réitérant l’importance d’obtenir un consentement clair et éclairé des patients avant d’aller de l’avant avec une intervention.

“Les médecins doivent soigner et non juger. Tenter d’obtenir un consentement à la stérilisation alors que quelqu’un est en travail, comme cela a été rapporté, est absolument odieux”, a écrit Gaudreault, invitant les victimes à porter plainte auprès de l’ordre.

“Nous devons pouvoir dire : PLUS JAMAIS !” il a conclu la lettre en majuscules.

Gaudreault a déclaré dans une entrevue avec CBC News qu’il rencontrait ce week-end Basile et le Dr Stanley Vollant, un chirurgien innu de l’hôpital Notre-Dame de Montréal, qui s’est exprimé ouvertement sur le racisme dans les soins de santé au Québec après la mort de Joyce Echaquan.

Gaudreault a déclaré qu’il souhaitait concevoir un processus qui permettrait aux femmes autochtones de se sentir plus en sécurité et plus à l’aise pour soumettre des plaintes au collège, l’un des rares moyens disponibles pour tenir les médecins responsables d’actions qui vont à l’encontre de leur code d’éthique et qui peuvent finalement conduire à des accusations criminelles.