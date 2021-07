Projet de loi sur la police: les députés votent pour des lois de protestation «draconiennes» malgré une opposition croissante

Les députés ont voté pour des lois de protestation «draconiennes» malgré les avertissements croissants sur les droits de l’homme et les questions sur la question de savoir si la police veut ou a besoin de pouvoirs.

Un projet de loi soutenu par la Chambre des communes permettrait à la police d’imposer des restrictions aux manifestations basées sur le bruit et d’interdire les manifestations d’une seule personne.

Cela créerait également une infraction pénale de « nuisance publique », abaisserait la barre pour poursuivre les personnes qui enfreignent les conditions et augmenterait les peines de prison maximales à un an.

Les libéraux-démocrates ont échoué lundi dans leur tentative de supprimer les clauses controversées du projet de loi sur la police, la criminalité, la détermination de la peine et les tribunaux après le rejet de leurs amendements – le principal par 354 voix contre 273.

Le porte-parole du parti pour les affaires intérieures, Alistair Carmichael, a qualifié les lois de protestation de « dangereuses et draconiennes ».

« Ils sapent la fière tradition britannique de défendre ce en quoi nous croyons et de respecter les droits des autres à faire de même », a-t-il ajouté.

« Cette nouvelle loi permettrait à la police de réprimer les manifestations parce qu’elles sont trop bruyantes et de créer des peines de prison de 10 ans juste pour avoir causé à quelqu’un » un ennui grave « . »

Et Sarah Jones du Labour a déclaré aux Communes que les restrictions du projet de loi sur les manifestations allaient trop loin, menaçant «l’équilibre fondamental entre la police et le peuple».

« Le but de la protestation est de capter l’attention », a déclaré Mme Jones. « Les manifestations sont bruyantes, parfois agaçantes, mais elles sont aussi fondamentales pour notre démocratie que notre parlement. »

L’ancien ministre conservateur David Davis a accepté, soulignant une lettre exprimant les préoccupations d’un certain nombre de chefs de police alors qu’il déclarait aux députés: « Ce n’est pas seulement le genre de fraternité juridique libérale de gauche qui s’inquiète à ce sujet. »

Le gouvernement a défendu ses propositions largement contestées, déclarant aux journalistes que le Conseil national des chefs de police (NPCC) et la police métropolitaine les avaient « été consultés et soutenus ».

Mais L’indépendant a appris que ni les chefs de police, ni les commissaires élus, ni la plus grande force britannique n’avaient demandé le pouvoir de réprimer les manifestations bruyantes.

La commission mixte des droits de l’homme du Parlement a remis en question la nécessité de ces changements, ne trouvant « aucune preuve d’une lacune dans la loi » qui devait être comblée et qu’il existait déjà une « gamme de pouvoirs pour faire face au bruit qui a un impact sur les droits et libertés ». d’autres ».

Le projet de loi, qui sera maintenant examiné par la Chambre des Lords, compte près de 300 pages et contient des lois couvrant un large éventail de questions telles que la prévention de la violence, les normes de conduite policière et les dommages criminels aux statues.

Theresa May s’inquiète du nouveau projet de loi controversé sur la police

Avant le vote, le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a écrit aux présidents de la Chambre des communes et des Lords pour avertir que les lois de protestation pourraient violer les droits de l’homme.

Dunja Mijatović a déclaré que les pouvoirs pouvaient être « appliqués arbitrairement » et semblaient être une extension d’une « tendance inquiétante » de restrictions internationales croissantes aux manifestations pacifiques pour « minimiser la dissidence ».

Des experts des droits de l’homme des Nations Unies, le Comité mixte des droits de l’homme du Parlement, la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme et de nombreuses organisations de la société civile et experts universitaires ont soulevé des préoccupations similaires.

Plusieurs organisations caritatives ont signé une pétition avec près de 600 000 signatures appelant le gouvernement à abandonner les lois sur les manifestations, ainsi que des propositions controversées visant à augmenter les pouvoirs d’interpellation et de fouille et à criminaliser les communautés tsiganes et voyageurs avec une nouvelle infraction d’intrusion.

Le projet de loi introduirait également des peines de prison plus longues pour les cambrioleurs en série, les porteurs de couteaux, les conducteurs de tueurs et les enfants qui commettent des meurtres, ainsi que la modification des dispositions de libération pour garder certains prisonniers à l’intérieur plus longtemps.

Les propositions ont déclenché des manifestations à l’échelle nationale pour « tuer le projet de loi », y compris certaines qui ont vu la violence contre la police, et des officiers à la retraite ont déclaré que ses dispositions pourraient créer un conflit futur.

Owen West, un ancien surintendant en chef qui a dirigé la police de protestation dans le West Yorkshire jusqu’en 2019, a déclaré que la police serait mise dans une position « sans issue ».

« Une fois qu’un seuil inférieur d’intervention de la police sera prévu par la loi, on s’attendra, notamment au niveau politique, à ce que la police exerce ce pouvoir qui peut conduire à des conflits », a-t-il ajouté.

« Cela peut conduire à une augmentation des cas de violence et de désordre par rapport à ce qui est actuellement le cas. »