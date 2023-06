Projet de loi sur la cryptographie des républicains pour définir les rôles de la SEC et de la CFTC

Les législateurs républicains ont publié vendredi un projet de loi qui fournirait aux crypto-actifs et aux échanges un plan réglementaire plus clair, permettant aux actifs numériques d’être échangés sur des plateformes de trading plus conventionnelles et introduisant une division des pouvoirs entre les deux principaux régulateurs financiers américains.

Le projet de discussion a été co-écrit par les représentants Patrick McHenry, RN.C., et Glenn Thompson, R-Pa., et accorderait à la Commodity Futures Trading Commission une autorité explicite sur le marché au comptant sur les produits cryptographiques en vertu de la loi existante.

La Securities and Exchange Commission réglementerait les titres d’actifs numériques.

Le projet de loi « interdirait à la SEC » d’empêcher un système de négociation alternatif, ou ATS, de coter des titres cryptographiques et obligerait la SEC à « modifier ses règles pour permettre aux courtiers de conserver des actifs numériques », selon un brouillon résumé.

Le projet de loi propose une voie plus claire pour l’offre enregistrée et la vente d’actifs numériques. La SEC a fondé plusieurs mesures d’exécution contre des entités cryptographiques américaines, notamment Gemini, Genesis et Kraken, en faisant valoir que les sociétés se sont engagées dans l’offre et la vente non enregistrées de titres.

Une exclusion clé pour les actifs dits DeFi, ou actifs financiers décentralisés, permettrait aux actifs certifiés SEC d’être exemptés de l’enregistrement en tant que titres.

Les échanges cryptographiques ont appelé à la clarté réglementaire à la suite de vastes mesures d’application qui ont laissé les entreprises et les développeurs se démener pour déplacer les opérations au-delà des échanges cryptographiques américains. Coinbase et Gemini ont tous deux annoncé des opérations d’échange offshore.

Coinbase est également engagé dans une bataille judiciaire meurtrière avec la SEC sur les problèmes mêmes qui ont apparemment motivé le projet de loi McHenry-Thompson. L’échange de crypto a reçu un avis Wells, un avertissement de mesures d’application imminentes, de la SEC plus tôt cette année.

Le projet de loi sera probablement remodelé et modifié dans les semaines et les mois à venir, mais il représente un puissant vote de soutien de la part de deux membres républicains influents.