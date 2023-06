Projet de loi qui obligerait Meta et Google à négocier avec les éditeurs sur le point de devenir une loi

Un projet de loi visant à obliger les géants de la technologie tels que Meta et Google à payer les éditeurs pour les informations qui apparaissent sur leurs plateformes est sur le point de devenir une loi.

Le projet de loi C-18, également connu sous le nom de loi sur la diffusion en ligne, a été adopté en troisième lecture au Sénat avec une douzaine d’amendements, dont la majorité est d’accord avec le gouvernement.

La législation obligera Meta et Google à conclure des accords avec les éditeurs d’actualités pour les payer pour le contenu d’actualités qui apparaît sur leurs sites si cela aide les géants de la technologie à générer de l’argent.

Le gouvernement libéral affirme que le projet de loi créera des règles du jeu équitables entre les deux sociétés, qui dominent la publicité en ligne, et l’industrie de l’information en déclin.

Meta et Google disent qu’ils envisagent de supprimer les nouvelles de leurs plateformes au Canada si le projet de loi est adopté.

Le gouvernement libéral est maintenant sur le point d’examiner les amendements du Sénat, le projet de loi faisant probablement l’objet d’un vote final à la Chambre des communes la semaine prochaine.

« Je déplore les menaces des géants de la technologie », a déclaré la sénatrice Donna Dasko lors d’un discours au Sénat avant le vote de jeudi.

« Malgré les défauts de (C-18), c’est notre seul espoir – en cette période particulière – d’aider cette industrie qui est vitale pour notre démocratie. »

Un amendement du Sénat avec lequel le gouvernement n’est pas d’accord modifierait le processus de négociation, obligeant les parties à la table de négociation à déterminer la valeur que chacune tire du contenu des nouvelles.

Parmi les autres amendements du Sénat, il y en a un qui entraînerait l’entrée en vigueur du projet de loi six mois après son adoption, et un autre qui exigerait l’imposition d’amendes si des informations confidentielles sont révélées en dehors de l’arbitrage.

Meta, qui bloque actuellement les nouvelles sur Facebook et Instagram au Canada pour une petite fraction de ses utilisateurs canadiens, a déclaré qu’il supprimerait définitivement les nouvelles si le projet de loi était adopté.

Google envisage une démarche similaire, mais n’a pas encore pris de décision.

«Nous sommes très préoccupés par la voie sur laquelle nous nous engageons et cherchons de toute urgence à travailler avec le gouvernement sur un compromis qui éviterait un résultat négatif pour les Canadiens et nous ouvrirait la voie pour maintenir et développer nos investissements dans le Canada. l’écosystème de l’information », a déclaré le porte-parole de Google, Shay Purdy.

Meta a refusé une demande de commentaire sur le vote du Sénat jeudi.

Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a remercié les sénateurs pour leur travail jeudi.

« Nous prendrons le temps d’examiner la version finale avec tous les amendements proposés », a déclaré Rodriguez dans un communiqué.

« En fin de compte, nous voulons nous assurer que le Canada a une presse libre et indépendante. C’est fondamental pour notre démocratie.

Politique fédéraleIndustrie des médias