Projet de loi obligeant Google et Meta à payer pour les laissez-passer de contenu d’actualités

OTTAWA –

Un projet de loi fédéral qui obligera Google et Meta à payer les médias pour le contenu d’actualités qu’ils partagent ou réutilisent autrement sur leurs plateformes est sur le point de devenir loi.

Le Sénat a adopté le projet de loi lors d’un vote final et il attend maintenant la sanction royale au milieu d’une impasse entre le gouvernement libéral et les géants de la technologie de la Silicon Valley.

Ottawa a déclaré que la loi crée des conditions équitables entre les géants de la publicité en ligne et l’industrie de l’information en déclin. Et le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a promis de repousser ce qu’il qualifie de « menaces » de Facebook et Google pour retirer le journalisme de leurs plateformes.

Meta a confirmé jeudi qu’il prévoyait de se conformer au projet de loi en mettant fin à la disponibilité des informations sur Facebook et Instagram pour ses utilisateurs canadiens, comme il l’avait précédemment suggéré.

Meta n’a pas fourni de détails sur le calendrier de ce déménagement, mais a déclaré qu’il retirerait les informations locales de son site avant que la loi sur les informations en ligne n’entre en vigueur. Le projet de loi entrera en vigueur six mois après avoir reçu la sanction royale.

« Nous avons partagé à plusieurs reprises qu’afin de se conformer au projet de loi C-18, qui a été adopté aujourd’hui au Parlement, le contenu des organes de presse, y compris les éditeurs de nouvelles et les diffuseurs, ne sera plus disponible pour les personnes accédant à nos plateformes au Canada », a déclaré Meta porte-parole Scott Reid.

Rodriguez a eu des réunions avec Facebook et Google cette semaine, mais son département n’a pas divulgué de détails.

La porte-parole Laura Scaffidi a déclaré que le ministre devait avoir une autre réunion jeudi après-midi avec Google, qui a laissé entendre que la suppression des liens d’actualités de son moteur de recherche populaire était une possibilité. L’entreprise n’a fait aucun commentaire à ce sujet.

Meta subit déjà un test qui bloque les nouvelles jusqu’à 5 % de ses utilisateurs canadiens, et Google a effectué un test similaire plus tôt cette année.

La loi sur les actualités en ligne oblige les deux sociétés à conclure des accords avec les éditeurs d’actualités pour les payer pour le contenu d’actualités qui apparaît sur leurs sites si cela aide les géants de la technologie à générer de l’argent.

« Suite à la sanction royale du projet de loi C-18, le gouvernement s’engagera dans un processus de réglementation et de mise en œuvre », a déclaré Scaffidi.

« Les géants de la technologie n’ont pas d’obligations en vertu de la loi immédiatement après l’adoption du projet de loi C-18. Dans le cadre de ce processus, tous les détails seront rendus publics avant qu’un géant de la technologie ne soit désigné en vertu de la loi. »



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 22 juin 2023.



Meta finance un nombre limité de bourses qui soutiennent les journalistes émergents à La Presse canadienne.