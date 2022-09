WASHINGTON (AP) – La Chambre a adopté jeudi une législation visant à rendre plus difficile pour les futurs présidents d’interférer avec le recensement une fois par décennie qui détermine le pouvoir politique et le financement fédéral, une décision qui vient en réponse à l’échec des efforts de l’administration Trump pour faire une question de citoyenneté faisant partie de l’effectif 2020.

La législation a été approuvée 220-208, seuls les législateurs démocrates ayant voté pour. Le projet de loi exige que le secrétaire au Commerce certifie au Congrès que toute nouvelle question recherchée lors d’un futur recensement soit étudiée et testée de manière adéquate, et que le Government Accountability Office procède à un examen de la certification.

Il cherche également à limiter l’influence politique en exigeant qu’un directeur du US Census Bureau ne puisse être licencié qu’en cas de manquement à ses devoirs ou de faute professionnelle. Il confie au directeur toutes les décisions techniques, opérationnelles et statistiques et indique qu’un directeur adjoint doit être un membre du personnel de carrière ayant une expérience en démographie, en statistiques ou dans des domaines connexes.

“La manipulation partisane du recensement est tout simplement mauvaise”, a déclaré la représentante Carolyn Maloney, DN.Y., qui préside le Comité de surveillance et de réforme, qui a enquêté sur les efforts de l’administration Trump pour ajouter la question de la citoyenneté. “Mon projet de loi protégerait le recensement et garantirait que cela ne se reproduise plus, quel que soit le parti au pouvoir.”

Les républicains se sont unanimement opposés au projet de loi, affirmant qu’il accordait plus de pouvoir aux bureaucrates non élus, réduisant ainsi la responsabilité.

Le représentant James Comer, R-Ky., A déclaré que les changements sont conçus pour permettre aux futurs résultats du recensement de favoriser plus facilement les États à tendance démocrate par rapport aux États à tendance républicaine en rendant plus difficile le renversement du directeur même lorsque le président ou le Congrès est préoccupés par les décisions qui, selon eux, donneront lieu à un décompte injuste ou inexact.

Le projet de loi fait face à une ascension difficile au Sénat également divisé compte tenu du vote de la ligne de parti à la Chambre. Mais le sénateur Gary Peters, président démocrate de la commission sénatoriale de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales, a déclaré : « nous allons clairement l’examiner très sérieusement ».

Le recensement détermine le nombre de sièges au Congrès que chaque État obtient et la répartition de 1,5 billion de dollars de dépenses fédérales chaque année. Ses résultats sont utilisés pour redessiner les circonscriptions politiques. Le recensement de 2020 a été l’un des plus difficiles de mémoire récente en raison des tentatives d’ingérence politique, de la pandémie de COVID-19 et des catastrophes naturelles.

Dans les années qui ont précédé le recensement de 2020, l’administration Trump a tenté en vain d’ajouter une question sur la citoyenneté au questionnaire du recensement, une décision que les défenseurs craignaient d’effrayer les Hispaniques et les immigrants de participer, qu’ils soient légalement ou non dans le pays. La Cour suprême a bloqué la question.

L’administration Trump a également tenté en vain d’amener le Bureau du recensement à exclure illégalement les habitants du pays des chiffres de la population utilisés pour répartir les sièges au Congrès entre les États, également appelés numéros de répartition. L’administration Trump a tenté de mettre fin à la collecte et au traitement des données plus tôt que le calendrier révisé publié par le Bureau du recensement en réponse à la pandémie, une décision que les critiques ont considérée comme une tentative de l’administration de publier les chiffres de répartition alors que le président Donald Trump était toujours en fonction. .

Les chiffres de répartition ont été publiés en avril 2021, quatre mois après l’entrée en fonction du président Joe Biden et le départ de Trump.

Les critiques ont affirmé que la question de la citoyenneté avait été inspirée par un expert républicain en redécoupage qui croyait que l’utilisation de la population citoyenne en âge de voter au lieu de la population totale dans le but de redessiner les districts du Congrès et législatifs pourrait être avantageuse pour les républicains et les Blancs non hispaniques.

Même si de nombreux efforts politiques de l’administration Trump ont échoué, certains partisans pensent qu’ils ont eu un impact, avec un sous-dénombrement beaucoup plus important de la plupart des minorités raciales et ethniques dans le recensement de 2020 par rapport au recensement de 2010.

La population noire lors du recensement de 2020 avait un sous-dénombrement net de 3,3%, alors qu’il était de près de 5% pour les Hispaniques et de 5,6% pour les Indiens d’Amérique et les autochtones de l’Alaska vivant dans des réserves. Ceux qui s’identifiaient à une autre race avaient un sous-dénombrement net de 4,3 %.

Avec la législation, « nous réaffirmons notre engagement à ce que chaque personne dans chaque communauté soit comptée », la représentante Judy Chu, D-Californie, et présidente du Congressional Asian Pacific American Caucus.

Mike Schneider et Kevin Freking, Associated Press