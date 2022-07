Projet de loi de réconciliation Schumer-Manchin : Dispositions relatives au changement climatique

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., et le sénateur Joe Manchin, DW.V., ont dévoilé mercredi un programme de réconciliation tant attendu qui investirait des centaines de milliards de dollars pour lutter contre le changement climatique et faire progresser les programmes d’énergie propre.

Le projet de loi de 725 pages, appelé “Loi sur la réduction de l’inflation de 2022“, fournit 369 milliards de dollars pour les dispositions relatives au climat et à l’énergie propre, l’investissement climatique le plus agressif jamais réalisé par le Congrès. Les dispositions climatiques du projet de loi (résumé ici) réduirait les émissions de carbone du pays d’environ 40 % d’ici 2030, selon un résumé de l’accord.

L’annonce abrupte de l’accord est intervenue moins de deux semaines après que Manchin, un centriste clé qui détient le vote swing au Sénat 50-50, a déclaré qu’il ne soutiendrait aucune disposition climatique tant qu’il n’aurait pas une meilleure compréhension des chiffres de l’inflation pour juillet. .

Si elle est adoptée et promulguée, la loi comprendra le financement des éléments suivants :

Fabrication de produits énergétiques propres, y compris un crédit d’impôt à l’investissement de 10 milliards de dollars pour les installations de fabrication pour des choses comme les véhicules électriques, les éoliennes et les panneaux solaires, et 30 milliards de dollars pour des crédits d’impôt à la production supplémentaires pour accélérer la fabrication nationale de panneaux solaires, d’éoliennes, de batteries et de traitement des minéraux critiques. Il comprendrait également jusqu’à 20 milliards de dollars de prêts pour construire de nouvelles installations de fabrication de véhicules propres à travers les États-Unis et 2 milliards de dollars pour réorganiser les usines automobiles existantes afin de fabriquer des véhicules propres.

Réduction des émissions, dont 20 milliards de dollars pour le secteur agricole et 3 milliards de dollars pour réduire la pollution atmosphérique dans les ports. Il comprend également un financement non spécifié pour un programme de réduction des émissions de méthane, qui sont souvent produites comme sous-produit de la production de pétrole et de gaz, et sont plus de 80 fois plus puissantes que le dioxyde de carbone pour réchauffer l’atmosphère. En outre, la loi alloue 9 milliards de dollars au gouvernement fédéral pour acheter des technologies propres fabriquées aux États-Unis, dont 3 milliards de dollars au service postal américain pour acheter des véhicules à zéro émission.

Recherche et développementy compris un accélérateur de technologies d’énergie propre de 27 milliards de dollars pour soutenir le déploiement de technologies qui réduisent les émissions et 2 milliards de dollars pour la recherche énergétique de pointe dans les laboratoires gouvernementaux.

Préserver et soutenir les ressources naturellesdont 5 milliards de dollars en subventions pour soutenir des forêts saines, la conservation des forêts et la plantation d’arbres en milieu urbain, et 2,6 milliards de dollars en subventions pour conserver et restaurer les habitats côtiers.

Soutien aux États, dont environ 30 milliards de dollars en programmes de subventions et de prêts pour les États et les services publics d’électricité pour faire avancer la transition vers une énergie propre.

Initiatives de justice environnementale, s’élevant à plus de 60 milliards de dollars pour remédier aux effets inégaux de la pollution sur les communautés à faible revenu et les communautés de couleur.

Pour les particuliers, un crédit d’impôt de 7 500 $ pour l’achat de nouveaux véhicules électriques et un crédit de 4 000 $ pour l’achat d’un nouveau véhicule. Les deux crédits ne seraient disponibles que pour les consommateurs à revenu faible et moyen.

“Je soutiens un plan qui fera avancer une politique énergétique et climatique réaliste qui abaisse les prix aujourd’hui et investit stratégiquement dans le long terme”, a déclaré Manchin. a déclaré mercredi dans un communiqué. “Cette législation garantit que le marché prendra l’initiative, plutôt que des programmes politiques ambitieux ou des objectifs irréalistes, dans la transition énergétique en cours dans notre pays.”