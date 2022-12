Projet de loi de dépenses pour prévenir l’abus des incitations fiscales pour la conservation des terres

Le projet de loi de dépenses fédérales de 1,7 billion de dollars comprend un nouveau changement qui limitera l’abus des incitations fiscales pour la conservation des terres. Sur la photo, Montana. Mike Kemp | Dans Images Ltd. | Historique de Corbis | Getty Images

Le projet de loi de dépenses fédérales de 1,7 billion de dollars comprend un nouveau changement qui limitera l’abus des incitations fiscales pour la conservation des terres. Les servitudes de conservation fédérales permettent aux propriétaires fonciers de bénéficier d’une déduction caritative lorsqu’ils renoncent à certains droits d’aménager des terres. Les incitations, qui ont été rendues permanentes par le Congrès en 2015, aident à compenser la perte financière des propriétaires pour d’autres utilisations potentielles de la propriété. Cependant, l’utilisation abusive de ces déductions est un problème persistant, dans la mesure où des groupes d’investisseurs peuvent obtenir des évaluations foncières gonflées et bénéficier de déductions fiscales plus élevées. En savoir plus sur les finances personnelles :

De nouvelles règles d’épargne d’urgence pourraient contribuer à renforcer la sécurité financière Le projet de loi de crédits qui vient d’être promulgué comprend un libellé qui mettra un terme à ces abus. Le changement s’inspire de la Charitable Conservation Easement Program Integrity Act, qui a été introduite pour la première fois en 2017. Le projet de loi original a été présenté à la Chambre par le représentant Mike Thompson, D-Calif., et Mike Kelly, R-Pa., Et dans le Sénat par Sens. Steve Daines, R-Mont., Debbie Stabenow, D-Mich., Et Chuck Grassley, R-Iowa. “C’est une grande victoire pour la conservation”, a déclaré Lori Faeth, directrice principale des relations gouvernementales à la Land Trust Alliance, une organisation nationale de conservation des terres qui a plaidé en faveur du projet de loi depuis son introduction.

“Un pieu au cœur de cet abus”

Le projet de loi mettra fin à l’abus des servitudes de conservation à l’avenir, car il enlève la possibilité aux participants à des transactions syndiquées abusives de même demander une déduction, a-t-elle déclaré. Cette décision permettra à l’IRS et au gouvernement d’économiser du temps et de l’argent, a déclaré Faeth, car les audits de l’IRS conduisent souvent à des batailles judiciaires.

“Cela enfoncera un pieu au cœur de ces abus”, a déclaré Faeth. “Cela permettra aux contribuables d’économiser littéralement des milliards de dollars et cela garantira que les milliers de transactions et de dons de conservation qui se produisent chaque année au nom d’une véritable charité et d’une véritable philanthropie continueront”, a-t-elle déclaré. Notamment, l’IRS continuera de poursuivre l’exécution des affaires qui sont déjà devant les tribunaux fiscaux. Le nombre de ces cas est bien supérieur à 450, a déclaré Faeth.