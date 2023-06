Projet de loi C-22 : Adoption d’une loi sur les prestations d’invalidité

Le projet de loi du gouvernement fédéral visant à mettre en place une nouvelle Prestation canadienne pour personnes handicapées a été adopté par le Parlement mardi.

Le projet de loi C-22, de la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, propose de créer un supplément de revenu fédéral pour les personnes handicapées à faible revenu en âge de travailler, sur le modèle du Supplément de revenu garanti.

Des pressions ont été exercées sur les libéraux fédéraux pour qu’ils respectent cet engagement depuis des années, après qu’une version précédente du projet de loi soit morte à la Chambre lors du déclenchement des dernières élections fédérales.

Qualtrough a présenté cette proposition comme « une partie importante du filet de sécurité sociale du Canada » et un « changeur de jeu » qui profiterait à des centaines de milliers de personnes handicapées. Cependant, il n’est pas précisé combien d’argent serait offert.

C’était le premier projet de loi débattu au début de la séance d’automne et adopté à la Chambre en février. Dans les mois qui ont suivi, le Sénat a mis la main sur le projet de loi, apportant finalement une poignée d’amendements.

Comme le Sénat avait amendé le projet de loi, il l’a renvoyé à la Chambre des communes pour réexamen. La semaine dernière, la Chambre a voté pour approuver, avec quelques légers ajustements, cinq des six modifications du Sénat au projet de loi C-22, y compris la reconnaissance de l’augmentation du coût de la vie et des obstacles intersectionnels et systémiques auxquels la communauté des personnes handicapées est confrontée, ainsi que des délais de mise en œuvre plus stricts. .

Cependant, les sénateurs Marilou McPhedran et Kim Pate ont exprimé leur inquiétude que le gouvernement fédéral ait rejeté une proposition de modification « clé » de la législation qui, selon eux, aurait protégé les prestations d’invalidité d’éventuelles récupérations d’assurance privée, en raison de « préoccupations concernant la compétence provinciale sur la réglementation ». du secteur de l’assurance. »

« Le temps nous dira comment cette échappatoire de l’assurance privée peut être exploitée. Si – et quand – c’est le cas, le Parlement aura une seconde chance de le corriger. Mais cela se fera au détriment de la communauté des personnes handicapées, qui devra souffrir parce que le gouvernement n’a pas agi avec courage dès le départ », ont déclaré les sénateurs dans un communiqué commun.

Mardi, les sénateurs ont adopté une motion du représentant du gouvernement, le sénateur Marc Gold, pour approuver la Chambre, ouvrant la voie à ce que ce projet de loi reçoive probablement la sanction royale dans les prochains jours.

Le sénateur Brent Cotter a déclaré avant le vote que même s’il aimerait inclure des protections contre les futures récupérations, cela serait probablement inconstitutionnel.

« Qu’on le veuille ou non, et ce n’est pas mon cas, la clause de non-récupération porte en elle les germes d’une lutte constitutionnelle toute-puissante, qu’Ottawa perdrait assurément », a-t-il dit.

« Je ne suis pas satisfait de ce résultat », a-t-il également déclaré. «Je suis aussi préoccupé par les histoires que vous avez entendues, que j’ai entendues, que n’importe qui, mais il y a des limites à ce que nous pouvons faire. En effet, nous avons l’obligation de respecter ces limites, que cela nous plaise ou non.

L’adoption du projet de loi C-22 est célébrée par la communauté des défenseurs des droits des personnes handicapées, comme une « étape historique », tout en notant qu’il reste du travail pour élaborer les règlements qui détermineront les paramètres de la prestation.

La semaine dernière, 10 organisations nationales de personnes handicapées ont demandé aux sénateurs d’adopter le projet de loi C-22 « immédiatement », soulignant le temps limité qu’il restait au Parlement avant les vacances d’été et le fait que les personnes handicapées représentent 40 % de la population à faible revenu du Canada. .

« La loi transformatrice commence à combler un trou béant dans le filet de sécurité sociale du Canada, offrant aux personnes handicapées une plus grande sécurité financière, plus de choix, de liberté et de dignité pour mener une vie inclusive dans la communauté », a déclaré Inclusion Canada dans un communiqué publié mardi.



Avec des fichiers de Spencer Van Dyk de CTVNews.ca