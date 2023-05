Projet de loi C-21 : Les libéraux limiteront le temps restant pour le débat sur le contrôle des armes à feu

Le gouvernement fédéral essaie de limiter le temps qu’il reste aux députés pour examiner les changements et débattre du projet de loi libéral C-21 sur le contrôle des armes à feu.

C’est une décision que les conservateurs ont qualifiée d' »option nucléaire », mais qui, selon les libéraux et les néo-démocrates, est nécessaire pour repousser l’obstruction de l’opposition officielle.

Par le biais de ce qu’on appelle une motion de programmation, les libéraux tentent de graver dans le marbre les plans de la Chambre des communes concernant ce projet de loi avant de voter pour le renvoyer au Sénat, notamment en publiant des ordres de marche concernant la portée du projet de loi et les amendements en suspens au comité actuellement l’étudier.

Cette décision du leader du gouvernement à la Chambre, Mark Holland, sur un projet de loi qui est maintenant devant la Chambre depuis près d’un an, intervient une semaine seulement après que le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a présenté une série d’amendements révisés visant à élargir considérablement la gamme des mesures de contrôle des armes à feu proposées dans le projet de loi.

Les dernières façons dont les libéraux tentent de modifier le libellé du projet de loi C-21 comprennent l’insertion d’une nouvelle « définition technique » potentielle dans le Code criminel de ce qui constitue une arme à feu de type assaut prohibée destinée à « sceller dans la loi » une interdiction permanente des futurs modèles. Cette décision a déjà suscité la colère des groupes de contrôle des armes à feu et des droits des armes à feu.

La refonte du ministre est intervenue après le retrait d’un premier paquet d’amendements qui a provoqué un contrecoup considérable l’automne dernier, en grande partie en raison de la tentative d’injecter une définition « à feuilles persistantes » pour les armes de type assaut qui aurait interdit des centaines de modèles d’armes actuellement sur le marché, y compris certains couramment utilisés. pour le sport et la chasse. Depuis qu’il a mis fin aux propositions problématiques en février, le projet de loi languissait en grande partie jusqu’à la semaine dernière.

Si la motion de programmation libérale est adoptée telle quelle :

le Comité de la sécurité publique et nationale de la Chambre aurait le pouvoir d’élargir la portée du projet de loi C-21 pour lui permettre d’approuver les dernières dispositions proposées par les libéraux concernant les armes fantômes et la définition des armes à feu de type agression ;

le comité aurait un accès prioritaire aux ressources de la Chambre pour tenir une paire d’audiences marathon de 15 h 30 à minuit sur deux jours consécutifs afin d’examiner tous les amendements en suspens au projet de loi C-21;

au cours de ces audiences, le comité n’autorisera pas plus de 20 minutes de débat sur tout article ou amendement proposé avant que le président n’oblige le président à voter, et à minuit le deuxième jour, tout amendement auquel il ne parvient pas doit être accéléré; et

une fois que le comité en a terminé avec les amendements au projet de loi C-21, qu’il soit immédiatement renvoyé à la Chambre où un seul jour de séance supplémentaire de débat sera autorisé à l’étape du rapport et de la troisième lecture, les deux dernières phases législatives avant son adoption au Sénat .

Les députés de ce comité ont déjà commencé à travailler sur le dernier ensemble d’amendements des libéraux, ainsi que sur plus de 100 autres amendements proposés au projet de loi C-21, par le biais d’un processus connu sous le nom d’étude article par article.

Lors d’une réunion la semaine dernière, des députés de l’opposition membres du comité ont demandé s’ils en avaient la capacité et ce qui se passerait s’ils adoptaient les amendements libéraux et élargissaient en fait considérablement la portée du projet de loi par rapport à ce que la Chambre des communes avait approuvé. lorsqu’il a adopté le projet de loi en deuxième lecture en juin dernier.

Lorsque le projet de loi C-21 a été initialement déposé en mai 2022, la législation visait à resserrer les lois sur les armes à feu pour inclure des dispositions «drapeau rouge» liées au propriétaire d’une arme à feu présentant un risque pour lui-même ou pour les autres. Il cherchait également à imposer un « gel » sur la vente, l’achat ou le transfert d’armes de poing au Canada.

Défendant l’inclusion d’autres politiques sur les armes à feu dans le projet de loi C-21 parallèlement aux plans de réglementation qui l’accompagnent, Mendicino a déclaré que les libéraux s’engageaient à aller plus loin « que n’importe quel gouvernement dans l’histoire de ce pays », en matière de contrôle des armes à feu.

La Chambre des communes a commencé à débattre de cette proposition libérale lundi, et les lignes de bataille ont été rapidement tracées.

Les conservateurs se sont clairement opposés à ce que la députée conservatrice et porte-parole en matière de sécurité publique Raquel Dancho a qualifié de « coup dur porté au débat démocratique que nous avons eu en comité ».

« Le fait qu’ils essaient de forcer le débat et de limiter considérablement notre capacité à examiner le projet de loi C-21, qui aura un impact sur 2,3 millions de propriétaires d’armes à feu… Je pense que c’est profondément, profondément préoccupant », a-t-elle déclaré, s’adressant aux journalistes dans le hall. de la Chambre des communes au début du débat.

Prenant la tête de son parti dans le débat sur la motion à la Chambre, Dancho s’est demandé pourquoi les libéraux prenaient cette « option nucléaire » alors que les travaux progressaient au comité pour faire adopter déjà près de la moitié des amendements proposés.

Dancho a qualifié la motion libérale de « gifle » après que son parti, a-t-elle dit, « ait agi de bonne foi » au comité, malgré le rejet des suggestions précédentes selon lesquelles le comité tiendrait des réunions supplémentaires pour passer en revue la pile d’amendements proposés.

La députée libérale et secrétaire parlementaire à la Sécurité publique, Pam Damoff, a déclaré lors du débat à la Chambre qu’il était clair depuis le dépôt du projet de loi C-21 que « le parti conservateur n’avait aucun intérêt à faire avancer cette législation transformationnelle ».

« Plutôt que de poser des questions pertinentes aux responsables la semaine dernière, les membres conservateurs du comité ont passé plus de trois heures du temps du comité à répéter les arguments du lobby des armes à feu. En plus de leurs précédentes tactiques d’obstruction, il était clair que le comité allait être embourbé dans des retards inutiles », a déclaré Damoff.

Se demandant pourquoi les libéraux ressentent l’urgence maintenant après avoir laissé passer des mois sans bouger sur le projet de loi C-21, la députée du Bloc québécois et vice-présidente du Comité de la sécurité publique et nationale, Kristina Michaud, a déclaré que cette décision montre que les libéraux sont « incapables de travailler ensemble. »

« Un an laisse généralement assez de temps au gouvernement et aux partis d’opposition pour débattre d’un projet de loi, mais ce n’est pas ce qui s’est passé avec [Bill] C-21. Nous avons eu le débat à la Chambre, puis il a été renvoyé au comité, puis une fois que les experts ont été consultés sur le projet de loi, le gouvernement a proposé de nouveaux amendements sur les armes d’assaut. Les communications ont été bâclées et les amendements ont été retirés », a déclaré Michaud. « Cela aurait pu être amendé en comité, mais cela n’a pas pu être fait parce que le gouvernement n’était pas prêt.

Après que le chef du NPD à la Chambre, Peter Julian, a suggéré au comité la semaine dernière que, au rythme actuel, il pourrait falloir des années au groupe de députés pour terminer l’étude article par article, il a confirmé aux journalistes lundi que son parti fournirait les votes nécessaires pour cette motion soit adoptée.

« Les conservateurs ont juste besoin d’arrêter de faire de l’obstruction, 20 minutes par amendement suffisent. Les conservateurs ont passé cinq heures sur un amendement de sept phrases », a déclaré Julian lors d’une mêlée sur la Colline. « Et je rappellerai simplement aux conservateurs que sous le gouvernement Harper, nous avions une minute par amendement… Donc, les conservateurs ont été hypocrites depuis le début, ils ont vraiment besoin d’aller là où se trouvent les forces de l’ordre, c’est-à-dire adopter ce projet de loi. »