Projet de loi C-21 : le projet de loi libéral sur le contrôle des armes à feu est adopté à la Chambre

Le projet de loi C-21 sur le contrôle des armes à feu du gouvernement libéral fédéral a été adopté jeudi à la Chambre des communes.

Alors que la majorité des députés ont voté pour que le projet de loi soit adopté au Sénat, deux députés libéraux qui représentent des circonscriptions du Nord se sont rangés du côté des conservateurs en votant contre le projet de loi.

Le projet de loi, qui a été adopté près d’un an après sa première présentation, a fait un voyage acrimonieux à la Chambre et a été considérablement élargi par rapport à ce qui avait été initialement déposé en mai 2022.

Lorsque le projet de loi C-21 a été présenté pour la première fois, la législation mettait l’accent sur :

Resserrement des lois sur les armes à feu pour inclure des dispositions « drapeau rouge » et « drapeau jaune » liées à un propriétaire d’arme à feu posant un risque pour lui-même ou pour les autres ;

Imposer un « gel » sur la vente, l’achat ou le transfert d’armes de poing au Canada; et

Y compris d’autres infractions accrues liées à certaines infractions liées aux armes à feu.

Plus tôt ce mois-ci, le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a présenté une série d’amendements révisés qui élargissaient considérablement la gamme des mesures de contrôle des armes à feu proposées dans le projet de loi, parallèlement aux modifications réglementaires connexes avancées par la politique plutôt que par le Parlement, y compris la reconstitution d’un comité consultatif fédéral sur les armes à feu.

Grâce au dernier ensemble de modifications, le projet de loi comprend désormais également :

Une « définition technique » potentielle du Code criminel de ce qui constitue une arme à feu de type assaut prohibée, destinée à « cimenter dans la loi » une interdiction permanente des futurs modèles une fois que le projet de loi entrera en vigueur ;

Une série de dispositions visant à rendre illégale la fabrication ou l’achat d’armes fantômes ;

une formulation indiquant clairement l’intention du gouvernement de respecter les droits issus de traités autochtones ; et

L’exigence d’un examen parlementaire de la définition technique cinq ans après son entrée en vigueur.

La définition adoptée par la Chambre concernant l’interdiction axée sur l’avenir couvre les armes à feu qui ne sont pas des armes de poing, qui déchargent des munitions à percussion centrale de manière semi-automatique et qui ont été conçues à l’origine avec un chargeur amovible d’une capacité de six cartouches ou plus.

Défendant l’inclusion d’autres politiques sur les armes à feu dans le projet de loi C-21, Mendicino a déclaré que les libéraux s’étaient engagés à aller plus loin «que n’importe quel gouvernement dans l’histoire de ce pays», en matière de contrôle des armes à feu.

L’Opposition officielle continue d’affirmer que la loi cible les propriétaires d’armes à feu respectueux des lois, et une tentative des conservateurs de voir le projet de loi renvoyé au Comité de la sécurité publique de la Chambre pour réexamen « afin de s’assurer que le gouvernement ne peut pas interdire la chasse fusils d’agriculteurs, de chasseurs et d’Autochtones respectueux des lois », a échoué jeudi.

La refonte du ministre est intervenue après le retrait d’un premier paquet d’amendements qui a provoqué un contrecoup considérable l’automne dernier, en grande partie en raison de la tentative d’injecter une définition « à feuilles persistantes » pour les armes de type assaut qui aurait interdit des centaines de modèles d’armes actuellement sur le marché, y compris certains couramment utilisés. pour le sport et la chasse.

Depuis qu’il a mis fin aux propositions problématiques en février, le projet de loi languissait alors que la Chambre attendait l’approche révisée de la minorité libérale. Une partie de la considération du gouvernement lors de la consultation sur une nouvelle série d’amendements était la nécessité d’obtenir le soutien d’au moins un parti de l’opposition pour aider à les adopter.

En fin de compte, les caucus du Bloc québécois, du NPD et des Verts ont soutenu l’adoption du projet de loi C-21 à la Chambre, le décompte final des votes étant de 207 contre 113. Les deux députés libéraux qui ont voté contre le projet de loi C-21 étaient le député du Yukon Brendan Hanley et Le député des Territoires du Nord-Ouest, Michael McLeod, n’était ni l’un ni l’autre à la Chambre pour le vote, inscrivant leurs votes « non » par voie électronique.

Hanley a déclaré à CTV News alors que la version retravaillée était bien améliorée par rapport à ce que le ministre avait présenté pour la première fois – en partie grâce aux commentaires reçus par Mendicino lors de sa participation à une consultation au Yukon – il a voté contre le projet de loi C-21 en raison des préoccupations non résolues de ses électeurs.

« Il est de mon devoir de refléter la volonté des Yukonnais, en particulier lorsque la volonté est largement exprimée et lorsqu’il existe une justification substantielle à l’appui de cette volonté. Bien que j’appuie les mesures contenues dans le projet de loi C-21, comme le soutien accru aux forces de l’ordre pour faire face à ventes illégales et contrebande… Je conviens qu’il reste d’importantes préoccupations non résolues », a déclaré Hanley dans un communiqué.

Il a déclaré que si le Sénat apportait d’autres amendements au projet de loi C-21, il les examinerait attentivement pour déterminer comment il voterait si le projet de loi revenait à la Chambre.

« La violence armée est réelle. Il en va de même pour les droits des nombreux Yukonnais respectueux des lois qui ont tendu la main. Je continuerai de plaider en faveur de politiques fondées sur des données probantes qui peuvent aider à réduire la violence armée tout en reconnaissant les droits des propriétaires légaux d’armes à feu. dit Hanley.

L’adoption du projet de loi quelques semaines après la présentation de la dernière version était le résultat d’une motion de programmation libérale qui limitait le temps dont disposait le comité pour passer en revue plus de 100 amendements et limitait les deux dernières étapes du débat, qui s’est déroulé le Mardi et mercredi.

Lorsque cette mesure procédurale a été prise, les conservateurs ont hésité, l’appelant «l’option nucléaire», tandis que les néo-démocrates ont déclaré qu’il était nécessaire de repousser l’obstruction de l’opposition officielle.

Le projet de loi C-21 est maintenant renvoyé au Sénat pour un deuxième tour d’examen. Il reste à voir si les sénateurs sont enclins à accélérer leur étude ou à prolonger ce travail jusqu’à l’automne, alors qu’il ne reste que quatre semaines à la séance du printemps.

Dans l’état actuel de la législation, les groupes de parties prenantes restent mitigés sur l’ensemble des propositions de réforme des armes à feu.

Dans un communiqué publié jeudi anticipant l’adoption du projet de loi, le groupe de contrôle des armes à feu PolySeSouvient a déclaré que le projet de loi C-21 contient « des mesures solides pour améliorer la protection des victimes de violence domestique contre la violence armée grâce à une série d’amendements adoptés par le comité de la sécurité publique ».

Cependant, les avantages pour la sécurité publique du projet de loi C-21 seront déterminés par la force des règlements d’accompagnement qui n’ont pas encore été formulés, a déclaré le groupe.

« Les trois partis qui prétendent appuyer le contrôle des armes à feu – les libéraux, le NPD et le Bloc québécois – ont insisté pour mettre en place un nouveau processus afin d’éviter les abus ou les erreurs des fabricants quant à la classification des nouveaux modèles. Malheureusement, le projet de réglementation proposé par le gouvernement le remède n’apporte aucune amélioration significative par rapport au système actuel. »