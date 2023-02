Projet de logements abordables pour le quartier Rutland de Kelowna

Plus de logements sont prévus pour Rutland.

Lime Architecture propose un projet de maisons en rangée de 20 unités aux 1028 et 1030 Houghton Road, près de Ben Lee Park.

Le concept de conception du bâtiment comprend quatre unités spécialement conçues pour les fauteuils roulants.

“Comme ce groupe démographique est généralement négligé lors de nouveaux projets de construction”, indiquent les documents soumis à la mairie.

Les espaces communs comprennent un jardin communautaire, une aire de jeux, un espace barbecue et un salon.

Les documents indiquent également que le projet a été conçu et créé dans un souci d’abordabilité, le prix de vente étant estimé à 25 % en dessous de la valeur marchande.

Étant donné que le développement est conçu pour être un logement abordable (monoparental, couple à revenu fixe, etc.), le demandeur propose une réduction du nombre requis de places de stationnement, en raison de la probabilité que chaque propriétaire ait un véhicule ou peut-être aucun.

Le demandeur s’assure qu’au moins un box est fourni à chaque unité.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

logement abordablePromoteursdéveloppementLogementKelowna