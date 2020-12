Le jeu fantastique en ligne n’est peut-être pas nouveau, mais après que Dream11 soit devenu le sponsor principal du tournoi de cricket de la Premier League indienne (IPL) récemment conclu, il a certainement reçu un coup de pouce en termes de popularité et de croissance. Niti Aayog, le groupe de réflexion technologique sous la tutelle du gouvernement central, a publié un projet de propositions de lignes directrices au début du mois pour le secteur des jeux fantastiques en ligne. Entre autres choses, le projet de proposition vise à mettre en place des terrains d’exploitation uniformes pour les joueurs de jeux fantastiques en ligne dans tous les États de l’Inde. Il cherche également à établir un organe de surveillance indépendant, qui contrôlera toutes les questions opérationnelles des entreprises dans l’espace des jeux fantastiques en ligne en Inde.

Bien que la proposition reste au stade de projet pour le moment, elle cherche enfin à valider et à établir une industrie qui peut contribuer de manière significative à la croissance des startups locales. Cela peut également aider à établir un ensemble de règles uniformes pour une réglementation claire dans l’industrie du jeu fantastique en ligne, ce qui à son tour peut aider à faciliter le recours aux réclamations des consommateurs et permettre aux opérateurs dans ce domaine de rechercher des innovations de produits et d’aller plus loin. Tout cela relèvera du cadre de l’organe de réglementation et de surveillance indépendant proposé, et la proposition en tant que telle peut radicalement remanier la situation actuelle du jeu fantastique en ligne en Inde.

Prémisse pour le relooking

L’article de Niti Aayog cite des chiffres importants sur la manière dont le jeu fantastique en ligne peut contribuer à l’économie indienne dans les années à venir. Selon Niti Aayog, «Le secteur des jeux fantastiques en ligne en Inde a augmenté à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 212% – passant de 2 millions d’utilisateurs en juin 2016 à 90 millions d’utilisateurs en décembre 2019. Il a le potentiel d’attirer Un investissement direct étranger de plus de 10 000 crores de roupies au cours des prochaines années, ainsi que la génération de 1,5 milliard de transactions en ligne d’ici 2023. »

Le document déclare en outre: «L’industrie du sport fantastique a le potentiel de générer plus de 5 000 emplois directs et 7 000 emplois indirects supplémentaires dans les 2-3 prochaines années. Il a le potentiel de contribuer aux revenus de la TPS de 3000 crore Rs à 3500 crore Rs au cours des cinq prochaines années, avec l’impôt sur le revenu sur les gains et l’impôt sur les sociétés payé par les opérateurs OFSP (Online Fantasy Sports Platform) qui devraient contribuer entre 7000 crore Rs et 10000 Rs crore au cours des cinq prochaines années.

LIRE AUSSI | L’industrie du jeu de compétences en argent réel en ligne en Inde augmentera de 3,5x d’ici 2025, déclare le PDG d’AIGF

Ce qui est proposé

Les principales propositions dans le cadre du projet de directives Niti Aayog comprennent «des normes d’exploitation uniformes, fondées sur des principes solides et les meilleures pratiques mondiales, et le contrôle du respect de ces principes et pratiques pour protéger les intérêts des utilisateurs de sports fantastiques». En d’autres termes, Niti Aayog envisage la création d’un organisme indépendant qui s’adresse spécifiquement au secteur des jeux fantastiques en ligne – y compris des postulats réglementaires à suivre pour les startups, unifiant les lois sur les sports fantastiques d’un statut spécifique à l’État à un statut unique à l’échelle du pays, offrant une interface unique. pour répondre aux doléances des clients et autres sujets connexes.

LIRE AUSSI | Le Tamil Nadu interdit les jeux en ligne impliquant des paris après la mort de joueurs qui ont « perdu de l’argent » par suicide

Cet organisme de surveillance indépendant offrira également une couche de protection aux startups, contre les sanctions judiciaires répétitives dans des États spécifiques ou dans des cas similaires de la part de différents clients dans différents États de l’Inde. Dans l’état actuel des choses, les États d’Andhra Pradesh, d’Assam, du Nagaland, d’Odisha, du Sikkim, du Tamil Nadu et de Telangana ont interdit à leurs résidents de jouer à des jeux fantastiques en ligne, le Karnataka envisageant également une interdiction similaire. Selon les experts du secteur, c’est cette frénésie d’interdiction qui pourrait affecter la possibilité pour le gouvernement d’ouvrir de nouveaux canaux de revenus, ce qui nécessite une initiative telle que la poussée de Niti Aayog pour organiser le secteur des jeux fantastiques en ligne au début du mois.

Jeux d’argent ou de hasard?

Pour le contexte, le jeu fantastique en ligne, souvent également appelé «jeu d’adresse en argent réel», est toujours régi par la loi sur le jeu public (PGA) de l’Inde, 1867. Bien que cette loi rend essentiellement le jeu sous quelque forme que ce soit illégal dans la plupart des États de l’Inde. , les parties prenantes de l’industrie ont fait valoir que les jeux et les sports de fantaisie en ligne nécessitent du talent et des compétences et ne peuvent donc pas être qualifiés de jeux de hasard. En réponse aux litiges d’intérêt public (PIL) déposés par diverses parties contre la légalisation des sports de fantaisie en ligne dans le pays, plusieurs tribunaux de grande instance en Inde ont exprimé des inquiétudes concernant l’absence de réglementation claire dans le domaine, déclarant qu’un tel environnement peut le faire difficile pour les consommateurs de rechercher une réparation légale ou pour les entreprises de se défendre légalement contre des poursuites arbitraires.

Notant cela, Niti Aayog déclare: «Les concours de sports fantastiques n’ont pas de reconnaissance juridique indépendante, ils doivent s’abriter sous une exception indéfinie aux lois de l’État sur les jeux de hasard et l’ordre public. La reconnaissance formelle de l’industrie du sport fantastique et la mise en place d’une gouvernance fondée sur des principes permettraient aux opérateurs indiens d’OFSP de se concentrer sur l’innovation, d’atteindre une échelle et d’étendre leurs opérations dans un environnement réglementaire clair et fondé sur des principes.

Soulignant la tentative du document d’établir une procédure de freins et contrepoids, il ajoute: «Avec la reconnaissance des sports fantastiques comme un jeu d’adresse, il est tout aussi impératif de sécuriser l’industrie et les utilisateurs d’OFPS d’opérateurs sans scrupules, qui attirent les utilisateurs avec des jeux de légalité douteuse sous couvert de sports fantastiques. De ce fait, ils ternissent l’image et le potentiel de l’industrie ainsi que la confiance et l’attente du consommateur, à savoir que le résultat d’un concours de sports fantastiques sera déterminé par une démonstration de compétences supérieure par rapport aux utilisateurs participants.

En termes plus simples, ledit organisme de réglementation aidera à différencier les jeux de fantasy en ligne qualifiés de «sport» et ceux qui relèvent du «jeu». En règle générale, les PIL ont montré que le poker en ligne, le rami et d’autres tournois connexes étaient des cas évidents de jeux de hasard en ligne annoncés dans le cadre de l’esport et des sports de fantaisie, ce qui devrait être clarifié par un tel organisme de réglementation. Le document de proposition a actuellement été présenté aux parties prenantes de l’industrie, et un résultat clair sur la question devrait arriver en 2021 – une année qui pourrait s’avérer capitale pour les plates-formes de jeux fantastiques en ligne telles que Dream11, Mobile Premier League et d’autres en Inde.

L’accent mis sur la réglementation et l’organisation d’une technologie considérablement nouvelle et plus avertie peut être vaguement assimilé à l’accent mis par le gouvernement central indien sur la fabrication de matériel électronique à long terme. Plus tôt cette année, le gouvernement central a mis en place un programme d’incitation liée à la production (PLI) pour que les principales entreprises et fabricants de technologie fassent de l’Inde leur centre de fabrication préféré. Au total, 16 entreprises ont été inscrites dans le cadre de l’avantage PLI de l’Inde, toutes en lice pour l’espace dans un secteur qui est maintenant examiné avec des lunettes réglementaires plus strictes et des incitations claires à la croissance.

Bien que le secteur des jeux fantastiques en ligne ne soit pas incité tout de suite dans le cadre de la proposition Niti Aayog, la perspective d’une réglementation centrale uniforme du domaine, associée au potentiel de croissance d’un secteur à revenus élevés, à haut volume, Internet mobile d’abord peut servir de un attrait intéressant pour les startups indiennes et les majors mondiaux du jeu fantastique. Bien que le ton principal du projet de document de Niti Aayog reste réglementaire, les experts du secteur considèrent cette décision comme une décision positive visant à faire évoluer un secteur qui a jusqu’à présent reçu des recours juridiques divisionnants – perturbant ainsi l’expérience client et dissuadant également une croissance nationale à grande échelle. .