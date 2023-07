Projet de développement Shuswap pour prioriser la vie coopérative

Le promoteur d’un complexe résidentiel proposé à Malakwa s’exprime sur les intentions de vie abordables et coopératives du site.

Lors de la réunion du conseil d’administration du district régional de Columbia Shuswap du 15 juin, une proposition de développement résidentiel sur une propriété industrielle au 3410 Oxbow Frontage Rd. à Malakwa a fait l’objet d’une deuxième lecture, malgré la recommandation du personnel de rejeter la motion. L’agent immobilier travaillant avec le promoteur, Joy Willett, a déclaré que le planificateur n’arrêtait pas de qualifier le projet de « complexe », lorsqu’il a été expliqué qu’il s’agit d’un parc avec des logements qui privilégient la vie et le partage coopératifs, la vie en complexe étant une valeur secondaire.

« C’est Hyde Park avec vie de villégiature », a-t-elle déclaré. « Vous pensez à un style de vie décontracté, juste à la détente, mais une coopérative consiste à partager tout. »

Willett a déclaré que certaines personnes peuvent hésiter à l’idée d’un système de vie coopérative parce qu’elles ne le comprennent pas. Elle a expliqué que la plupart des coopératives sont à but non lucratif et offrent un moyen pour les individus et les familles de posséder des maisons de manière plus abordable à long terme et de vivre dans un espace axé sur la communauté fonctionnant sous les organisations provinciales et fédérales Co-operative Housing Federation (CHF) C.-B. et FHCC Canada.

Willett était l’agent immobilier du même promoteur lorsqu’elle travaillait sur MaraHills Golf Resort (anciennement Hyde Mountain). Elle a dit que l’idée de la coopérative est venue après avoir essayé de trouver d’autres façons d’utiliser la propriété de Malakwa qui était restée pratiquement vide pendant près de 15 ans.

Lorsque le développeur a acheté le site en 2021, il n’avait aucune intention d’essayer de le rezoner ou de modifier le plan communautaire officiel (OCP), a déclaré Willett, car ils avaient suffisamment d’expérience dans la gestion du processus avec le projet de terrain de golf. En mars 2022, le promoteur a essayé d’avoir une opération de stockage de pâte à papier et de déchiqueteuse sur la propriété, mais on lui a dit qu’il n’y avait pas d’argent pour cela en raison de l’emplacement et de la distance des usines de pâte à papier. Ensuite, il a essayé de rencontrer des entreprises de gravier en vain, on lui a dit que le site était trop éloigné des centres d’expédition pour démarrer une opération de camionnage pour les recharges de remorques ou les systèmes de fret, et pas assez près des centres-villes pour entreposer les marchandises. Les plans de fabrication ont également échoué en raison d’un manque d’ouvriers et de logements abordables pour eux.

En mai 2022, les plans de Hyde Park Resort Living ont commencé à prendre forme, a déclaré Willett.

La proposition comprend 56 sites de résidence à long terme avec un service de 100 ampères, 28 sites modèles de parc pour les habitations saisonnières et 28 emplacements de camping pour la nuit avec huit ou 10 cabines disponibles. Il y a des plans pour le stockage des bateaux et des véhicules récréatifs, des terrains de pickleball et un magasin, a déclaré Willett. De plus, il est possible qu’une installation de biomasse utilise les débris de la scierie voisine et des constructeurs de maisons en rondins pour chauffer la piscine, ce qui réduirait les coûts et serait respectueux de l’environnement, a noté Willett. Un éventuel système de biocellule pour le champ d’épuration prendrait les eaux grises et les transformerait en eau de qualité pour l’irrigation.

Willett n’était pas d’accord avec les raisons données par le planificateur du CSRD pour recommander le refus des amendements au zonage et à l’OCP.

Tout d’abord, les plaintes concernant le bruit étaient un problème. Willett a noté des plans pour mettre une berme de cinq pieds le long des deux côtés de la propriété pour atténuer le bruit de la scierie et des constructeurs de maisons en rondins, et une clôture supplémentaire de six pieds sur le dessus. Elle a ajouté que les entreprises ne fonctionneraient pas la nuit et que ce ne serait pas différent de la construction de maisons près d’une voie ferrée, d’un aéroport ou sous une trajectoire de vol. Alors que les propriétaires d’entreprise ont exprimé leur inquiétude à l’idée d’être invités à fermer ou à réduire leurs opérations, Willett a assuré qu’un contrat était en cours de rédaction que chaque acheteur de maison signerait, acceptant de prendre conscience que Hyde Park est à proximité d’entreprises commerciales et industrielles et qu’il y aura parfois du bruit.

La deuxième raison du planificateur était la propriété industrielle limitée dans la région et les impacts négatifs potentiels sur l’économie. Willett a demandé comment il pourrait y avoir un impact négatif si la propriété était restée vide sans croissance ni développement pendant 15 ans.

En réponse aux commentaires sur la forte densité de propriétés résidentielles à l’extérieur du centre du village de Malakwa, Willett a déclaré que le trafic supplémentaire en provenance de Hyde Park n’entraverait pas les propriétaires actuels et que Malakwa bénéficierait du développement sans usure supplémentaire sur ses routes centrales et ses lignes électriques.

Enfin, le planificateur a noté que le CSRD et l’OCP ne soutenaient pas les nouveaux développements d’intérêts partagés, mais Willett a réitéré que bien que le district régional ne soutienne peut-être pas les coopératives, les gouvernements provincial et fédéral le font par l’intermédiaire de la CHF BC et de la CHF Canada, qui sont «activement chercher et promouvoir des coopératives partagées pour aider à combler la pénurie actuelle de logements.

« Les coopératives bâtissent des communautés fortes et saines », a déclaré Willett. «Ils créent des opportunités pour les personnes de tous âges, revenus et origines de vivre ensemble dans un environnement sûr et positif. Il existe de nombreuses coopératives dans la région d’Okanagan Shuswap : Caravans West, Swan Lake RV Resort, Blind Bay Resort, pour n’en nommer que quelques-unes.

Le promoteur étudie les options de financement pour aider les acheteurs, ainsi que le financement gouvernemental.

Une réunion d’information publique est prévue le 9 août à 18 h 30 à la Malakwa Learning Academy pour toute personne intéressée à en savoir plus ou ayant des questions ou des préoccupations concernant le projet de développement coopératif.

@willson_becca

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

développement de logements abordablesShuswapSicamous