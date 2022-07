Projet de construction d’une brasserie artisanale à La Salle en danger d’effondrement – Shaw Local

Les problèmes d’intégrité structurelle du bâtiment Maytag – le site d’un projet de brasserie à La Salle – présentent un risque pour la sécurité des piétons, selon les résultats d’une récente inspection du bâtiment.

Le bâtiment, situé au 801-805 First Street au centre-ville de La Salle, risque de s’effondrer si aucune mesure n’est prise pour le stabiliser, selon le rapport de la ville de La Salle.

L’inspecteur en bâtiment Andy Bacidore a déclaré dans une communication au propriétaire de l’immeuble Nathan Watson, président de CL Enterprises, que la ville exige que CL installe immédiatement un échafaudage de passerelle de tunnel robuste sous le mur sud du bâtiment. Bacidore a déclaré que de telles précautions sont nécessaires pour protéger les piétons d’un effondrement potentiel du bâtiment jusqu’à ce qu’une solution permanente puisse être trouvée.

CL travaille avec Bacidore et a commandé les échafaudages du bâtiment, selon un communiqué de presse de la ville.

“Nous avons été en contact avec un entrepreneur pour installer l’échafaudage de passerelle demandé par la ville dès que possible”, a déclaré Watson. “Comme toujours, nous nous engageons à maintenir un centre-ville sûr et resterons en communication étroite avec la ville de La Salle pendant toute la durée de ce projet de construction.”

Watson a déclaré que l’ingénieur en structure de CL a visité la propriété à plusieurs reprises pour évaluer les problèmes structurels connus avec l’équipe d’architectes. Il a déclaré que le rapport de la ville avait été envoyé à son ingénieur en structure et à son architecte pour confirmer que les problèmes constatés par la ville avaient été résolus dans leurs plans d’origine.

L’inspection a été effectuée par Scott Brown de Wendler Engineering, une société d’ingénierie structurelle tierce. Brown a été engagé par la ville pour effectuer une inspection de l’hôtel Kaskaskia le 16 juin après que la ville a obtenu un mandat de perquisition. Les propriétaires de l’immeuble ont aidé la ville dans la recherche de l’hôtel et ont ensuite invité l’équipe à inspecter l’immeuble Maytag.

Les immeubles Kaskaskia et Maytag sont tous deux en cours de rénovation par CL. Le rapport de construction du Kaskaskia n’a pas encore été publié.

Dans le rapport de Brown sur le bâtiment Maytag, quelques sujets de préoccupation ont été identifiés.

La préoccupation la plus urgente est le mur sud – il a une grande fissure ouverte et une partie de l’extrémité sud du mur ouest est séparée et tourne vers l’extérieur. Brown a recommandé dans son rapport de réparer ou de créer un support temporaire du mur ouest dès que possible pour empêcher l’effondrement du bâtiment. Il s’agit de la zone où la ville demande à CL d’installer une passerelle dans le tunnel.

Une autre préoccupation concernait les murs penchés qui pourraient compromettre l’intégrité structurelle du bâtiment. Le mur ouest a le plus important penché sur le côté du bâtiment qui se passe au deuxième étage. Des inclinaisons similaires de moindre intensité ont été trouvées sur les murs centre et est. Le mur nord présentait de nombreuses fissures et des briques détachées, et les solives de plancher en bois destinées à supporter les poutres porteuses sont déplacées. Les fenêtres et les zones porteuses du mur sud sont déplacées.

Ces éléments ont été notés comme des sujets de préoccupation dans le rapport, et certains semblent avoir un renforcement structurel en cours, mais l’ampleur des progrès est inconnue. Brown a recommandé dans le rapport une évaluation plus approfondie ou une discussion avec CL pour déterminer un plan d’action.

La rénovation du bâtiment Maytag au 801-805 First St. au centre-ville de La Salle est un projet de réaménagement de 4,5 millions de dollars et de 13 000 pieds carrés pour transformer le bâtiment en Rocket Brewpub.