Projections du tournoi NCAA : le Tennessee progresse ; Wisconsin, Kentucky sur la bulle

Bienvenue dans la lignée des têtes de série, Tennessee.

Après leur huitième victoire au cours des neuf derniers matchs, les Volontaires se retrouvent en tant que tête de série n ° 1 nouvellement créée dans le prévisionniste de FOX Sports. Mike De Courcy Les projections mises à jour du tournoi de basket-ball masculin de la NCAA, qui ont été publiées vendredi. Ils sont rejoints par Purdue , Houston et Alabama sur la 1 ligne.

L’équipe de l’État du Kansas de Jerome Tang, qui figurait en tant que tête de série n ° 1 dans les projections du tournoi de mardi, est tombée à la ligne 2 après une défaite de 80-76 à l’État de l’Iowa. Rejoindre K-State sur la ligne 2 est Arizona , Kansas et UCLA . Les Wildcats en ont remporté trois de suite, tandis que les Jayhawks et les Bruins tentent de mettre fin à une crise de mi-saison.

Zach Freemantle et les Xavier Musketeers continuent de construire leur avance dans le Grand Est classement, maintenant assis à 9-1 en conférence après une impressionnante victoire de 82-79 contre UConn mercredi soir. Xavier est passé à la troisième place des dernières projections de DeCourcy, rejoint par l’Iowa State, la Virginie et Texas.

Gonzague , Marquette , Baylor et TCU constituent les têtes de série n ° 4.

En ce qui concerne la représentation à la conférence, le Big Ten ouvre la voie avec neuf offres, suivies de sept du ACC . Les Grand 12 et SECONDE six équipes représentées. Le Big East compte cinq équipes dans les dernières projections de DeCourcy, tandis que le Pac-12 et Montagne Ouest quatre équipes représentées. Les COE et Américain chacun en a deux.

En regardant les équipes sur la bulle, DeCourcy a le Wisconsin, Kentucky , Creighton et Nevada comme les quatre dernières équipes, avec Wake Forest Texas A&M, Utah et État de Penn À l’extérieur, regarde.

