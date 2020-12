Commençons par la partie facile. L’Alabama, Clemson et l’état de l’Ohio seront les trois premières têtes de série lorsque le College Football Playoff publiera son classement final dimanche.

Vient maintenant la partie qui sera débattue: qui est n ° 4?

Remarquez le choix des mots. La partie qui sera débattue, pas la partie qui sera difficile. Parce que la décision pour la quatrième est simple. Notre Dame sera en séries éliminatoires.

L’entraîneur du Texas A&M, Jimbo Fisher, peut défendre son équipe. Et il devrait. Mais le CV n’est pas là.

Cincinnati fait un cas convaincant avec sa course à travers l’American Athletic. Si le COVID-19 n’avait pas anéanti deux matchs ou s’il y avait eu plus d’équipes d’élite au sommet d’une ligue compétitive, peut-être que l’argument serait plus fort avec le comité.

Oklahoma du Big 12? Oui, les Sooners en ont remporté sept d’affilée, mais il s’agit d’une équipe imparfaite avec deux défaites, dont une avance de 21 points à domicile contre l’État du Kansas, qui était limitée par des tests de coronavirus positifs.

Revenons donc à Notre Dame. Oui, les Irlandais ont été traités par Clemson dans le match pour le titre de l’ACC. Mais est-ce que l’une de ces équipes envisagées serait en concurrence avec les Tigers quand elles sont pleinement opérationnelles? Texas A&M a suivi l’Alabama par 21 à la moitié et a perdu par 28. Résultat assez similaire par rapport à samedi, ce qui compense la perte de l’autre.

Notre Dame compte deux victoires contre des équipes qui figureront dans le top 15 du classement – Clemson et en Caroline du Nord. Texas A&M en aura un – la Floride.

Oui, les Aggies ont remporté huit matchs dans la SEC. Qui vous battez, cependant, compte. La seule victoire en plus de la Floride contre une équipe gagnante est venue contre 6-4 Auburn. LSU a terminé 5-5. Les autres victoires ont été contre les cinq pires équipes de la conférence avec un bilan combiné de 11-38. C’est un calendrier similaire à celui de Notre-Dame dans l’ACC, sauf que les Irlandais ont également joué deux autres matchs et remporté le titre de la saison régulière dans leur ligue. A&M était deuxième de sa division.

Lorsque le comité rendra son verdict final, attendez-vous à ce que Notre-Dame soit celle qui sera appelée.

Parmi les Six du Nouvel An, l’incapacité de la Caroline côtière à jouer et une défaite serrée contre la Floride signifient que les Chanticleers sont évincés d’une place en faveur des Gators.

La gamme de bowling pour les séries éliminatoires, y compris les matchs pour le titre des éliminatoires de football universitaire, compte 33 matchs. Les équipes en gras ont accepté les places.