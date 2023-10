Projections du bol des séries éliminatoires de football universitaire : l’Alabama rejoint le groupe de 12 équipes après la semaine 5 de la saison 2023

Le changement arrive dans le Football universitaire Les séries éliminatoires en grand la saison prochaine. Le tournoi éliminatoire passera de quatre équipes à 12, bien que le format puisse subir quelques changements avant le coup d’envoi de la campagne 2023-24.

À partir de maintenant, les 12 équipes du groupe comprendront les six champions de conférence les mieux notés, selon le classement CFP, et les six programmes suivants les mieux classés. Les quatre meilleurs champions de la conférence bénéficieront d’un laissez-passer pour les quarts de finale.

Il existe une chance légitime que le format soit ajusté pour tenir compte de la disparition du Pac-12, même si ce n’est peut-être pas le cas avant la signature d’un nouveau contrat de droits médiatiques avant la saison 2026. Cela pourrait aboutir à quelque chose d’aussi simple que de garantir des places en séries éliminatoires uniquement pour les cinq meilleurs champions de la conférence (avec sept candidatures générales) ou à quelque chose de plus drastique, comme la suppression complète des qualifications automatiques.

Le premier tour des séries éliminatoires élargies se jouera sur les sites d’origine de l’équipe la mieux classée dans chaque match (ou sur un site choisi par l’équipe la mieux classée). Par exemple, si Purdue devait accueillir un match de premier tour (un gars peut rêver, n’est-ce pas ?), les Chaudronniers pourraient choisir d’organiser au stade Ross-Ade ou peut-être au stade Lucas Oil à Indianapolis.

Dans un esprit de prospective – en continuant cette semaine jusqu’à la fin de la saison – je projetterai également la tranche de 12 équipes CFP en fonction de mes champions de conférence projetés et du classement actuel des équipes générales. Comme le classement CFP ne sera publié qu’à Halloween, le Top 25 AP servira de baromètre pour les équipes générales à ce stade.

L’Utah a perdu son premier match de la saison vendredi dernier contre l’Oregon State, un résultat qui a évincé le double champion en titre du Pac-12, Utes, du peloton projeté de 12 équipes. À leur place entre l’Alabama dans la foulée de la victoire dominante du Crimson Tide sur l’État du Mississippi. Si l’Alabama veut rester sur le terrain, il a cependant une lourde tâche à surmonter cette semaine avec un road trip à Texas A&M sur le pont.

Le représentant du Groupe des Cinq a également été remplacé puisque l’État de Fresno de Mountain West occupe la place précédemment occupée par Tulane de l’AAC. Les Bulldogs ont remplacé la Green Wave dans mes projections de bol, et c’est pourquoi ils obtiennent le feu vert ici également.

Jetons un coup d’œil à ce à quoi ressembleraient les séries éliminatoires à 12 équipes au cours de cinq semaines complètes de la saison 2023.

(9) Oregon à (8) Washington

Le gagnant avance pour jouer (1) Géorgie*

(12) État de Fresno* et (5) État de l’Ohio

Le gagnant avance pour jouer (4) Texas*

(11) Alabama à (6) USC*

Le gagnant avance pour jouer (3) Florida State*

(10) Notre-Dame à (7) Penn State

Le gagnant avance pour jouer (2) Michigan*

* Champions projetés de la conférence