La WNBA a déjà entamé la deuxième moitié de la saison à plein régime et ce sera un sprint jusqu’à la fin. La saison régulière se termine dans exactement un mois, chaque équipe ayant disputé 12 à 14 matchs dans la dernière ligne droite.

Alors que les joueurs se réacclimatent après la pause olympique et font un dernier effort pour les séries éliminatoires, voici un aperçu des équipes qui, selon moi, participeront aux séries éliminatoires, ainsi qu’une liste de choses à faire pour chaque équipe afin d’être dans la meilleure position possible au moment des séries éliminatoires.

En route vers les séries éliminatoires

1. New York Liberty

Maintenir le cap

Les Liberty me font penser aux Aces à ce stade de la saison dernière. New York est la meilleure équipe de la ligue, et quelques mauvais matchs ou une mauvaise semaine ne changeront rien à cela, tout comme la déception de Las Vegas en août n’a pas empêché les Aces de redevenir champions. Il sera intéressant de voir si les Liberty choisissent de poursuivre le record de 34 victoires en une saison, établi par les Aces l’année dernière. New York peut également égaler le meilleur pourcentage de victoires de tous les temps (les Comets de Houston ont remporté 90 % de leurs matchs en 1998) en gagnant, mais cela pourrait être une victoire à la Pyrrhus si les Liberty s’épuisent et ne terminent pas la saison avec une bague. Demandez simplement aux Golden State Warriors de 2016.

Le sac était PROFOND et les Libs ont terminé la tournée de la côte ouest de la bonne façon 💪 #LIGHTITUPNYL pic.twitter.com/raBUvOswFb — New York Liberty (@nyliberty) 18 août 2024

2. Lynx du Minnesota

Injectez un peu de variété

Les Lynx sont remplies de tireuses en suspension, mais elles ne mettent pas beaucoup de pression sur le panier, car elles sont dernières en points dans la raquette et en pourcentage de lancers francs. Cela les rend trop dépendantes du tir à trois points pour une longue série, même lorsqu’elles ont quatre joueuses de rotation (Kayla McBride, Alanna Smith, Bridget Carleton et Cecilia Zandalasini) qui tirent à plus de 40 % du terrain. Lorsqu’elles tirent à moins de 35,5 % à trois points (la moyenne de la ligue est de 33,8), elles sont à 5-5. Une fois que les défenses se seront fixées sur la suppression de la ligne à trois points (les Liberty, en particulier, semblent bien placées pour tout changer contre elles), on ne sait pas comment les Lynx produiront une attaque cohérente.

3. Connecticut Sun

Diversifier l’attaque offensive

Les Suns sont essentiellement l’inverse des Lynx en termes de profil offensif. Ils savent ce qu’ils ont dans le trio de tête composé d’Alyssa Thomas, Bri Jones et DeWanna Bonner. Mais ce trio n’a pas été en mesure de faire passer le cap au Connecticut en séries éliminatoires, donc le reste de cette saison régulière devrait servir de reconnaissance pour les Suns – ils doivent déterminer quel joueur de périmètre, ou quelles actions de périmètre, peuvent prendre le dessus lorsque les défenses se concentrent sur la ligne avant. Le Connecticut s’est penché sur les actions à deux joueurs avec les nouvelles recrues Marina Mabrey et Thomas, mais contre la défense d’Atlanta Dream, qui s’enfonce dans la peinture, l’espacement des Suns n’était toujours pas suffisant. Le Connecticut doit créer plus d’options dans la moitié du terrain, notamment en augmentant son taux de tentatives à trois points. Actuellement, 21,2 % des points des Suns proviennent de l’extérieur de l’arc, ce qui n’est pas suffisant contre des équipes offensives de grande puissance comme les Aces et les Liberty.

4. Les As de Las Vegas

Donnez un peu de repos aux étoiles

Les Aces ont les bases de l’équipe qui a remporté le titre l’an dernier, mais elles n’ont pas été en mesure de mettre en place cette formule de manière constante. Il est difficile de croire que cette équipe n’est plus là, surtout après avoir vu A’ja Wilson, Kelsey Plum et Jackie Young faire de si bonnes performances aux Jeux olympiques de Paris. Le problème est que les Aces ont une grosse pente à gravir au classement, et leurs joueuses ont enduré de lourdes minutes de jeu cette année, sans parler du fardeau supplémentaire des multiples enquêtes sur l’organisation. Elles n’auront peut-être pas l’énergie nécessaire pour traverser toute une série de séries éliminatoires si elles maintiennent le même nombre de minutes de jeu. Par conséquent, même si c’est un anathème pour leurs stars, comme l’a indiqué Becky Hammon sur L’AthlétiqueAprès avoir participé au « Women’s Basketball Show » de la NFL plus tôt cette année, elles devront probablement participer à une certaine gestion de la charge de travail. Young semble déjà épuisée après son retour de Paris, et elle est sans doute la deuxième joueuse la plus importante de Las Vegas. Même si cela leur fait du mal au classement, les Aces doivent adopter une vision à long terme.

W sécurisé 📽️📊 Wilson : 34 points / 13 rebonds / 5 arrêts / 2 contres / 60 % de tirs

Prune : 18 PTS / 4 3PM / 46% FG

Hayes : 11 PTS / 3 REB / 50% FG

Jeunes : 10 PTS / 4 REB / 4 AST / 2 STL / 2 15h#ALLINLV pic.twitter.com/qA5z1t19Qs — Les As de Las Vegas (@LVAces) 19 août 2024

5. Tempête de Seattle

Sortez Jewell Loyd de sa mauvaise passe

Le pourcentage de tirs à trois points du Storm a été atroce en 2024, avec un pourcentage de 29,3 % à longue distance, le pire de la ligue. Seattle ne regorge pas vraiment de snipers, mais lorsque le joueur qui prend plus d’un quart des tentatives à trois points de l’équipe tire à 26 % à distance, c’est un problème. La théorie était que les pourcentages de tir de Jewell Loyd s’amélioreraient avec une charge offensive plus légère étant donné l’arrivée de Skylar Diggins-Smith et Nneka Ogwumike, mais cela n’a pas été le cas. Rien ne semble aller mal avec la forme de Loyd, et elle réussit toujours plus de 87 % de ses lancers francs, donc ce n’est qu’une question de temps avant que le vent ne tourne, mais l’attaque du Storm ne peut pas survivre sans que Loyd ne devienne plus efficace.

6. La fièvre de l’Indiana

Soyez plus discipliné défensivement

Les Fever ont plusieurs problèmes défensifs, comme on peut s’y attendre pour une équipe qui est avant-dernière en termes de classement défensif. Beaucoup de ces problèmes ont été atténués par leur attaque déchaînée lors des derniers matchs, mais le problème principal est la fréquence à laquelle ils envoient les équipes adverses sur la ligne des lancers francs. Il serait plus facile de pardonner aux adversaires leur taux élevé de lancers francs si Indiana forçait beaucoup de ballons perdus – ces lancers francs seraient simplement une victime de l’agressivité de l’Indiana. Cependant, les Fever se classent derniers en pourcentage de ballons perdus par l’adversaire et 11e en taux de lancers francs défensifs. Ils peuvent se permettre d’être moins malins car ils ne prennent pas le ballon de toute façon ; de plus, selon les statistiques PBP, ils marquent 6,7 points de plus pour 100 possessions grâce aux paniers marqués qu’aux lancers francs marqués.

7. Phénix Mercure

Rebond

Certaines équipes privilégient la défense défensive, d’autres la défense offensive. Avec le Mercury, la récupération des rebonds est un combat des deux côtés. Elles se classent 11e en pourcentage de rebonds offensifs et en pourcentage de rebonds défensifs. C’est en partie structurel, car Phoenix joue généralement avec une multitude d’ailiers et une seule vraie joueuse de frontcourt, que ce soit Brittney Griner ou Natasha Mack. Le Mercury est devenu encore plus petit avec la blessure de Rebecca Allen, ce qui a encore plus compromis son désavantage de possession – l’équipe adverse a tenté 14 paniers de plus lors de chacun de ses deux premiers matchs de la deuxième moitié. L’effectif ne changera pas de manière significative d’ici la fin de la saison ; à ce stade, Phoenix doit s’engager à mieux boxer.

8. Atlanta Dream

Jouez des combinaisons de composition plus optimales

Le Dream a connu une première moitié de saison relativement désastreuse, surtout depuis qu’ils ont cédé le contrôle de leur choix de premier tour de 2025 dans le cadre de l’échange d’Allisha Gray – cet accord était la bonne décision pour Atlanta à long terme, mais il annule l’intérêt de se faire la malle avant ce qui pourrait être un repêchage qui changerait la donne. C’est pourquoi le Dream doit maximiser son présent et tenter sa chance en séries éliminatoires malgré huit défaites consécutives avant la pause olympique.

Heureusement pour le Dream, Atlanta est enfin en assez bonne santé pour maximiser son effectif. Même après avoir remporté deux victoires consécutives, le Dream occupe la dernière place de la ligue en termes de notation offensive avec 94,8 points pour 100 possessions, ce qui serait la pire note de la WNBA depuis 2021. Les cinq joueuses qui ont un différentiel positif en attaque sont Gray, Tina Charles, Naz Hillmon, Rhyne Howard et Jordin Canada, mais elles n’ont jamais été disponibles en même temps pendant la première mi-temps. Elles le sont désormais, et Tanisha Wright a débuté ce groupe lors des deux derniers matchs, ce qui a conduit à deux grosses victoires contre Seattle et Connecticut. C’est une unité qui complète les compétences de l’autre avec la pression sur le panier, le tir et la défense périphérique et intérieure, et Atlanta doit maximiser ses minutes à l’avenir.

JC n’est pas venu pour jouer ! 🔥 #atlantadream pic.twitter.com/7vjakGTrfM — Atlanta Dream (@AtlantaDream) 19 août 2024

À la poursuite de l’après-saison

9. Le ciel de Chicago

Libérez Dana Evans

Les Sky comptent cinq joueuses sous contrat la saison prochaine, dont deux devraient faire partie du futur noyau avec Angel Reese et Kamilla Cardoso. Dana Evans sera un agent libre restreint, donc Chicago peut la garder avec un contrat à long terme si elle se montre compatible avec le duo de l’avant-cour. Jusqu’à présent, Lindsay Allen et Chennedy Carter ont été de bien meilleurs compléments de périmètre, mais c’est l’occasion pour Evans de faire valoir son point de vue. Même si cela ne se passe pas bien, perdre n’est pas le pire scénario pour les Sky, qui pourraient toujours atterrir dans la loterie si elles et les Wings manquent toutes les deux les séries éliminatoires.

10. Dallas Wings

Nettoyer les revirements

À un moment donné, nous arrêterons de parler du trou au poste de meneuse de jeu à Dallas. Aujourd’hui n’est pas ce jour. Les Wings avaient leur cinq de départ de premier choix disponible contre Connecticut pour lancer la deuxième moitié de la saison, et tout ce qui a mené à 21 pertes de balle, pire encore que leur marque de 16,6 par match, la meilleure de la ligue. Sevgi Uzun n’a pas été la réponse au poste de meneuse de jeu ; 19,4 pour cent de ses possessions aboutissent à une perte de balle, ce qui la classe 135e parmi toutes les joueuses de la WNBA. L’attaque à trois meneuses de jeu de l’année dernière, composée de Crystal Dangerfield, Veronica Burton et Odyssey Sims, est dans d’autres équipes, laissant Uzun et la recrue Jacy Sheldon (qui n’est vraiment pas une meneuse de jeu naturelle) s’occuper de ces tâches, et les difficultés sont évidentes.

Pour être juste avec ces débutants, les post-ups mènent naturellement à plus de revirements, et Dallas (sans doute la plus grande équipe de la ligue) se classe deuxième en post-ups par match. Néanmoins, de nombreuses erreurs des Wings ne sont pas forcées, ce qui peut être dû au fait que leur mélange de joueurs ne sont pas sur la même longueur d’onde. Peut-être qu’une meilleure santé mènera à plus de cohésion parce que Dallas doit prendre soin de ses possessions pour revenir dans la course aux séries éliminatoires.

11. Los Angeles Sparks

Tournez la page

Malheureusement pour les fans des Sparks qui souffrent depuis longtemps et qui ont vu leur équipe faire trois voyages consécutifs à la loterie, un quatrième voyage est dans le meilleur intérêt à long terme de la franchise, surtout après que la recrue Cameron Brink se soit déchiré le ligament croisé antérieur en juin. LA n’a pas le talent pour participer aux séries éliminatoires, et il n’est pas logique de courir après la huitième tête de série pour un balayage de deux matchs, surtout lorsque les Sparks contrôlent leur choix de premier tour cette année mais pas en 2026. Idéalement, LA met en avant ses jeunes joueurs autant que possible et voit de quoi Rickea Jackson, Rae Burrell, Zia Cooke et Li Yueru sont capables avant l’intersaison 2025, lorsque les Sparks devront constituer une équipe capable de rivaliser. Tomber au bas du classement (LA est actuellement deux matchs « devant » Washington pour le pire bilan sur deux ans) permettrait aux Sparks d’avoir les meilleures chances possibles de loterie pour la draft de Paige Bueckers. Elle est le complément parfait à leur frontcourt de recrues composé de Brink et Jackson.

12. Les mystiques de Washington

Rétablir Shakira Austin

Après une campagne entièrement composée de recrues en 2022 qui a abouti à une place dans l’équipe américaine de la Coupe du monde FIBA, Austin n’a pas été suffisamment en forme pour recréer ce niveau de jeu pendant des périodes régulières. Maintenant qu’elle est de retour pour les Mystics, c’est leur chance de réacclimater Austin au jeu WNBA tout en voyant comment elle s’intègre à côté d’Aaliyah Edwards. Washington aura probablement au moins un, voire deux, choix de loterie lors de la prochaine draft, et la direction doit déterminer si la franchise a besoin d’une autre pièce de frontcourt, ou si Austin et Edwards peuvent être les pivots à l’avenir. La bonne nouvelle pour les Mystics est qu’ils ont des arrières compétentes avec Julie Vanloo et Brittney Sykes, donc ils peuvent évaluer adéquatement leur frontcourt dans ce contexte.

