Projections des recrues des Colts: Anthony Richardson, deux autres devraient être les partants de l’année 1

Ben Arthur Journaliste AFC Sud

Qu’est-ce qu’Anthony Richardson apportera aux Colts en tant que recrue? Où Josh Downs tombera-t-il dans l’ordre hiérarchique des receveurs d’Indianapolis? Et que signifie le départ de Stephon Gilmore pour le demi de coin de deuxième ronde Julius Brents ?

Projection de l’impact de chaque membre de la classe de repêchage des recrues à 12 joueurs des Colts :

Tour 1, n ° 4 au général: Anthony Richardson

Projection année 1 : starter

L’espoir des Colts, bien sûr, est que Richardson s’avère digne d’être le choix n ° 4 au classement général et devienne un quart-arrière de franchise à long terme. Indianapolis s’engage cependant pour ce qui pourrait être une saison de recrue cahoteuse. À 20 ans et avec seulement 13 départs en Floride, Richardson aura besoin de représentants. Le livre de jeu de l’entraîneur Shane Steichen doit accentuer les forces de Richardson et maximiser son confort.

Il y a une chance que le remplaçant Gardner Minshew commence l’année – il a passé les deux dernières saisons avec Steichen à Philadelphie – mais il serait surprenant que Richardson ne commence pas à la mi-saison.

Richardson sous la plus grande pression de la classe de repêchage QB 2023? Emmanuel Acho, Joy Taylor, LeSean McCoy et David Helman débattent du QB pris dans cette classe de repêchage qui est le plus sous pression.

Tour 2, n ° 44 au total: CB Julius « JuJu » Brents

Projection de l’année 1 : démarreur à fort impact

Avec Gilmore parti, Brents a de bonnes chances d’être un partant du jour 1. Ce qui pourrait le retenir au départ, c’est sa santé. Il a subi une opération au poignet en mars, mais on s’attend à ce qu’il soit prêt pour le début du camp d’entraînement.

À 6 pieds 3 pouces et 202 livres, Brents est le plus grand demi de coin des Colts. L’avantage est là avec sa fluidité et sa longueur aussi. Brents, originaire d’Indianapolis, était une sélection de la première équipe All-Big 12 à Kansas State la saison dernière, menant les Wildcats avec huit ruptures de passes et quatre interceptions.

Tour 3, n ° 79 au total; WR Josh Downs

Projection de l’année 1 : démarreur (WR3), retourneur de dégagement

En dehors de Richardson, le petit Downs (5 pieds 9 pouces, 171 livres) était le joueur dont on parlait le plus à la sortie du minicamp des recrues plus tôt ce mois-ci, ses grandes mains étant exposées. Cela ne devrait pas être une surprise. Il était un joueur très productif en Caroline du Nord, avec au moins 1 000 verges sur réception et huit touchés au cours de saisons consécutives avec différents quarts pour terminer sa carrière universitaire.

L’acquisition d’agent libre Isaiah McKenzie est actuellement devant lui sur le tableau des profondeurs, mais il ne serait pas surprenant de voir Downs assumer le rôle de WR3 derrière Michael Pittman Jr. et Alec Pierce d’ici le milieu de la saison.

Avec Keke Coutee et Nyheim Hines qui ne sont plus sur la liste, Downs devrait également être la meilleure option de retour de botté des Colts. En 34 matchs à l’UNC, il a retourné 26 bottés de dégagement pour 389 verges.

Tour 4, n ° 106 au total: OT Blake Freeland

Projection de l’année 1 : sauvegarde/No. 3 OT

Dans le meilleur des cas, Freeland peut offrir une certaine concurrence au tacle gauche de deuxième année Bernhard Raimann et être une option de tacle fiable en tant que recrue. Freeland a commencé 41 matchs en quatre ans à BYU – 26 au tacle gauche, 15 au tacle droit.

R4ème tour, n°110 au général : DL Adetomiwa Adebawore

Projection de l’année 1 : sauvegarde

Le directeur général Chris Ballard a donné la priorité à huit à neuf joueurs au plus profond de la rotation de la ligne défensive, de sorte que l’athlétique Adebawore figure comme un remplaçant clé derrière les remarquables partants DeForest Buckner et Grover Stewart. Il a mené Northwestern dans les sacs et les échappés forcés au cours des deux dernières saisons.

Tour 5, n ° 138 au total: DB Darius Rush

Projection année 1 : renfort, équipes spéciales

Comme Brents, Rush est un grand demi de coin (6 pieds 2 pouces, 198 livres) pour la défense de Gus Bradley. L’ancien vedette de la Caroline du Sud a une chance d’être un partant à long terme (avec Brents), mais ce n’est pas un athlète explosif. Il compte apporter de la profondeur dans le jeune secondaire des Colts et être utilisé comme artilleur dans des équipes spéciales.

Tour 5, n ° 158 au total: S Daniel Scott

Projection année 1 : renfort, équipes spéciales

Julian Blackmon, Rodney Thomas II et Nick Cross sont tous devant Scott sur le tableau des profondeurs à la sécurité. L’ancien joueur de Cal devra être indispensable dans les équipes spéciales pour avoir un rôle de recrue.

Tour 5, n ° 162 au total: TE Will Mallory

Projection année 1 : renfort, équipes spéciales

L’extrémité serrée est l’un des groupes de position les plus forts des Colts. C’est pourquoi le rôle de Mallory pourrait être limité aux équipes spéciales jusqu’à ce qu’il s’améliore en tant que bloqueur, considéré par les dépisteurs comme une faiblesse. Il a été un excellent passeur à Miami, menant les Hurricanes avec 538 verges sur réception en 2022 en route vers les honneurs All-ACC de la deuxième équipe.

Tour 5, n ° 176 au total: RB Evan Hull

Projection année 1 : renfort, équipes spéciales

La star Jonathan Taylor et le remplaçant Zack Moss se tailleront la part du lion des clichés, mais Hull a une chance d’être l’option n ° 3. Il a eu 88 réceptions pour 810 verges et quatre touchés au cours de ses deux dernières saisons à Northwestern, un potentiel clignotant pour être une option de capture de passes indispensable hors du champ arrière pour Indianapolis.

Tour 6, n ° 211 au total: bord Titus Lion

Projection année 1 : équipes spéciales

Il pourrait y avoir une courbe d’apprentissage abrupte pour Leo s’adaptant à la NFL du FCS Wagner, et les Colts ont déjà un top trois établi à son poste (Kwity Paye, Dayo Odeyingbo). Il devra se faire un nom dans les équipes spéciales.

Tour 7, n ° 221 au total: CB Jaylon Jones

Année 1 : équipes spéciales, équipe d’entraînement

Un démarreur de trois ans chez Texas A&M, Jones a l’expérience nécessaire pour fournir une profondeur de fond au coin. Certains éclaireurs pensent qu’il pourrait passer à la sécurité. Cette polyvalence pourrait le rendre plus précieux pour les Colts.

Round 7, n ° 236 au total: OT Jake Witt

Projection de l’année 1: sauvegarde, équipe d’entraînement

Witt pourrait faire les 53 premiers en raison du besoin de profondeur sur une ligne offensive qui a connu des difficultés la saison dernière, mais il sera un projet de développement. Il a commencé sa carrière universitaire en tant que basketteur et n’a joué sur la ligne offensive que pendant deux ans.

Ben Arthur est le journaliste de l’AFC Sud pour FOX Sports. Il a précédemment travaillé pour The Tennessean/USA TODAY Network, où il a été l’auteur des beats des Titans pendant un an et demi. Il a couvert les Seahawks de Seattle pour SeattlePI.com pendant trois saisons (2018-20) avant de déménager au Tennessee. Vous pouvez suivre Ben sur Twitter à @benyarthur .

