Projections des commandes du repêchage de la NFL : les Giants sont désormais n°1, les Rams tombent dans le top 10

Comment la semaine 9 du calendrier de la NFL a-t-elle bouleversé l’éventuel ordre du repêchage de la NFL 2024 ?

Pour faire le point sur la situation, tournons-nous vers les projections d’Austin Mock. Mock projette le score de chaque match et le pourcentage final de victoires pour chaque équipe en utilisant son modèle de pari NFL. Le modèle élimine progressivement les données plus anciennes et utilise les données de cette année au fur et à mesure que la saison avance. La simulation s’exécute ensuite 100 000 fois après chaque jour de match pour nous donner, dans ce cas, notre ordre projeté du top 10, ainsi que le total de victoires projeté de chaque équipe et ses chances en séries éliminatoires.

Top 10 projeté (au 7 novembre)

Quelques réflexions sur les projections de cette semaine :

1. Les Giants prennent la première place

Des défaites consécutives contre les Jets et les Raiders (par 24), une fiche de 2-7 et maintenant une blessure de fin de saison du quart Daniel Jones – les Giants, à un an d’être une réussite inattendue, sont en ruine . Selon les dernières projections de Mock, New York n’en gagnerait qu’un ou deux de plus, et même cela pourrait être exagéré avec Tommy DeVito et Matt Barkley assumant les fonctions de QB en l’absence de Jones.

Jones a encore trois ans (et environ 112 millions de dollars de salaire de base) sur la prolongation qu’il a signée en mars, mais L’AthlétismeDan Duggan de ‘s a noté dimanche que « l’itinéraire de dépistage du directeur général Joe Schoen cet automne indiquait déjà qu’il gardait un œil sur les meilleurs quarts-arrières universitaires. … Schoen a assisté à deux matchs de l’USC au cours des trois dernières semaines, ce qui lui a permis de voir de près le choix potentiel n°1, Caleb Williams. Schoen a également repéré l’autre premier choix potentiel, le quart-arrière de Caroline du Nord Drake Maye, en septembre. Et il a repéré le quart-arrière n°3 de cette classe, JJ McCarthy du Michigan, en octobre.

Si la saison se terminait aujourd’hui, les Giants seraient quatrièmes. Mais ils vont clairement dans la mauvaise direction.

2. Quelle équipe tentera de s’en prendre à Brock Bowers ?

Ce n’est pas nécessairement une conversation liée aux projections, mais – comme tout le monde le dit depuis des mois – le duo QB composé de Caleb Williams et Drake Maye devrait atterrir parmi les deux ou trois premiers choix, et le sensationnel WR Marvin Harrison Jr. le fera probablement. rejoins-les. La sagesse conventionnelle suggère qu’à partir de là, l’attention se tournerait vers les positions de « premier plan », comme le plaquage offensif ou l’avantage : Olu Fashanu de Penn State, Joe Alt de Notre Dame, Dallas Turner de l’Alabama et Laiatu Latu de l’UCLA ont tous atterri dans le top 10 sur le dernier de Dane Brugler. Grand tableau.

Mais qu’en est-il de Bowers ? De Brugler :

Plus un hybride récepteur/extrémité serrée, Bowers a une vitesse et un athlétisme qui sautent à l’écran. Son physique est presque aussi impressionnant, à la fois en tant que bloqueur et après la capture, où il est maître dans l’art de récupérer ces verges cachées. Je pensais que cette citation d’un éclaireur de la région était un résumé parfait : « C’est un George Kittle de 21 ans. Cela le fera repêcher (dans le) top sept. »

Les Giants envisageraient-ils d’associer Bowers à Jones ? Chicago – actuellement prévu de choisir le n°2 (via la Caroline) et le n°4 – pourrait-il faire de lui sa deuxième sélection parmi les cinq premiers ? Bill Belichick pourrait-il considérer Bowers comme la pièce maîtresse d’un redressement, son nouveau Rob Gronkowski ?

Le stock de Bowers sera fascinant à suivre au cours des prochains mois.

3. Bienvenue dans le top 10…

… Los Angeles. Pendant un moment, les Rams ressemblaient à un prétendant potentiel aux séries éliminatoires. Mais ils ont perdu trois fois de suite, le quart Matthew Stafford soignant une blessure au pouce droit qui l’a empêché de jouer dimanche à Green Bay.

Le club de Sean McVay joue quatre de ses six prochains matchs à domicile (avec un road trip dans le modeste Arizona également), mais il sera probablement un outsider dans trois de ces affrontements (Seattle, Cleveland, Nouvelle-Orléans) et peut-être le quatrième. (Washington).

Combien d’années reste-t-il encore à ce noyau actuel ? Stafford, 35 ans, n’a pas été étranger aux blessures tout au long de sa carrière – à son honneur, il a joué jusqu’au bout une tonne d’eux. Aaron Donald, 32 ans, envisage de prendre sa retraite depuis la victoire des Rams au Super Bowl. Cooper Kupp, 30 ans, reste l’un des meilleurs receveurs du match lorsqu’il est en bonne santé, mais il a eu du mal à être sur le terrain ces deux dernières saisons.

Un choix parmi les cinq premiers (ou les trois premiers) pourrait-il modifier les plans des Rams ?

4. Les Bills sont-ils toujours des prétendants au Super Bowl ?

Oui, probablement – ​​c’est la réponse courte. Il s’agit toujours d’une équipe avec un quart-arrière de niveau supérieur, des talents offensifs d’élite et une défense capable de prendre le dessus sur les matchs. Il n’y a tout simplement pas de clic pour le moment. Les Bills ont perdu trois de leurs cinq derniers matchs, et leur total de victoires projeté (9,9) et leurs chances projetées en séries éliminatoires (59,3 %) sont en baisse.

De toute évidence, ce taux de 59,3% en séries éliminatoires est toujours significatif, et Buffalo n’est qu’à un match de Miami dans l’AFC Est (et à un demi-match dans l’image des wild-cards). Mais les Bills détiennent désormais la 10e meilleure chance au Super Bowl (3,6%), en dessous de cinq autres équipes de l’AFC.

5. Attachez votre ceinture pour le match Panthers-Bears

Une sorte de situation étrange gagnant-gagnant cette semaine pour les Bears 2-7, qui accueillent les Panthers 1-7 dans ce qui ressemble à un cauchemar absolu d’un match de jeudi soir (et, par conséquent, produira sans aucun doute du contenu à voir absolument, même si c’est ironique).

Quel que soit le résultat, cela aidera les Bears à se diriger vers le choix n ° 1 – soit Chicago gagnera et rapprochera ce choix des Panthers de la première ligne, soit Chicago perdra et placera sa propre sélection parmi les deux premiers. Il y aura beaucoup de discussions d’ici avril sur ce que les Bears devraient faire exactement avec ce double creux précoce : QB et Harrison ? Tacle offensif et passeur ? Harrison et un échange à la baisse ?

Rien de ce qui se passera jeudi soir ne fera dévier le voyage trop loin de son cap.

