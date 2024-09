Projections de la semaine 4 du Fantasy Football Start ‘Em Sit ‘Em

La semaine 3 a été quelque peu mitigée pour un certain nombre de running backs, Josh Jacobs faisant partie des grands noms qui ont été bloqués par les défenses adverses. Mais avec les blessures qui s’accumulent partout, il y a une opportunité pour certains de ces noms d’enregistrer de gros chiffres lors de la semaine 4. Voici un aperçu des projections fantasy de Devin Singletary, Josh Jacobs et Rhamondre Stevenson pour la semaine.

•

Perspectives fantastiques de Devin Singletary

Nous sommes enclins à acheter à bas prix sur Singletary à l’approche de la semaine 4. L’attaque des Giants est clairement loin d’être une préoccupation pour les défenses adverses semaine après semaine, mais Singletary a enregistré des chiffres impressionnants contre une solide défense des Cleveland Browns. Il a mené l’attaque au sol des Giants avec 16 courses pour 65 yards et un touchdown, même si en toute honnêteté ce total aurait dû être de deux. Le point culminant de ces 16 courses a été une course de 43 yards pour régler le match en faveur des Giants.

Il est intéressant de noter qu’il a également récolté 43 yards de réception sur quatre réceptions dimanche. Après quelques ratés initiaux, l’attaque des Giants semble pouvoir trouver un moyen de prendre de l’élan. Et avec Malik Nabers qui impressionne également, nous pourrions peut-être voir une autre facette de cette attaque avec Singletary impliqué.

Devin Singletary contre Josh Jacobs contre Rhamondre Stevenson : projections Fantasy

Perspectives fantastiques de Josh Jacobs

Jacobs a été un échec lors de la troisième semaine, c’est le moins que l’on puisse dire. Et c’est dommage. La défense des Titans a mis à mal l’ancien meilleur coureur de la ligue dimanche. Il n’a accumulé que 43 yards de course sur 14 courses tout en captant sa seule cible pour une réception de cinq yards. C’était sans doute le pire match de Jacobs sous l’uniforme des Packers.

Dans n’importe quelle autre semaine, il n’y aurait eu aucune autre issue que de monter, mais les Packers devront affronter une défense de Brian Flores qui vient de bloquer CJ Stroud, Stefon Diggs et Nico Collins. Jacobs est toujours un bon candidat pour le poste de RB1, mais le match de cette semaine est un peu difficile. Nous verrons probablement des chiffres similaires de la part du running back du Pro Bowl cette semaine.

Perspectives fantastiques de Rhamondre Stevenson

Le jeudi soir, le football a été une période difficile pour les fans des Patriots, car ils ont été écrasés par les Jets d’Aaron Rodgers.

Pour être honnête, il n’y a pas grand-chose à apprécier dans cette attaque des Patriots. Stevenson n’a parcouru que 23 yards au sol contre New York en plus d’un fumble. Il n’a pas non plus réussi à faire une seule réception lors de la défaite éclatante, ce qui signifie que les managers de fantasy qui l’ont titularisé lors de la semaine 3 ont dû regretter leur décision. Le match de la semaine 4 n’est pas beaucoup mieux pour les Patriots. Ils affronteront une défense des Niners qui vient de laisser filer 27 points contre des Rams malmenés. Ce match pourrait être le match de rebond des Niners après cette défaite serrée, alors ne pariez pas sur Stevenson pour qu’il soit à la hauteur cette semaine.

Devin Singletary contre Josh Jacobs contre Rhamondre Stevenson : verdict final

L’analyse de Sportskeeda sur Who Should I Start est un peu plus élevée que nous sur Jacobs. C’est un match difficile et les défenses de Brian Flores sont connues pour donner du fil à retordre au personnel offensif. Le match de Singletary contre Dallas pourrait être celui à exploiter lors de la semaine 4.

Devin Singletary contre Josh Jacobs contre Rhamondre Stevenson : projections de fantasy pour la semaine 4

Pourquoi n’avez-vous pas aimé ce contenu ? Annuler

Soumettre Cet article vous a-t-il été utile ?







Merci pour vos commentaires

Édité par Shivam Damohe