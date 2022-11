Projection Uunchai: Salman Khan, Kangana Ranaut, Shehnaaz Gill et d’autres célébrités de Bollywood assistent au tapis rouge [Watch Video]

Dépistage Uunchai : Après une longue absence, le réalisateur Sooraj Barjatya revient avec son nouveau film Uunchai. Ce film devrait sortir le 11 novembre. Banner Rajshri Production fête également ses 75 ans. Des célébrités de Bollywood comme Salman Khan, Kangana Ranaut, Akshay Kumar, Rani Mukerji, Kajol, Shehnaaz Gill, Madhuri Dixit, Jaya Bachchan, Bhagyashree et d’autres assistent à la prochaine projection du film “Uunchai”. Le casting du film Boman Irani Anupam Kher et Sarika ont été vus sur le tapis rouge. “No est comme Sooraj Barjatya; c’est le joyau de l’industrie”, a déclaré Salman Khan. Regardons la vidéo et voyons ce que Salman Khan et d’autres ont à dire. Regarder la vidéo.