Projection publique au palais de la “dernière princesse hawaïenne”

HONOLULU (AP) – Le cercueil portant l’héritière de 96 ans longtemps considérée comme la dernière princesse hawaïenne a été exposé au public dimanche dans le palais du centre-ville d’Honolulu qui a bénéficié de sa richesse.

Le cercueil d’Abigail Kinoiki Kekaulike Kawānanakoa, fabriqué à la main à partir d’un koa de 165 ans tombé lors d’une tempête de 2021 sur la Grande Île, est arrivé au palais ʻIolani dans un corbillard. Il a été accueilli par un gémissement hawaïen traditionnel et un chant de sa lignée avant d’être porté par des membres d’une garde d’honneur des forces de l’ordre dans les escaliers du palais et dans la salle du trône.

La porte-parole de la famille, Caroline Witherspoon, a qualifié la procession de « extrêmement émouvante », en disant : « Les lamentations – c’était tout simplement magnifique. Cela a juste provoqué une réaction viscérale pour moi. J’ai commencé à pleurer.”

Le palais est la seule résidence royale d’Amérique, où résidait la monarchie hawaïenne, mais qui sert maintenant principalement de musée. Kawānanakoa était le plus grand bienfaiteur du palais, selon ses publicistes, et a même payé ses factures d’électricité pendant de nombreuses années.

Les membres du public ont été autorisés à faire la queue pour voir son cercueil et n’étaient pas tenus de porter les couvre-chaussures que les visiteurs du palais doivent normalement porter par mesure de précaution. Un tapis sur lequel les personnes en deuil peuvent marcher a été temporairement installé pour le visionnement.

Le visionnage devait se terminer à 20 heures, heure locale.

Kawānanakoa est décédée chez elle à Nuuanu, près du centre-ville d’Honolulu le 11 décembre. Elle est décédée “paisiblement” avec sa femme, Veronica Gail Kawānanakoa, 70 ans, à ses côtés, selon un communiqué de presse.

“Abigail restera dans les mémoires pour son amour d’Hawaï et de ses habitants”, a déclaré sa femme dans le communiqué, “et elle me manquera de tout mon cœur.”

Kawānanakoa ne détenait aucun titre officiel mais était considérée comme une princesse parce que sa lignée comprenait la famille royale qui régnait autrefois sur les îles hawaïennes. Elle était un rappel de la monarchie d’Hawaï et un symbole de son identité nationale qui a perduré après le renversement du royaume par des hommes d’affaires américains en 1893.

En 1895, une tentative infructueuse des royalistes hawaïens de restaurer la reine Liliʻuokalani au pouvoir aboutit à son arrestation. Elle a été jugée devant un tribunal militaire dans sa propre salle du trône. Après avoir été condamnée, elle a été emprisonnée dans une chambre à l’étage du palais pendant près de huit mois.

Kawānanakoa a hérité sa richesse de son arrière-grand-père, l’homme d’affaires irlandais James Campbell, qui a fait fortune en tant que propriétaire d’une plantation de canne à sucre et l’un des plus grands propriétaires terriens d’Hawaï.

Il avait épousé Abigail Kuaihelani Maipinepine Bright. Leur fille, Abigail Wahiika’ahu’ula Campbell, a épousé le prince David Kawānanakoa, qui a été nommé héritier du trône. Leur fille a ensuite donné naissance à Abigail.

Après la mort du prince, sa veuve a adopté leur petite-fille, Abigail, ce qui a renforcé sa revendication d’un titre de princesse.

Elle a reçu plus d’argent Campbell que quiconque et a amassé une fiducie évaluée à environ 215 millions de dollars.

En 2017, une bataille judiciaire a commencé pour le contrôle de sa confiance après avoir subi un accident vasculaire cérébral. En 2018, Kawānanakoa a tenté de modifier sa fiducie pour s’assurer que sa femme recevrait 40 millions de dollars et tous ses biens personnels, selon les archives judiciaires.

Trois ans plus tard, un juge a statué que Kawānanakoa était incapable de gérer ses biens et ses affaires parce qu’elle était en état d’ébriété.

Kawānanakoa a acquis une notoriété lorsqu’elle s’est assise sur un trône du palais ʻIolani pour une séance photo du magazine Life en 1998. Elle a endommagé certains de ses fils fragiles.

Le tumulte a conduit à son éviction en tant que présidente des Amis du Palais Iolani, poste qu’elle a occupé pendant plus de 25 ans.

En plus de l’entretien du palais, Kawānanakoa a financé diverses causes au fil des ans, notamment des bourses d’études pour les étudiants autochtones hawaïens, l’opposition au projet de transport ferroviaire d’Honolulu et des protestations contre un télescope géant. Elle a également fait don d’objets appartenant au roi Kalākaua et à la reine Kapiʻolani pour une exposition publique, y compris un diamant de 14 carats de la bague pinky du roi.

Vendredi, le gouverneur Josh Green a ordonné que les drapeaux des États américains et hawaïens flottent en berne au Capitole de l’État et dans les bureaux de l’État jusqu’au coucher du soleil lundi pour ses funérailles.

Un service funéraire privé est prévu lundi à Mauna ʻAla, également connu sous le nom de Royal Mausoleum State Monument, qui est le lieu de sépulture de la royauté hawaïenne.

Jennifer Sinco Kelleher, Associated Press