Projection finale de la liste de 53 joueurs des Browns avant le jour de la réduction

La pré-saison prolongée est enfin terminée. Les Browns de Cleveland reviendront de Kansas City samedi soir et devront bientôt réduire leur effectif de 90 joueurs pour l’été à 53 pour la saison régulière.

Les 32 équipes doivent compter 53 joueurs d’ici 16 h HE mardi. Sur la base des deux derniers étés, les Browns devraient effectuer une première vague de mouvements dimanche ou lundi, puis annoncer leur liste de 53 joueurs mardi.

Après la date limite, les dérogations sont traitées mercredi – date à laquelle les équipes peuvent commencer à constituer leurs équipes d’entraînement de 16 joueurs. Cette projection est faite en gardant à l’esprit la liste initiale – d’où le * dans l’analyse de chaque groupe de positions – bien qu’elle note les multiples transactions potentielles que les Browns devront probablement effectuer dans certains groupes de positions. Afin d’être éligible à la réserve des blessés à court terme, un joueur doit figurer sur la liste initiale de 53 joueurs.

Il y aura une surprise sur cette liste. Il y en a presque toujours. L’échange jeudi soir par les Browns du quart-arrière suppléant Joshua Dobbs avec l’Arizona est certainement une surprise, mais il pourrait y en avoir une autre alors que Cleveland règle ses blessures et ses groupes surpeuplés.

Voici ma meilleure estimation sur le déroulement de cette liste initiale :

Quart-arrière (2)

1. Deshaun Watson

2. Dorian Thompson-Robinson (recrue)

Ce qui est compliqué : Pas beaucoup. Ils sont deux pour l’instant. L’échange de Dobbs a été au moins une légère surprise, mais c’est une approbation de Thompson-Robinson. C’est au moins une semi-approbation du sens de Watson pour l’offensive, et cela ouvre quelques fenêtres potentielles à d’autres endroits alors que les Browns finalisent leur 53. Cela signifie simplement que Cleveland devra probablement acheter un quart-arrière pour l’équipe d’entraînement dans le prochain. jours – à moins qu’il veuille toujours acheter un ancien combattant.

*Le verdict final : Les Browns font clairement confiance à la recrue. Peut-être que Kellen Mond reviendra via l’équipe d’entraînement pour diriger l’équipe de reconnaissance, mais cela semble hautement improbable. Les Browns continueront de rechercher des options d’urgence potentielles. Mais la vérité sur la situation du quart-arrière est que c’est une année importante ou un échec pour Watson, ce que nous savions déjà.



La solide performance de la recrue Dorian Thompson-Robinson pendant la pré-saison a conduit les Browns à échanger Josh Dobbs. (Mitchell Leff/Getty Images)

Revenant (3)

1. Nick Chubb

2. Jérôme Ford (blessé)

3. Démétrique Felton Jr.

Ce qui est compliqué : Ford est absent depuis début août en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Il est talentueux et figure dans les plans de l’équipe, mais il n’a presque pas encore fait ses preuves. Chubb est peut-être le meilleur du secteur et sera occupé, donc retrouver un numéro 3 n’est pas exactement un problème d’alarme incendie. Mais cela vaut la peine d’être surveillé, et les Browns exploreront des options extérieures.

*Le verdict final : Pour l’instant, Felton est à peine du côté droit de la bulle car il peut capter les passes et renvoyer les coups d’envoi. Jordan Wilkins a fait impression après avoir signé à la mi-août, mais Wilkins a été impliqué dans deux échanges bâclés lors de la finale de pré-saison. Les Browns pourraient probablement se sentir en confiance en supprimant Wilkins pour plus de flexibilité dans la liste et en le récupérant, si c’est la voie qu’ils veulent (ou doivent) emprunter.

Récepteur large (5)

1. Amari Cooper

2. Elie Moore

3. Donovan Peoples-Jones

4. Cédric Tillman (recrue)

5. David Bell

Ce qui est compliqué : Les Browns n’ont pas de spécialiste évident des retours après que Jakeem Grant Sr. ait subi ce qui pourrait être une blessure importante au genou lors de la finale de la pré-saison. Grant, qui revenait d’une déchirure du tendon d’Achille, devait être le premier à être à la fois le coup d’envoi et le retourneur de botté de dégagement. Marquise Goodwin allait jouer un rôle, mais il souffre de caillots sanguins et son statut de footballeur est incertain. Il peut revenir sur la liste des blessures de réserve/non liées au football pour la saison régulière et ne figurera pas sur la liste 53. Gardez également un œil sur Jaelon Darden. Une blessure a empêché Darden d’être absent pendant presque quelques jours du camp, mais il est suffisamment explosif pour aider les Browns à un moment donné cette saison s’il est en bonne santé.

*Le verdict final : Cleveland a ses trois meilleurs receveurs larges, et Tillman est évidemment le quatrième. Bell fait partie de l’équipe en fonction de son statut de repêchage, et j’avais la star de la pré-saison Austin Watkins Jr. comme premier homme de la liste initiale de 53 joueurs. Watkins a réalisé un tas de attrapés impressionnants, mais je ne l’ai jamais vu travailler avec la première attaque ou les premiers groupes d’équipes spéciales à l’entraînement. Voyons comment les choses se passent. Les Browns pourraient encore faire leurs achats sur le marché des receveurs et des retours au cours des prochains jours (et semaines) à moins que Darden ne soit davantage dans leurs plans.

Extrémité serrée (3)

1. David Njoku

2. Jordan Akins

3. Harrison Bryant

Ce qui est compliqué : Bryant n’a pas pu s’entraîner en raison d’un problème de santé non lié au football depuis près d’un mois. S’il est autorisé à revenir bientôt, il sera sur la liste active. Mais on ne connaît pas vraiment son statut.

*Le verdict final : Njoku a illuminé le camp d’entraînement. Akins va également obtenir des clichés. Les Browns recherchaient une aide supplémentaire avant même que Bryant ne soit mis à l’écart, mais la demande dépasse actuellement largement l’offre dans la ligue. Zaïre Mitchell-Paden sera probablement de retour pour une deuxième année dans l’équipe d’entraînement.

Ligne offensive (10)

1. Joël Bitonio

2. Wyatt Teller

3. Jack Conklin

4. Jedrick Wills Jr.

5. Ethan Pocic

6. James Hudson III

7. Michael Dunn

8. Dawand Jones (recrue)

9. Nick Harris

10. Luke Wypler (recrue)

Ce qui est compliqué : Les Browns ne voudront peut-être pas conserver trois centres, surtout parce que Dunn – le meilleur remplaçant – peut également jouer au centre. Mais avec Wypler étant une recrue et Harris entrant dans la dernière année de son contrat de recrue, ils pourraient considérer la profondeur comme un luxe. Drew Forbes, un remplaçant polyvalent, souffre d’une blessure au dos et est absent depuis début août. Le garde vétéran Wes Martin est sorti à cause d’une commotion cérébrale. Il existe donc une certaine incertitude quant à la façon dont les choses se déroulent.

*Le verdict final : Ce régime a toujours investi massivement dans la ligne offensive – et pas seulement au sommet. Garder 10 monteurs de lignes est logique, et je pense que Harris restera probablement. Les Browns voudront peut-être protéger le plaqueur remplaçant Tyrone Wheatley Jr. du fil de renonciation, mais c’est probablement un luxe que la liste de 53 joueurs ne se permettra pas.

Rusher de bord (6)

1. Myles Garrett

2. Za’Darius Smith

3. Ogbonnia Okoronkwo

4. Alex Wright (blessé)

5. Isaiah McGuire (r0okie)

6. Isaiah Thomas (blessé)

Ce qui est compliqué : Wright et Thomas ont tous deux subi une opération arthroscopique du genou au début du mois d’août et n’ont pas repris l’entraînement depuis. Wright fera certainement partie de la liste, mais Thomas le fera-t-il ? Thomas s’est montré prometteur la saison dernière en tant que recrue de septième ronde. Lonnie Phelps, recrue non repêchée, a connu un été impressionnant, mais il se dirige probablement vers l’équipe d’entraînement. McGuire a obtenu des clichés d’été supplémentaires, et il y aura des clichés qui seront gagnés par quelqu’un (ou plusieurs joueurs) une fois la saison régulière commencée.

*Le verdict final : Je suppose que les Browns gardent six joueurs de pointe, puis déplacent Thomas vers l’IR à court terme. La même chose pourrait s’appliquer à Wright. D’après ce que j’ai vu et entendu, je pense que les Browns veulent donner la priorité au groupe de pointe par rapport à certains autres groupes alors qu’ils passent aux phases suivantes.

Plaquage défensif (5)

1. Dalvin Tomlinson

2. Shelby Harris

3. Jordan Elliott (blessé)

4. Maurice Hurst II

5. Siaki Ika (recrue)

Ce qui est compliqué : Il n’y a probablement que quatre plaqués défensifs chaque semaine, mais les Browns sont déterminés à reconstruire un groupe qui a probablement été le pire de la ligue l’an dernier. Ika va faire partie de l’équipe, mais il reste à voir s’il fera partie de la rotation immédiate. Elliott s’est blessé à la hanche lors de la finale de la pré-saison, nous devrons donc voir comment cela se passe. Dans le pire des cas, Hurst pourrait être libéré jusqu’à ce que les Browns aient élaboré leur liste requise dans la semaine à venir, puis rajouté à temps pour jouer.

*Le verdict final : Shelby Harris ressemble à une recrue intelligente en août, et il sera probablement bientôt titulaire. On dirait que Tommy Togiai sera supprimé et ramené à l’équipe d’entraînement. Les Browns exploreront certainement des options extérieures alors qu’ils continuent d’essayer d’améliorer ce groupe.

Secondeur (6)

1. Anthony Walker Jr.

2. Jérémie Owusu-Koramoah

3. Sione Takitaki

4. Tony Fields II

5. Mohamed Diabaté

6. Matthieu Adams

Ce qui est compliqué : Beaucoup. Walker et Takitaki n’ont pas joué pendant la pré-saison alors qu’ils se remettaient de blessures graves. Ils s’entraînent, mais nous ne connaissons pas leur statut exact. Jordan Kunaszyk a passé tout le camp à donner les signaux et à garder le siège du secondeur intérieur de départ au chaud pour Walker, mais Kunaszyk s’est blessé lors de la finale de la pré-saison. Adams a raté plusieurs semaines en raison d’une blessure au mollet, mais il est revenu pour les deux derniers matchs préparatoires.

*Le verdict final : Diabate fait partie de l’équipe. Les Browns aiment ses caractéristiques et sa gamme, et la recrue non repêchée était assez bonne lors des matchs préparatoires pour que l’équipe le garde probablement. C’était un peu comme si Kunaszyk ou Adams seraient potentiellement libérés afin que les Browns puissent remanier leur alignement de fin août, puis en ramener un. Ainsi, sans connaître l’étendue de la blessure de Kunaszyk, il est exclu de cette projection. Il jouera dans des équipes spéciales pour Cleveland cette saison s’il est en bonne santé.

Demi de coin (6)

1. Denzel Ward (blessé)

2. Greg NewsomeII

3. Martin Emerson Jr.

4. AJ Vert

5. Cameron Mitchell (recrue)

6. Mike Ford

Ce qui est compliqué : Ward a joué contre les remplaçants des Chiefs de Kansas City, et il est dans le protocole de commotion cérébrale. Ward n’avait jamais joué en pré-saison, donc les Browns ont vraiment pris un risque inutile – même si Ward est en mesure de revenir pour l’ouverture de la saison. Lorsqu’ils sont en bonne santé, les Browns ont six cornerbacks, et leurs trois premiers sont aussi bons que n’importe quel trio de la ligue.

*Le verdict final : Il faudra juste voir ce qui se passe avec Ward. Compte tenu de l’importance du poste, c’est un domaine que les Browns allaient explorer davantage pendant et après la réduction de l’effectif.

Sécurité (4)

1. Juan Thornhill

2. Grant Delpit

3. Rodney McLeod

4. D’Anthony Bell

Ce qui est compliqué : Les Browns ont leurs trois sécurités qui joueront dans divers packages défensifs. Il y a eu une assez bonne bataille pour la place de sécurité n°4, et Ronnie Hickman Jr. a fait une belle poussée en enregistrant trois interceptions de pré-saison. D’Anthony Bell est un très bon joueur des équipes spéciales, donc les Browns ne veulent probablement pas l’exposer, ni lui ni Hickman, au ballottage. Mais ils devront s’en séparer, au moins temporairement.

*Le verdict final : Je pense que la vitesse de D’Anthony Bell sur les équipes spéciales l’emporte. Les Browns envisagent d’essayer de garder Hickman et Tanner McCalister dans l’équipe d’entraînement.

Spécialistes (3)

P : Corey Bojorquez

K : Joueur qui ne figure pas actuellement sur la liste

LS : Charley Hughlett

Ce qui est compliqué : Les Browns ne peuvent pas faire confiance à Cade York. Ils ne le peuvent tout simplement pas. Il a connu une pré-saison horrible et lors de la finale contre Kansas City, il a raté un coup de pied du PAT au premier quart et a bloqué un panier potentiel gagnant. Pour moi, il y a trop d’enjeux pour les Browns pour penser qu’ils peuvent laisser York essayer de se frayer un chemin à travers tout ce qui se passe pendant la saison régulière.

Le verdict final : Je suppose que Cleveland essaie d’ajouter un botteur vétéran soit via des dérogations, soit en échangeant un choix de repêchage de fin de ronde en Nouvelle-Angleterre contre Nick Folk. Une autre option potentielle serait de ne pas garder un botteur sur les 53 initiaux, puis d’essayer d’ajouter York et un autre botteur à l’équipe d’entraînement et de les laisser s’entraîner au cours des deux prochaines semaines. Si cela donne l’impression que je cherche désespérément une réponse ici, je comprends. L’équipe l’est aussi, et c’est là le problème. York réalise tous ses coups de pied à l’entraînement.

La répartition : 23 en attaque, 27 en défense et trois spécialistes. Je dois penser que garder deux quarts permet aux Browns de garder un défenseur supplémentaire, et nous verrons comment cela fonctionnera une fois la liste initiale établie. Je ne serais même pas surpris si les Browns partaient avec seulement deux porteurs de ballon sur la liste active jusqu’à quelques jours seulement avant l’ouverture de la saison le 10 septembre.

Mes cinq derniers sur : 53. Thomas (blessé), 52 ans. Felton, 51 ans. Bryant (statut à déterminer), 50 ans. David Bell 49. Fields.

Mes cinq premiers (et là où je me trompe probablement) : 54. Watkins, 55 ans. Kunaszyk (blessé), 56 ans. Hickman, 57 ans. Phelps, 58 ans. Wilkins.

Où les Browns surveilleront l’agence libre, le fil de renonciation et les échanges potentiels : Kicker, Edge Rusher, porteur de ballon, plaqueur défensif, ailier rapproché et receveur large.

(Photo : David Eulitt/Getty Images)