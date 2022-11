Projection d’Uunchai : Shehnaaz Gill brille parmi les biggies de Bollywood ; les fans sont convaincus qu’elle est la prochaine grande chose

Shehnaaz Gill – Ce nom est imprimé dans le cœur du public et dans le cœur des fans de SidNaaz pour toujours. Shehnai gagne lentement sur tout. Comme tous les jours, elle a brillé lors de la projection d’Unnchai pour tous les biggies qui ont honoré le tapis rouge. Shehnaaz a également été invitée à assister à cette projection spéciale dirigée par Sooraj Barjatya, où des biggies comme Anupam Kher, Boman Irani, Kangana Ranaut, Jaya Bachchan, Abhishek Bachchan étaient présents, et cette vidéo de Shehnaaz devient virale où elle a rencontré et salué Boman Irani et Anupam Kher et plus tard les paparazzis à sa place pour poser, cependant, il y avait trop de chaos sur le tapis rouge et elle était presque recouverte par Anupam Kher, mais bon, elle a quand même réussi à briller et ce geste de ses fans les a convaincus qu’elle ne sera pas non plus la prochaine grande vedette de Bollywood.

Regardez la vidéo de Shehnaaz Gill qui brille lors de la projection spéciale de Uunchai

Tout en parlant de la projection d’Unnchai, il y avait une autre diva qui était présente pour honorer l’événement et c’était l’actrice la plus fougueuse et la plus féroce de Bollywood, Kangana Ranaut, qui a été royalement snobée par Jaya Bachchan et cela a laissé les fans de divertissement furieux.

Dans la vidéo, Jaya ignorant royalement Kangana a laissé les internautes furieux contre l’actrice vétéran et ils l’appellent une fois de plus arrogante et grossière. Tandis qu’Abhishek Bachchan a chaleureusement accueilli Kangana et a été félicité pour sa nature chaleureuse.

Pour en revenir à Shehnaaz Gill, elle est prête pour son grand premier film de Bollywood, KisiKa Bhai KisKi Jaan, avec Salman Khan. L’actrice a terminé le tournage du film et va bientôt lancer les promotions du film. Le film présente également Pooja Hegde, Raghav Juyal et bien d’autres dans des rôles clés. Alors que les fans ne peuvent pas attendre que Shehnaaz brille également sur grand écran.